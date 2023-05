Hà Nội: Giá căn hộ khó giảm sâu

Nhận xét nói trên là của ông Vũ Xuân Thiện – Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS – Bộ Xây dựng – về những diễn biến mới trên thị trường căn hộ Hà Nội.

Nhiều ưu đãi

Diễn biến đầu tiên phải kể tới là tình trạng niêm yết, tính tiền theo giá đôla phổ biến ở các dự án căn hộ hạng trung và cao cấp hồi năm ngoái hiện đã gần như chấm dứt. Đơn cử như dự án căn hộ Hill State (Hà Đông) trước phổ biến ở mức 1.400 -1.500USD/m2 (khi đó tỉ giá USD cao hơn hiện nay), hiện giá đã được quy ra VND ở mức từ 26-28 triệu đồng/m2; căn hộ cao cấp thuộc dự án Splendora (Bắc An Khánh) từ 36-37 triệu đồng/m2; dự án KĐT Times City (458 Minh Khai) giá từ 27-30 triệu đồng/m2… Trong khi đó, năm 2010, phần lớn các dự án chung cư cao cấp như Mulberry Lane, Park City, Indochina Plaza… thời gian đầu đều được các chủ đầu tư nhanh tay “chốt” bằng giá USD do lo ngại lạm phát tăng cao, nguyên vật liệu sản xuất trượt giá.

Diễn biến đáng chú ý thứ hai và đang được đánh giá là một đòn gây sốc trên thị trường: Đó là bỏ phương pháp điều chỉnh giá mua bán nhà theo chỉ số giá (CPI), vốn được coi là cái phao đảm bảo an toàn đồng vốn cho chủ đầu tư trước bối cảnh lạm phát và biến động về giá cả.

CTCP Vincom với 2 dự án tại Hà Nội là dự án căn hộ tại Royal City và Times City đang trở thành DN đi đầu với tuyên bố chính thức loại bỏ hình thức tính trượt giá nêu trên từ ngày 15.5. “Mua căn hộ bằng VND, lại không phải chịu trượt giá VND, không bị ảnh hưởng bởi lạm phát, bất kể dự án có thể kéo dài trên dưới 3 năm. Đây thực sự là cơ hội của những người có nhu cầu về nhà ở vì đồng vốn bỏ ra an toàn, không phải lo lắng sẽ bị chủ đầu tư bắt chẹt như nhiều dự án được tung ra bán thời điểm chung cư lên cơn sốt” – một nhà đầu tư BĐS lâu năm nhận xét.

Bên cạnh đó là muôn màu muôn vẻ chiêu thức giảm giá, kích cầu khách hàng như dự án Unimax (Hà Đông) do CTCP Xuất nhập khẩu Hà Tây và CTCP Đầu tư và Xây dựng Ba Đình 1 làm chủ đầu tư, khách hàng mua 1 căn hộ, được đảm bảo 1 suất đỗ xe ôtô vĩnh viễn và được miễn phí 1 năm gửi xe; hay như ở dự án khu đô thị sinh thái Ecopark, kể từ ngày 20.5, chủ đầu tư CTCP ĐT&PT Đô thị Việt Hưng (Vihajico) tiếp tục mở bán trở lại sản phẩm căn hộ chung cư nằm trong khu căn hộ hiện đại Rừng Cọ với mức chiết khấu 10% trên giá bán. Đây là chương trình ưu đãi giá thứ hai trong năm do Vihajico triển khai…

Giá khó giảm sâu?

Thị trường đang của người mua. Theo ông Phạm Thành Hưng – Phó TGĐ CEN Group, tới đây bên cạnh thực hiện các chương trình khuyến mãi, tặng quà độc đáo, các chiêu thức bán hàng tiếp thị căn hộ tại Hà Nội được các chủ đầu tư áp dụng đó là chia nhỏ, kéo dài phân đoạn góp vốn. Thay vì nộp 4-5 đợt trước kia, nhiều chủ đầu tư sẽ cho phép khách hàng có thể nộp thành 7-8 đợt hoặc thậm chí trên 10 đợt đóng tiền vào dự án. Đồng thời, tiếp tục duy trì hỗ trợ vốn vay và lãi suất cho khách hàng nhằm tăng tính thanh khoản. “Đây cũng là một hình thức giảm giá, nhưng là giảm giá gián tiếp” – ông Hưng nói.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia BĐS cho rằng, giá chung cư khó có thể giảm sâu hơn vì phát triển BĐS phải dựa trên giá vốn, nhưng giá vốn hiện tại đang tăng lên chứ không giảm đi “vì trên thực tế, các DN BĐS đang phải chịu rất nhiều áp lực từ vốn, từ giá nguyên vật liệu không ngừng tăng cao” – một chủ đầu tư lớn trên thị trường BĐS Hà Nội cho biết.

Còn theo nghiên cứu của Savills Việt Nam, tới đây áp lực khó khăn nhất sẽ dồn vào các dự án chưa triển khai do các chủ đầu tư phải cân đối chi phí đầu vào và giá bán ra. Trong tình cảnh mặt bằng giá gia tăng do nhiều áp lực, một số dự án chưa thực hiện sẽ không còn mang tính khả thi cao và rất có thể nhiều dự án sẽ bị dừng triển khai. Nguồn cung như vậy có thể sẽ thấp hơn so với dự kiến đưa ra, vì vậy giá bán khó có thể giảm.

Như vậy, vì diễn biến thị trường đang lình sình, khó đoán định nên có thể chưa hẳn đã đến thời điểm mua vào . Tuy nhiên, nhìn từ góc độ đầu tư thì đây là thời điểm người mua đang chiếm ưu thế.

(Theo LĐO)