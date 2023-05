Hà Nội: Nguồn cung mặt bằng bán lẻ sẽ tăng gấp đôi năm ngoái

Hiện tại, thị trường BĐS bán lẻ có nhiều lợi thế, tuy nhiên chỉ ngay trong năm nay nguồn cung sẽ tăng gấp đôi năm ngoái.

Hiện tại nguồn cung ít, giá thuê cao

Trong những năm gần đây, nguồn cung mặt bằng cho thuê bán lẻ luôn ở tình trạng khan hiếm, đặc biệt là ở khu vực trung tâm nội thành, công suất cho thuê ở các trung tâm mua sắm luôn ở mức cao (gần như 100%). Theo thống kê sơ bộ từ Công ty tư vấn CBRE, hiện Hà Nội có khoảng 118.000m2 sàn cho thuê tăng khoảng 15% so với năm 2009. Trong vòng 5 năm qua, nguồn cung sàn mặt bằng bán lẻ tăng gấp hai lần so với hiện tại, tuy nhiên, lượng cung tăng cũng chỉ khoảng 50.000m2 sàn.

Tốc động tăng trưởng bán lẻ năm 2010 tại Hà Nội khoảng trên 30%, GDP trên đầu người tại Hà Nội vào khoảng 1.950 USD, Hà Nội được xem là một trong những thành phố lớn có nhu cầu mua sắm rất cao. Trong khi đó, lượng cung mặt bằng cho lĩnh vực này lại hạn chế trong một vài năm gần đây

Do đó, cũng giống như thị trường văn phòng cho thuê vào những năm trước, mặt bằng bán lẻ luôn có mức giá thuê rất cao, đặc biệt là các dự án ở khu trung tâm, mức giá thuê ở một số trung tâm lên đến hàng trăm USD/m2/tháng. Theo báo cáo thị trường vào cuối năm 2010 của một số đơn vị tư vấn, mặt bằng bán lẻ quanh hồ Hoàn Kiếm có nơi đã tăng lên 180 USD/m2/tháng.

Ở thời điểm hiện tại thị trường bán lẻ đang có nhiều lợi thế, và cũng như có nhiều tiềm năng. Theo ông Phạm Mạnh Cường, Tổng giám đốc Savico Hà Nội, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng về bán lẻ rất nhanh trên 30% hàng năm, và thói quen mua sắm ở các trung tâm thương mại cũng thay đối khá nhanh. Savico đã quan tâm vào thị trường này từ năm 2007, vì thế dự án Savico Mega Mall ra đời vào thời điểm hiện tại cũng là một cơ hội tốt.

Nguồn cung sẽ tăng mạnh từ 2011 – 2013

Với nhu cầu ngày càng tăng và sự phát triển các khu đô thị mới, các TTTM có quy mô lớn sẽ trở thành mô hình bán lẻ phổ biến

Ông . Phạm Mạnh Cường, Tổng giám đốc Savico Hà Nội: Việt Nam có nhiều tiềm năng về bán lẻ vì có tốc độ tăng trưởng cao. Nhiều chủ đầu tư đang quan tâm và nhảy vào thị trường bán lẻ. Tuy nhiên, một vài năm tới nguồn cung cho thị trường sẽ rất dồi dào, do đó, cũng như văn phòng cho thuê, giá thuê sẽ không còn được như hiện tại hàng 100 USD/m2/tháng

trong tương lai. Do đó, hiện Hà Nội đang có nhiều dự án lớn đang và sẽ triển khai trong vài năm tới như Royal City (230.000m2), Keangnam (62.786m2), Ciputra Shoping Mall (120.000m2), U-Silk City (146.896m2),…Ngoài Keangnam thì những dự án còn lại đều dự kiến hoàn thành vào giai đoạn 2013 – 2014.

Trong 5 năm trở lại đây, tốc độ tăng nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội trung bình khoảng hơn 30%, tương đương khoảng gần 20.000m2 sàn/năm. Hiện tại tổng diện tích sàn theo thống kê của CBRE là khoảng 118.480m2 đạt được vào năm 2010, so với 2009 tăng 15%.

Tuy nhiên, sang năm 2011 nguồn cung sẽ tăng rất mạnh khi có có hai dự án lớn hoàn thành là Savico Mega Mall khoảng 45.000m2 sàn cho thuê, Keangnam có tổng diện tích sàn khoảng 62.000m2 và dự án Pico Mall tại 229 Tây Sơn dự kiến hoạt động vào tháng 4 năm 2011 với tổng diện tích sàn bán lẻ là 30.000m2 sàn.

Theo ước tính, năm 2011 tổng diện tích sàn bán lẻ tại Hà Nội tăng thêm khoảng 228.000m2 so với 2010, đến năm 2012 dự kiến khoảng 328.000m2, đến năm 2013 thì xu hướng cung mặt bằng bán lẻ có xu hướng giảm và đạt khoảng 220.000m2. Như vậy, có thể thấy trong 3 năm tiếp theo nguồn cung mặt bằng bán lẻ sẽ tăng rất mạnh, tính riêng năm 2011 nguồn cung đã tăng gấp hai lần so với tổng cung năm 2010.

Ông Phạm Mạnh Cường cho biết, các nhà đầu tư sẽ ngày càng tham gia nhiều hơn đến dự án trung tâm thươn g mại, do đó một vài năm nữa nguồn cung về mặt bằng bán lẻ sẽ rất nhiều. Về xu hướng giá, như chúng ta đã biết, thời điểm những năm gần đây do cung ít, cầu nhiều cũng như văn phòng cho thuê giá cho thuê mặt bằng bán lẻ rất cao lên đến hàng 100 USD/m2/tháng, tuy nhiên, xu hướng một vài năm tới khi cung nhiều lên chắc chắn sẽ không còn giá này nữa.

Giá thuê sẽ chịu nhiều sức ép

Ông Richard Reech – Giám đốc CBRE Việt Nam: Giá thuê mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội hiện nay ở khu trung tâm rất cao, trong thời gian tới giá thuê sẽ phải chịu nhiều áp lục khi có hàng loạt các dự án lớn ra đời.

Giá thuê về mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội có sự khác nhau rất rõ ở hai khu vực. Khu vực trung tâm nội thành, do có lợi thế về vị trí, nguồn cung khan hiếm do không có quỹ đất xây dựng những dự án mới có quy mô lớn. Do đó, giá thuê đang ở mức rất cao, những trung tâm thương mại ở trung tâm như Tràng Tiền, Chợ Hàng Da, Vincom,…giá thuê có thể lên tới hơn 100 USD/m2/tháng.

Theo báo cáo mới nhất từ CBRE thì giá thuê trung bình tại Hà Nội vào khoảng 45,58 USD/m2/tháng, không thuộc khu trung tâm khoảng 36,6 USD/m2/ tháng, mức giá thuê này giảm khoảng 3,8% so với thời điểm quý 4/2010.

Hiện tại trung tâm thương mại Grand Plaza cũng đang phải thực hiện chiến dịch giảm giá thuê tới 18% để thu hút khách thuê. Một số dự án sẽ mở cửa trong thời gian tới như Chợ Hàng Da vào tháng 8/2011, Pico Mall vào tháng 4/2011 (đã có 70% diện tích được đăng ký thuê), Savico Mega Mall vào tháng 11/2011 (đã có 46% diện tích được thuê),…Các trung tâm khác cũng đã cải tạo và nâng cấp như Vincom, sắp tới là Tràng Tiền…

(Theo CafeF)