Giảm giá không phải là giải pháp tối ưu cho thị trường BĐS

“Mức giảm phải tới 50% mới có thể phát huy tác dụng”

Ông Richard Leech, Giám đốc điều hành CBRE Quan sát nhóm người mua để ở (do nhóm này có nhu cầu ổn định hơn so với giới đầu cơ), CBRE nhận thấy, việc họ còn chần chừ chưa mua nhà xuất phát từ tâm lý kỳ vọng giá giảm thêm. Do vậy, việc giảm giá chỉ có tác dụng nếu như mức giảm lớn hơn kỳ vọng của người mua. Mức giảm lớn nhất trên thị trường hiện nay vào khoảng 40% so với giá chào ban đầu (cho căn hộ bàn giao thô). Liệu các chủ đầu tư có sẵn sàng đưa ra mức giảm hấp dẫn hơn, trong khi không có gì đảm bảo doanh số bán được cải thiện? Bước sang năm 2013, CBRE dự báo, giá chào thứ cấp tiếp tục giảm 10%, tiếp nối mức giảm 15% trong năm 2012. Giao dịch sẽ vẫn ở mức thấp, tập trung chủ yếu ở các dự án có giá bán đặc biệt hấp dẫn và tiến độ xây dựng tốt. Các chủ đầu tư sẽ giảm giá do áp lực cạnh tranh, nhưng mức giảm phải lên tới 30 – 50% mới hy vọng phát huy tác dụng. “Dù muốn giảm nữa, cũng khó bán được hàng”

Ông Nguyễn Đức Cây, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc ConstreximHOD Tôi cho rằng, thị trường bất động sản phía Nam khó giảm thêm vì đa số dự án đã giảm xuống dưới đáy rồi. Mà dù muốn giảm nữa, tôi e cũng vẫn khó bán hàng, do khách hàng vẫn không muốn mua. Về hiện tượng thị trường trong Nam đã đứng giá, trong khi ngoài Bắc vẫn có xu hướng giảm thêm, có thể giải thích bởi nhiều lý do. Thứ nhất là vì thị trường trong Nam luôn được đánh giá đi trước thị trường Hà Nội từ 1 – 2 năm. Vì thế, thị trường trong Nam bao giờ cũng lên trước, rồi xuống trước; ngược lại thị trường Hà Nội lên sau xuống sau. Thứ hai là ở ngoài Bắc, các chủ đầu tư có 6 – 7 đồng/10 đồng mới dám làm dự án. Trong khi đó trong Nam, chỉ cần có 3 – 4 đồng, doanh nghiệp đã làm, thiếu thì đi vay. Vì thế, khi gặp khó khăn, các doanh nghiệp ngoài Bắc giữ hàng chặt hơn, chưa chịu giảm giá để thu hồi vốn. Doanh nghiệp nào chấp nhận giảm giá để tăng thanh khoản là đang phải chịu áp lực rất lớn về tài chính. Với mức giá hiện tại, tôi cho rằng, nhiều dự án tại Hà Nội cũng đã giảm đến đáy rồi, song khách hàng vẫn không tin, nên nhiều người cho rằng, doanh nghiệp cần phải giảm giá thêm nữa. “Nhiều DN giảm giá như… chạy loạn”

Ông Trương Chí Kiên, Phó tổng giám đốc CTCP Him Lam Thủ Đô Thời gian vừa qua, thị trường quá khó khăn nên nhiều doanh nghiệp giảm giá giống như… chạy loạn. Tuy nhiên, xét về tổng thể, việc giảm giá thành phong trào, diễn ra liên tục như thời gian qua không tốt cho thị trường. Bởi càng giảm giá, càng tăng thêm tâm lý chờ đợi của khách hàng. Tại Tp.HCM, theo tôi biết, giờ đây các chủ đầu tư không giảm giá nữa. Trong khi xu hướng giảm giá tại thị trường Hà Nội vẫn tiếp tục diễn ra. Tất nhiên, nó cũng chỉ diễn ra ở phân khúc căn hộ trung và cao cấp, còn với phân khúc căn hộ bình dân là rất khó. Xu hướng giảm giá sẽ chỉ chấm dứt khi lượng cung dư thừa trên thị trường được tiêu thụ đáng kể.