Gợi ý giải pháp công nghệ xây dựng nhà giá rẻ

Công nghệ xây dựng tiên tiến

Mới đây, tại Hội thảo “Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ Tp.HCM” do Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) tổ chức, đại diện nhiều doanh nghiệp BĐS đã chia sẻ những khó khăn khi phát triển NOXH, nhà ở thương mại giá rẻ.

Về giải pháp để có nhà giá rẻ, nhiều doanh nghiệp đề xuất cần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đầu tư dự án, minh bạch thông tin về đấu giá, đấu thầu quỹ đất của thành phố, hình thành chuỗi cung ứng vật tư. Ngoài ra, có thể triển khai các dự án lớn để mua sỉ vật liệu với giá rẻ. Các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng cùng tham gia phát triển NOXH, nhà ở thương mại giá rẻ với các chủ đầu tư.

Đã có một số doanh nghiệp vật liệu xây dựng ngỏ ý sẽ giảm 20% giá bán vật liệu cho các dự án NOXH. Tuy nhiên, tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Tp.HCM Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Muốn xây được nhà giá rẻ, ngoài giảm giá thành vật liệu xây dựng ra thì còn phải áp dụng công nghệ xây dựng tiên tiến để giảm thời gian thi công và giá thành sản phẩm”.

Hiện nay, nhiều công nghệ thi công mới đã xuất hiện tại Việt Nam như bê tông dự ứng lực, sàn Bubbledeck, tấm 3D… và mới đây nhất là giải pháp xây dựng bằng tường bê tông chịu lực đúc sẵn theo công nghệ của Australia, còn gọi là công nghệ precast panels. Theo giới thiệu, đây là một giải pháp mang tính cách mạng để xây dựng nhà cao tầng “nhanh, rẽ, đẹp bền”.

Precast panels là tường bê tông chịu lực đúc sẵn, có tên gọi chuyên môn là tường bê tông tấm lớn. Hệ kết cấu gồm chủ yếu hai loại: precast panels và sàn bê tông dự ứng lực. Khi sử dụng precastp panels, mặt hoàn thiện bên ngoài của công trình sẽ bền vững với thời gian trong môi trường khắc nghiệt của Việt Nam. Điều này giúp xóa thành kiến của các công trình NOXH, nhà thu nhập thấp là dễ nứt tường, bong tróc sơn sau một thời gian ngắn sử dụng.

Ngoài lợi thế tiết kiệm chi phí và thời gian thi công phần thô, precastp panels còn giúp tiết kiệm thời gian do có thể hoàn thiện từ dưới lên trên. Theo đó, so với cách thức truyền thống, tiến độ xây dựng công trình nhanh hơn 30 – 40%, tiết kiệm được ít nhất 15% chi phí, khả năng chống thấm rất cao và cách âm tốt. Hơn nữa, chi phí được tiết kiệm và độ an toàn được đảm bảo do thi công từ bên trong, không cần lắp dàn giáo bên ngoài.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư BĐS, Giám đốc Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn Australia, ông Trần Phước Đông cho biết, giải pháp này có thể thi công hệ khung và hoàn thiện theo dạng cuốn chiếu thay vì nối tiếp như hiện nay. Tiến độ vì thế được đẩy nhanh đáng kể.



Việc áp dụng công nghệ precast panels vào xây dựng được coi là hướng đi phù hợp

Chính sách nào để ứng dụng và nhân rộng?

Theo những chia sẻ của ông Đông, so với công nghệ xây dựng truyền thống, giá thành xây dựng chung cư theo công nghệ precast panels có thể rẻ hơn 10 – 15% và có thể đưa ra thị trường lượng sản phẩm rất lớn trong một thời gian ngắn.

Ông Đông cho biết, ứng dụng giải pháp này trong việc thiết kế, thi công và chuyển giao toàn bộ dự án giúp giá thành xây dựng đối với chung cư cao 9 tầng là 4,5 triệu đồng/m2, 18 tầng là 5 triệu đồng/m2, thời gian thi công là 6 và 12 tháng tương ứng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc ứng dụng giải pháp này đang gặp nhiều khó khăn.

Dù công nghệ này đã được Australia nguyên cứu và ứng dụng hơn 30 năm qua và đã được sử dụng để xây dựng tòa nhà cao 70 tầng, nhưng công nghệ này còn rất mới tại Việt Nam. Do đó, các chủ đầu tư trong nước vẫn áp dụng công nghệ xây dựng truyền thống mà chưa áp dụng công nghệ này.

Ông Đông đánh giá: “Trong môi trường cạnh tranh đầy khắc nghiệt hiện nay, việc lựa chọn một giải pháp đột phá sẽ giúp nhà đầu tư tiên phong dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, đây không chỉ đơn thuần là một quyết định thuần túy dựa trên tiêu chí kinh doanh, mà còn cần có một đánh giá kỹ thuật nghiêm túc, nên việc chọn lựa này phải được thực hiện bởi một người quyết định có tầm nhìn và quyết đoán”.

Trong bối cảnh kêu gọi sự góp sức của doanh nghiệp vào việc chỉnh trang đô thị cũng như ứng dụng công nghệ của Tp.HCM, việc áp dụng công nghệ precast panels vào xây dựng được coi là hướng đi phù hợp giải quyết cùng lúc 2 bài toán chỉnh trang đô thị và công nghệ xây dựng. Tuy nhiên, với những vướng mắc và nghi ngại hiện nay, để ứng dụng thành công giải pháp này, cần sự đột phá trong chính sách của thành phố và sự đồng lòng, tiên phong của các chủ đầu tư dự án BĐS.