Góc nhìn phía sau các căn hộ giảm giá tại Hà Nội

Năm 2012, Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản từng gây sốc với việc bán căn hộ Dự án Đại Thanh có giá dưới 15 triệu đồng/m2. Không chỉ bán căn hộ thương mại rẻ ngang nhà ở xã hội, DN này còn “bỗng nhiên” giảm giá khoảng 4 triệu đồng mỗi m2 cho các khách hàng đã mua căn hộ tại các dự án CT5, CT6 Xa La và VP3 Linh Đàm.

Việc giảm mạnh giá căn hộ đã khiến rất nhiều người dân có nhu cầu và các nhà đầu tư tranh mua căn hộ tại Dự án Đại Thanh. Trong khi các khách hàng tại dự án CT5, CT6 Xa La và VP3 Linh Đàm rồng rắn xếp hàng nộp tiền cho chủ đầu tư, không còn ai chây ỳ nghĩa vụ tài chính – việc vốn diễn ra phổ biến trước đó.

Thế nhưng, ngay sau khi nhận bàn giao, khách hàng mua căn hộ giá rẻ Đại Thanh té ngửa và khiếu kiện khắp nơi vì cho rằng chủ đầu tư đã tính sai diện tích. Nhiều khách hàng mua căn hộ “đại hạ giá” tại tòa CT6 Xa La cũng phản đối với cùng lý do. Chất lượng căn hộ tại dự án này cũng khiến nhiều khách hàng thất vọng vì họ cho rằng, DN đã sử dụng nhiều loại vật liệu rẻ tiền để hoàn thiện.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, có thể thấy, những phản đối và yêu cầu thỏa thuận lại của người dân đã không mang lại hiệu quả, không được chủ đầu tư chấp nhận, vì tiền mua căn hộ, khách hàng đã đóng hết trước đó.

Ảnh minh họa

Trao đổi với ĐTCK, trưởng một văn phòng luật sư từng nhận nhiều hồ sơ của khách hàng khiếu nại các dự án của công ty trên cho biết, rất khó để người mua nhà có thể giành được phần thắng kể cả khi đưa nhau ra tòa. Nguyên nhân cơ bản là nhiều điều khoản hợp đồng diễn giải thế nào cũng được và lợi thế thường nghiêng về chủ đầu tư.

Trong khi đó, khách hàng mua căn hộ Dự án The Pride (quận Hà Đông) của CTCP Đầu tư Hải Phát cũng đang tá hỏa trước quyết định của chủ đầu tư sẽ thay hệ thống bếp ga bằng bếp điện đối với toàn bộ căn hộ tại dự án này và có đơn khiếu nại gửi đến một số cơ quan báo chí.

Chị Nguyễn Hồng Loan, đại diện một nhóm khách mua nhà tại Dự án The Pride, trong cuộc trao đổi với phóng viên ĐTCK đã khẳng định rằng, với việc thay đổi từ bếp ga sang bếp điện, chủ đầu tư có thể hưởng hàng tỷ đồng tiền chênh lệch giá, trong khi người dân lại gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống sau này.

Bên cạnh đó, theo khách hàng này, dù nhà mẫu Dự án The Pride đã xong, khách hàng đã được tham quan, nhưng nhà thật thì không biết đến khi nào mới có thể hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng.

Được biết trên thị trường, giá căn hộ Dự án The Pride hiện đã giảm trên 30% so với giá gốc được chủ đầu tư bán ra. Việc chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính khiến Dự án The Pride không biết khi nào mới có thể hoàn thành, khiến nhiều khách mua vẫn tiếp tục rao “cắt lỗ” căn hộ tại dự án này.

Ông Phạm Trung Hà, Tổng giám đốc Hòa Phát Land cho biết, thực tế thời gian qua, có một số chủ đầu tư liên tục giảm giá bán để bán hàng, hoặc để cạnh tranh với chính các nhà đầu tư thứ cấp của dự án. Tuy nhiên, để giảm được giá thành, ông Hà cho rằng, các chủ đầu tư đã phải thay đổi nhiều hạng mục vật liệu hoàn thiện, thiết bị trong từng căn hộ và trong cả tòa nhà.

Trong khi đó, trên thị trường thứ cấp, khách mua nhà hiện nay rất nhanh nhạy, quy hết ra tiền những rủi ro họ có thể gặp phải để dìm giá, khiến giá căn hộ tại nhiều dự án “tai tiếng” giảm mạnh nhưng vẫn vắng khách.

Trao đổi với ĐTCK mới đây, Luật sư Bùi Quang Hưng (Văn phòng Luật sư Bùi Quang Hưng) cho biết, tại nhiều dự án hiện nay, khách hàng không mặn mà nhận bàn giao nhà và tìm đến những văn phòng luật sư nhờ kiện cáo vì chủ đầu tư “treo đầu dê bán thịt chó”, khi quảng cáo một đường, nhưng chất lượng nhà bàn giao một lẻo.

Theo Luật sư Hưng, sở dĩ tranh chấp liên quan đến chất lượng căn hộ bàn giao rất nhiều, nhưng rất ít vụ phần thắng thuộc về khách hàng vì họ “há miệng mắc quai” với các điều khoản hợp đồng. Điển hình là việc nhiều chủ đầu tư đề cập rất chung chung trong hợp đồng các loại vật liệu, thiết bị, để dễ dàng thay đổi trong quá trình thi công.

Không còn tin tưởng chủ đầu tư, nhiều khách hàng hiện nay có xu hướng chọn mua căn hộ xây thô để tự hoàn thiện. “Việc mua căn hộ xây thô chỉ vì khách hàng không muốn đối đầu với chủ đầu tư trong tranh chấp, chứ sự thật, giá căn hộ xây thô không hề rẻ và được giảm giá như nhiều người vẫn nghĩ”, Luật sư Hưng cho biết thêm.