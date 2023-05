Hà Nội: Giải pháp cho những dự án giao thông quan trọng đang chậm tiến độ

Dự án chậm điển hình là cải tạo, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 32, đoạn cầu Diễn – Nhổn, là dự án trọng điểm trong danh mục chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ban đầu, Bộ GTVT làm chủ đầu tư, giao Ban quản lý 6 làm đại diện. Tuy nhiên, do vướng mắc trong GPMB và để triển khai thuận lợi, Chính phủ đã đồng ý chuyển chủ đầu tư về cho UBND thành phố. Với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, công tác GPMB có sự chuyển biến và những tưởng sẽ đáp ứng tiến độ đặt ra, song do nhiều nguyên nhân, thành phố đã phải gia hạn tiến độ, đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu dài gần 500m, có ý nghĩa quan trọng đối với giao thông khu vực. Khởi công xây dựng từ tháng 4/2010, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng kể từ khi được bàn giao mặt bằng. Tại lễ khởi công, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội Nguyễn Sỹ Bảo cho biết, đã cơ bản hoàn thành khảo sát 440/450 hộ dân, 5/5 cơ quan và đến đầu quý IV/2010 sẽ hoàn thành GPMB. Tuy nhiên, do quá nhiều khó khăn trong xác định nguồn gốc đất, nên đến nay việc GPMB vẫn chưa hoàn tất. Ban quản lý các dự án kiến nghị UBND quận Đống Đa đôn đốc các phường khẩn trương hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất của 291 trường hợp. Đến nay, ngoài 80m đầu phía Hoàng Cầu đã cơ bản hoàn thành, dự án phải tạm dừng thi công chờ mặt bằng.

Với các dự án quan trọng do các sở, ngành thành phố làm chủ đầu tư đã vậy, những dự án do các quận, huyện làm chủ đầu tư cũng gặp không ít khó khăn.

Những dự án lớn có liên quan tới thành phố, nhưng do Bộ GTVT hoặc cơ quan khác làm chủ đầu tư, tiến độ cũng không sáng sủa hơn. Ngoài dự án đường Vành đai 3, giai đoạn 2 đang được thi công đồng loạt với tiến độ khá tốt, dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Thái Nguyên đang ở tiến độ "rùa". Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình lâu nay vẫn chậm và đến giờ chưa xong. Ngay cả dự án đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, với thuận lợi tương đối về mặt bằng, những tưởng sẽ đáp ứng tiến độ, nhưng mới đây, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình (Bộ GTVT) cho biết có thể chậm 6-7 tháng so với kế hoạch.

Đến triển khai những dự án mới

Các dự án đã khởi công có thuận lợi là không bị vướng mắc về vốn, thậm chí có giai đoạn thuận lợi vì chủ trương kích cầu, ưu tiên đầu tư cho phát triển hạ tầng. Sang năm nay, vốn cho các dự án giao thông thực sự là bài toán khó và không ít dự án đã vào danh sách phải đình hoãn, giãn tiến độ. Sở GTVT Hà Nội hiện đang được giao chuẩn bị triển khai một loạt dự án nhằm hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông ở thành phố.

Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hùng cho biết, đang tập trung cho 2 nút trọng điểm là: Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Sơn và Bắc Thăng Long – Nam Hồng. Với nút Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Sơn đã cơ bản hoàn thành, dự kiến khởi công vào 2/9. Các dự án còn lại, đang phối hợp với các cơ quan liên quan lập đề cương, dự toán chuẩn bị đầu tư.

Tuy nhiên, do khó khăn về vốn, vướng chỉ giới đường đỏ… nên tiến độ nhiều dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Tiến độ triển khai một số dự án khác do các ban quản lý dự án trực thuộc thành phố quản lý cũng chậm so với yêu cầu. Những dự án do thành phố làm chủ đầu tư đã vậy, công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án lớn do các cơ quan TƯ làm chủ đầu tư cũng chậm.

Đường sắt đô thị Yên Viên – Ngọc Hồi là dự án được khởi động đầu tiên ở thành phố, nhưng đến nay vẫn chưa thể khởi công xây dựng. Dự án xây dựng nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau nhiều lần dự kiến khởi công đến nay vẫn bất động…

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ và không dễ tháo gỡ, nếu không có sự chỉ đạo, thực hiện quyết liệt như tinh thần Đại lễ, chắc hẳn, sự đình trệ sẽ lại tái diễn như ở dự án đường Vành đai 3, hay Đại lộ Thăng Long trước đây. Hàng loạt dự án khó đã kịp hoàn thành đúng hẹn. Đó là kết quả rất đáng ghi nhận với nỗ lực của các cơ quan chức năng. Nhưng Đại lễ đã qua gần 1 năm và không lẽ những tinh thần và nỗ lực hôm nào hiện không còn đủ sức đẩy nhanh tiến độ các công trình hôm nay?

(Theo HNM)