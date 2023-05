Hà Nội: Giá chào bán đất nền tăng sau Tết Nguyên đán

Nhiều chuyên gia dự đoán, phải chăng thị trường BĐS Hà Nội đang âm thầm đón một cơn sóng mới?

Thị trường bất động sản Hà Nội được dự báo đang âm thầm đón một “cơn sóng” mới. Ảnh: H.U.Y

Bất ngờ

Trong khi các chuyên gia liên tục đưa ra các nhận định về thị trường BĐS sẽ chững lại, giao dịch trầm lắng đến hết quý I của năm nay thì trên thị trường, đất nhiều dự án có vị trí đẹp đang được giao dịch khá nhộn nhịp. Theo ông N.Đ.T, một NĐT có thâm niên trên thị trường BĐS Hà Nội, thì năm nay là năm thị trường có diễn biến không theo quy luật hàng năm.

Mọi năm, ra tết các giao dịch nhà đất thường chững lại, mức giá cũng không tăng đột biến. Tuy nhiên, với mức tăng giá từ 10-15%, thậm chí đến 20% của nhiều dự án ngay sau tết làm không ít NĐT bất ngờ.

Hiện giao dịch đất nền dự án Thanh Hà Cienco5 các lô đất liền kề diện tích 100m2, đường 17,5m đã lên tới hơn 40 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí, trong khi trước tết giá các lô đất cùng loại này chỉ ở mức hơn 32-33 triệu đồng/m2. Biệt thự 240m2 bán cả cặp (2 căn liền) đường 13,5m và đường 17,5m cũng có giá 30 triệu đồng/m2, trong khi trước tết Nguyên đán giá đứng ở mức 24-25 triệu đồng/m2.

Thông tin sẽ hoàn thành dự án Quốc lộ 32 vào tháng 7/2011 cũng làm các dự án bám theo trục đường này tăng. Hiện giá giao dịch các lô đất nền liền kề dự án Kim Chung- Di Trạch và một số dự án khác như Khu đô thị bắc QL 32 đang ở mức thấp nhất cũng hơn 40 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí và diện tích.

Cá biệt nhiều lô liền kề của dự án Kim Chung – Di Trạch đang được giao dịch đến hơn 50 triệu đồng/m2. Các biệt thự có diện tích hơn 200m2 nằm trên trục đường 16m của dự án Khu đô thị Bắc QL 32 cũng được rao bán, bao gồm cả sang tên cho người mua lên tới 44 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm tiền nhà xây thô). So với trước Tết, đất nền các dự án này đã tăng đến 15%.

Mức tăng giá không kém là từ các dự án thuộc KĐT Dương Nội. Các căn biệt thự Tây Đô Villas tại khu ĐTM Dương Nội khu A với diện tích từ 180m2 đến 225m2 nằm trên đường 11,5m (đường nhỏ nhất của dự án) hiện đang được giao dịch với giá giao động từ 55-70 triệu đồng/m2. Các căn nằm trên đường rộng hơn giá từ 80- hơn 100 triệu đồng/m2 tuỳ vị trí. Mức giá này so với thời điểm trước tết Nguyên đán cũng đã tăng đến gần 20%.

Tuy nhiên, theo ông N.Đ.T, điểm chung của các dự án này (trừ dự án KĐT Bắc QL 32 đã cơ bản hoàn thành xây thô nhà) là đều đang ở dạng ký hợp đồng góp vốn, có thể vào tên chính chủ được cho người mua và là mới phải đóng từ 30-50% giá gốc theo hợp đồng của chủ đầu tư. Chính yếu tố này đã thu hút nhiều NĐT do nguồn vốn không quá lớn, trong khi các dự án ở Văn Khê, Văn Phú hiện đều phải nộp 100% tiền đất và tiền xây thô.

Tăng do đầu cơ?

Khảo sát một số sàn giao dịch nằm trên đường Quốc lộ 32 xung quanh dự án Kim Chung Di Trạch, cho thấy, gần như nhiều sàn giao dịch vẫn đóng cửa chưa đi vào hoạt động, điều này cho thấy mức độ sôi động của thị trường chưa cao,…càng chứng minh việc tăng giá nóng lần này diễn ra không có nhiều cơ sở thuyết phục.

