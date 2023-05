Hà Nội: Dự án lớn thu hàng trăm ha đất, dân không biết, xã không hay

Dự án lấy gần 47ha đất canh tác dân đang trồng cây để xây dựng nhà chung cư bán, thế mà không một lời giải thích với dân, đùng đùng đem biển quy hoạch đến… cắm (!?). Vì sao, mới rạng sáng đã tổ chức xe lớn, xe nhỏ đến đo đất tại ruộng của dân (!?).

Còn "Dự án Khu Đô thị mới Kim Chung – Di Trạch" thì: Không có tờ trình của Sở Xây dựng, chỉ có tờ trình (số 342 ngày 04-3-2008) của Sở TN&MT, thế mà ngày 8-5-2008, UBND tỉnh Hà Tây ra ngay Quyết định số 1177/QĐ-UBND thu hồi 1.381.670,1m2 đất tại xã Kim Chung và Di Trạch giao cho Công ty Cổ phần thương mại xây dựng khu Đô thị mới (!?).

Cả hai dự án trên đều được tỉnh Hà Tây ký vào thời điểm sau khi Trung ương có Nghị quyết sáp nhập Hà Tây về TP. Hà Nội…

Dự án "Tia chớp" ở xã Đức Giang

Theo đơn của nhiều công dân xã Đức Giang: Huyện Hoài Đức lập dự án "khổng lồ", mà bà con làng xóm không ai biết, bỗng nhiên ngày 10-5-2008 tại cánh đồng Rưu tấm biển quy hoạch to bằng 4 – 5 cái chiếu trương, "Khu Đô thị Nam đường 32 do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư" cắm ở ruộng của dân. Tiếp theo, vào sáng sớm Chủ nhật ngày (8-6) đoàn người vác cọc đến đo đất đóng mốc giới. Rồi sau đó khoan thăm dò địa chất ở khu đất đã được lập bản đồ, cho phép "đổi vị trí đất"… có thu tiền, được UBND TP Hà Nội ra Quyết định số 3167, do ông Trương Tùng, Phó Chủ tịch UBND TP kí phê duyệt quy hoạch vào tháng 11-1989. Vậy, tại sao họ lại làm như thế?

Trước sự việc ngang ngược, vô lí, coi thường dân, bà con trong xã Đức Giang đã kéo nhau về xã làm rõ sự việc. Ông Lê Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND xã nói: "Tôi cũng không hề biết việc Công ty Lũng Lô 5 về đo đất, cắm mốc giới". Còn ông Nguyễn Đăng Chuyền, Bí thư Chi bộ thôn thì nói: "Khu đất này là mất người ta có tiền người ta mua, làm việc bây giờ trên đe dưới búa". Ông Nguyễn Trọng Khang, Chủ tịch UBND xã trả lời: "Tôi không biết". Vậy dự án này là dự án gì? Của ai? Mà lãnh đạo xã cũng không biết. Bà con viết đơn lên huyện, ông Vương Duy Hướng, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức tiếp, trả lời: "Các ông không đồng ý cũng không được". Từ câu nói vô trách nhiệm của ông Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức, chúng tôi xin hỏi: Tại sao một dự án với gần 47ha đất (đất đã được UBND TP quy hoạch làm "đất giãn dân" có thu tiền) mà UBND huyện Hoài Đức và UBND tỉnh Hà Tây lập hồ sơ, rồi thẩm định, phê duyệt chỉ trong một ngày đã xong thì quả là "Tia chớp" thật (!?) Vì sao phải làm nhanh thế (cũng ngày 29-2-2008)? Sao lại thực hiện vụng trộm, chui lủi, sao không cho cán bộ xã, dân biết vậy?… Có phải đây là dự án… "chui" (!?) hay phải chăng tận dụng "thời cơ" "tranh tối tranh sáng" để rút ruột quỹ đất trước khi Hà Tây sáp nhập về Hà Nội để chia chác, vơ vét với nhau?

Trước sự việc ngang trái, mờ ám trên, nhân dân xã Đức Giang kiến nghị và mong UBND TP. Hà Nội sớm kiểm tra, làm rõ, xử lí nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

"Bỗng nhiên" thu hồi đất để lập dự án

Theo đơn khiếu nại khẩn cấp của ông Đặng Chu Hùng (55 tuổi, thường trú tại xã Đức Giang, Hoài Đức): Năm 1995, Đảng ủy, HĐND xã Di Trạch khóa 15 có nghị quyết giao cho UBND xã "tổ chức đấu thầu 45.900m2 đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng để tạo nguồn thu ngân sách xã, đồng thời quy hoạch cải tạo mương máng, đường giao thông bảo đảm đi lại thuận lợi cho nhân dân trong xã".

Hồ Láng Đồng Bàn rộng 45.900m2 tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, nơi đang có tranh chấp.Ảnh: Hồng Võ

Ngày 15-11-1995, tại UBND xã, với đủ các thành phần: UBND xã, Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể và 3 người tham gia đấu thầu và bỏ thầu (ông Thái, ông Bình và ông Hùng) để thực hiện mục tiêu nói trên. Ông Hùng đã trúng thầu.

