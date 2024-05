Trên thực tế, khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, chung cư Hà Nội đã không còn sốt nóng như thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, nhìn chung, mặt bằng giá chung cư vẫn đang neo ở mức cao. Nhiều chuyên gia đã “hiến kế” để giảm giá chung cư Hà Nội.

Liên tiếp tăng trưởng mức độ quan tâm và lượng tin đăng trong nhiều tháng liên tiếp nhưng báo cáo thị trường bất động sản tháng 4/2024 của Batdongsan.com.vn ghi nhận mức độ quan tâm tới chung cư Hà Nội đã có sự sụt giảm. Cụ thể, lượng tìm kiếm căn hộ chung cư trên cả nước giảm 13% so với tháng trước, lượng tin đăng bán cũng giảm nhẹ 3%. Riêng với chung cư Hà Nội, mức độ quan tâm giảm 23% so với tháng trước. Tuy nhiên, dù mức độ quan tâm giảm nhưng giá đăng bán vẫn đang duy trì mức cao. Lịch sử giá của Batdongsan.com.vn cho biết, so với tháng trước, giá bán phân khúc chung cư bình dân (dưới 30 triệu đồng/m2) trong tháng 4/2024 tăng 12% so với tháng trước. Căn hộ trung cấp (30-50 triệu đồng/m2) cũng tăng 5% và cao cấp (trên 50 triệu đồng/m2) tăng 3%.