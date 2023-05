Giới đầu cơ BĐS Tp.HCM đã quay trở lại?

Theo các chuyên gia kinh tế, nếu nền kinh tế vĩ mô của nước ta hồi phục đúng như tính toán và dự báo của Chính phủ, thị trường nhà đất cũng sẽ hồi phục trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, nếu chiêu thức đẩy giá ảo, làm giá và đầu cơ vẫn tiếp tục xuất hiện, thị trường sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện "bong bóng". Chính phủ đề ra chính sách, giải pháp tốt đến đâu cũng khó tạo được thị trường phát triển bền vững.

Chủ tịch điều hành Quỹ Jen Capital Nguyễn Vĩnh Trân nhận định, giao dịch trên thị trường địa ốc trước đây có tới 70% thuộc dạng đầu cơ. Nhưng thời gian vừa qua đã xuất hiện làn sóng đầu tư thực theo đúng nhu cầu thực của thị trường, loại bỏ dần tình trạng đầu cơ, tạo "bong bóng" ảo trên thị trường.

Theo ông Trân, đối với những dòng sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính của của nhiều nhà đầu tư trên thị trường hiện tại cho thấy, có tới 90% khách hàng có nhu cầu ở thực, 10% còn lại là mua để cho thuê. Điều đó đang phản ánh đúng bản chất của thị trường địa ốc lúc này.

Trao đổi với phóng viên mới đây, Giám đốc Đầu tư công ty Savills Việt Nam Sử Ngọc Khương khẳng định, lượng giao dịch trên thị trường nhà ở từ quý III/2014 đến nay tăng mạnh. Nhưng xét trên bình diện chung, trong khối này, đầu cơ tương đối nhỏ mà chủ yếu là mua nhà cho thuê lại.

Nguyên nhân là do hiện tại, việc gửi tiền nhàn rỗi của nhân dân vào ngân hàng không lợi nhuận nhiều bằng đầu tư vào nhà ở. Vì thế, nhu cầu đầu tư vào nhà ở để đón đầu cơ hội vài năm tới là có thật.

Hiện nay, thị trường BĐS Tp.HCM phát triển ổn định, tình trạng đầu cơ ít. Ảnh minh họa

Theo thống kê mới nhất của Bộ Xây dựng, trong 4 tháng đầu năm nay, lượng giao dịch thành công trên thị trường địa ốc Tp.HCM tăng cao, so với năm 2014 thì gấp khoảng 3 lần. Cụ thể, tại Tp.HCM có khoảng 5400 giao dịch thành công, còn Hà Nội khoảng 5800 giao dịch thành công.

Thị trường địa ốc khởi sắc hơn, nhờ đó giá cả cũng đang có xu hướng tăng lên, nhất là phân khúc căn hộ. Những người mua nhà đất trong giai đoạn "đáy" của thị trường đã có giá trị gia tăng đáng kể, ước tính khoảng 15% so với năm 2014.

Đó là mức lợi nhuận đủ hấp dẫn để nhà đầu tư BĐS tham gia thị trường. Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) Lê Hoàng Châu cho rằng, việc một số nhà đầu cơ xuất hiện trở lại là điều khó tránh khỏi khi thị trường bắt đầu vào quỹ đạo phát triển.

Tuy nhiên, ông Châu cho biết, cho tới thời điểm hiện nay, hiệp hội có thể khẳng định rằng, trên thị trường chỉ có ít đầu cơ, hiện chưa có một báo cáo phân tích nào cho thấy đầu cơ đang làm lũng đoạn thị trường. Thay vào đó, một tín hiệu rõ nhất là các nhà đầu tư quay trở lại thị trường.

Đáng chú ý, nhà đầu tư thứ cấp hiện tại khác nhiều so với giai đoạn trước đây. Trong thời điểm 2006-2007, rất nhiều nhà đầu tư thứ cấp thiếu kỹ năng, thông tin, chủ yếu đầu tư theo kiểu lướt sóng, đám đông và bị thất bại. Còn hiện tại, nhà đầu tư thứ cấp là các nhà đầu tư am hiểu thị trường, có trình độ, năng lực tài chính và có tầm nhìn dài hạn, hoàn toàn khác so với trước đây về chất.

Các nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp chính là những người kết nối phát triển đại ốc với người tiêu dùng. Họ là một thành phần trên thị trường và rất cần thiết trong dây chuyền sản xuất, kinh doanh nhà đất.

Cũng theo ông Châu, chúng ta cần có những quy định kiểm soát chặt số lượng nhà ở được mua đối với một người và thời hạn được phép chuyển nhượng hay bán chứ không phải kinh doanh theo kiểu “rau tươi trao tay ngay khi ra khỏi chợ”.