Đại diện một sàn giao dịch khu vực này cũng thừa nhận rằng, giá đất nền tại đây liên tục được đẩy lên cao trong vài ngày trở lại đây chủ yếu là do nguyên nhân “đầu cơ” là chính, hầu hết sản phẩm dự án đều nằm trong tay các nhà đầu tư, chứ khu vực này để có thể ở được chắc cũng phải vài năm sau. Một lô đất giao dịch hiện nay có khi phải qua nhiều cửa mới đến tay người mua, mỗi “cửa” chỉ tăng lên đôi chút thì giá sản phẩm chào bán đã khác nhiều.

Bên cạnh đó, thông tin về điều chỉnh tỷ giá, giá vàng biến động mạnh, sở hữu chung cư có thời hạn,… đã khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang không biết chọn kênh đầu tư nào cho hợp lý, cho nên đã nhắm vào đất đã tạo điều kiện cho giới đầu cơ “ hét giá”.

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân nữa làm giá đất dự án ở một số dự án tăng là do những dự án này hiện nay mới đang trong quá trình triển khai xây dựng hạ tầng, tiến độ thanh toán mới đạt khoảng 50%, do đó hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Trong khi đó, ở một số dự án đã xây thô xong như Văn Khê, Văn Phú, Bắc QL32,…giá chào bán ở mức ổn định và đạt ở mức cao.

Đợt tăng giá bất thường và cục bộ ở một số dự án trong bối cảnh hiện nay là điều đáng lo ngại, không có sự bền vững, hay nói cách khác là giá trị bất động sản tăng không tương xứng với quy luật. Sự tăng giá này chủ yếu do yếu tố đầu cơ (mua đi bán lại, sang tay giữa nhiều chủ đầu tư với nhau). Do vậy, đi liên với mức tăng giá này sẽ kèm theo nhiều rủi ro cho nhà đầu tư khi tham gia thị trường

Khó giảm

Theo ông John Gallander, TGĐ điều hành Knight Frank Việt Nam, chính sự biến động của tỉ giá ngoại tệ, giá vàng và TTCK thời gian qua là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới việc người dân chuyển sự chú ý nhiều vào đầu tư BĐS. “Một loại hình đầu tư tài sản cố định với giá trị luôn tăng theo thời gian đã ngày càng chứng minh là một hình thức đầu tư an toàn, hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích của người đầu tư”, ông John Gallander nói.

Knight Frank Việt Nam phân tích: Tính đến 17/2, cứ 1USD đổi được hơn 22.000VND. Cũng tính đến 17/2, giá 1 lượng vàng là 36,7 triệu đồng, tăng 58% so với năm 2007; trong khi tính đến ngày 16/2, chỉ số VN- Index đạt 501,97 điểm, giảm 57% so với ngưỡng 1.170,67 điểm vào ngày 12/3/2007. Với tất cả các yếu tố ấy, theo ông John Gallander, thị trường đất nền tại Hà Nội sẽ tiếp tục sôi động với việc đầu tư và đầu cơ của người dân. Giá đất sẽ giữ ở mức cao và tiếp tục tăng trong thời gian tới tuy giá đất ở một số khu vực đã tăng gấp đôi trong vòng 1 năm qua. “Chính việc phát triển của hạ tầng cơ sở đã dẫn tới việc tăng giá đất, đặc biệt là đất nằm ở trong các dự án phía Tây và phía Đông Hà Nội, ông John Gallander chỉ rõ.

Đó là chưa xét đến yếu tố BĐS Hà Nội tăng còn do sức cầu tăng. Nhận định này là của ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam. Theo ông Nga, hiện nay lượng tiền từ dân ngoại tỉnh đổ về Hà Nội mua nhà, đất khá nhiều cũng là một trong những nguyên nhân đẩy giá BĐS tăng cao. “Lý do thông thường của khối này là mua nhà, đất để chuẩn bị cho con cái ra Hà Nội học hành, nhưng không loại trừ do thị trường đất nền Hà Nội có lợi nhuận tương đối tốt, trong khi các vị trí đẹp, thuận lợi nguồn cung lại chưa nhiều. Đây chính là yếu tố hấp dẫn NĐT tỉnh lẻ”, ông Nga nói.

Tỉ giá được điều chỉnh tăng cũng là một trong những yếu tố khiến nhiều NĐT lo ngại giá nhà tăng, nhất là những người có nhu cầu mua chung cư cao cấp. Bản thân ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) cũng thừa nhận, trong thời gian tới, một số nguyên liệu đầu vào trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng phải nhập khẩu với tỉ giá cao sẽ có tác động trực tiếp đến thị trường khiến giá nhà có thể sẽ tăng.

(Theo Lao Động)