Ngày 27-11-1995, ông Hùng và UBND xã Di Trạch lập hợp đồng kí kết "thầu khoán khu đất Láng Đồng Bàn xã Di Trạch" do ông Vương Tất Cần, Chủ tịch UBND xã làm đại diện kí kết, thỏa thuận:

1. Về thời gian, ông Hùng được toàn quyền sử dụng khai thác khu vực đất nới trên từ tháng 11-1995 đến hết năm 2015 (20 năm), UBND huyện Hoài Đức ra quyết định số 65 chấp thuận bản hợp đồng đã được kí kết.

2. Về diện tích, cùng ngày (27-11) UBND xã cùng HTX nông nghiệp, thôn, xóm đo đạc thực tế hiện trạng, giao diện tích 38.600m2 để sản xuất, 7.300m2 là diện tích cải tạo mương, đường và diện tích còn lại xã giao cho gia đình ông Hùng quản lí để làm nhà, công trình phụ.

Ông Hùng cho biết: Sau khi đã kí hợp đồng, nhận bàn giao mặt bằng, gia đình tôi tập trung các nguồn lực, huy động vốn để triển khai: Thuê đào đắp hàng ngàn khối đất bao quanh diện tích 45.900m2; thuê đắp đường đi, lắp đặt hệ thống cống tiêu nước, lắp đặt biến áp 180KVA, dựng đường điện cao thế, trạm bơm… theo đúng nội dung bản hợp đồng và sự chỉ đạo tại quyết định số 65 của UBND huyện Hoài Đức.

Đến nay, việc đầu tư xây dựng, cải tạo các hạng mục với tổng số vốn đầu tư hơn 20 tỉ VNĐ đã đi vào ổn định, trồng cây đến ngày thu quả. Bỗng nhiên giữa năm 2010, tôi được Ban bồi thường GPMB huyện Hoài Đức mời lên thông báo: "Diện tích thuê gần 45.900m2 đất sẽ bị thu hồi để giao cho chủ đầu tư để làm Khu Đô thị, xây nhà để bán". Ngày 4-2-2010, gia đình tôi lại nhận được bản Thông báo số 12/TB-UBND của UBND xã Di Trạch "Về việc thanh lí hợp đồng cho thuê diện tích quỹ đất công khu vực Láng Đồng Bàn", với lí do là "để thực hiện Quyết định số 1174/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây, về việc thu hồi đất giao cho Tổng Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Vietracimex thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu Đô thị mới Kim Chung – Di Trạch". Ngày 17/9/2010, UBND xã Di Trạch lại ra tiếp Thông báo số 52/TB về việc "đơn phương thanh lí hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp công ích Hồ Láng Đồng Bàn".

Căn cứ hợp đồng thầu khoán đã được xác lập, kí kết: Về thời hạn hợp đồng (1995 – 2015, thời hạn hợp đồng còn 5 năm – điều III khoản 5) được thể hiện: "Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có gì thay đổi phải thông báo cho nhau trước một năm để hai bên bàn bạc nhất trí giải quyết". Thế nhưng, UBND xã Di Trạch, UBND huyện Hoài Đức đã có quyết định số 1174 của UBND tỉnh Hà Tây từ tháng 5-2008, nhưng không thông báo cho ông Hùng biết, mà đến năm 2010 mới thông báo? Vậy, có sự mờ ám gì? Tại sao UBND xã Di Trạch, UBND huyện Hoài Đức lại lén lút làm như vậy? Về vấn đề nêu trên, Theo khoản 4 điều IV của hợp đồng đã ghi: "Thời gian A cho B thuê là 20 năm, từ 1996 – 2915, hai bên không được tự tiện xóa hợp đồng, mỗi bên không được dùng quyền lực cấp trên để hủy bỏ hợp đồng, không được dùng mọi hình thức để gây khó khăn cho việc thực hiện hợp đồng". Tại khoản 5 nêu: "Khi hết nhiệm kì bầu cử phải thông báo và bàn bạc cho nhiệm kì tiếp theo thực hiện hợp đồng còn hiệu lực". Còn Điều 8 của hợp đồng cũng đã nêu rõ: "Nếu Nhà nước sử dụng vào lợi ích chung của nhà nước thì việc bồi thường giá trị tài sản, sản phẩm trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực thì B được hưởng giá trị bồi thường"… Vậy mà nay UBND xã Di Trạch lại ngang nhiên vi phạm các quy định nói trên.

Từ sự việc này, mong UBND huyện, Hội đồng GPMB, Chủ đầu tư sớm đi đến bàn bạc thống nhất cách giải quyết, đền bù hỗ trợ đúng pháp luật để khỏi thiệt thòi trong việc đầu tư sản xuất của gia đình ông Hùng. Đề nghị UBND TP. Hà Nội và các ngành chức năng sớm kiểm tra, xem xét dự án "Khu Đô thị mới Kim Chung – Di Trạch" là dự án thật hay dự án… "chui", hoặc là một trong những dự án đang bị "rà soát" lại nên mới được thực hiện như thế?

(Theo NCT)