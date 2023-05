Theo báo cáo từ CBRE, đến hết quý III, tổng nguồn cung văn phòng đạt trên 1.1 triệu m2, trong đó văn phòng hạng B chiếm tới 64%.

Theo nhu cầu, tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 23.300m2 trong quý III, tăng 23% so quý trước, nhưng vẫn thấp hơn mặt bằng năm 2015. CBRE đánh giá, các tòa nhà mới được đưa vào sử dụng với mức giá thuê hợp lý và cơ sở vật chất tốt đã cho thấy tỷ lệ hấp thụ tăng đáng kể, trong khi những tòa nhà khác phải giảm giá thuê để thu hút khách. Đặc biệt, nhu cầu thuê văn phòng có diện tích dưới 300m2 tại thị trường Hà Nội vẫn phổ biến nhất.

Ngoài ra, quý III cũng chứng kiến giá chào thuê giảm so quý trước ở cả văn phòng hạng A và B. Trong đó, giá chào thuê trung bình của văn phòng hạng A giảm 0.8% so quý trước, văn phòng hạng B giảm 1.7% so quý trước. Các tòa nhà văn phòng tại khu Đống Đa – Ba Đình có khả năng tăng tỷ lệ lấp đầy cao nhất.



Trong quý III/2016 nguồn cung nhà văn phòng ở Hà Nội

không có dấu hiệu sụt giảm. Ảnh minh họa

Trong tương lai, các tòa nhà văn phòng quy mô lớn đang được tích cực xây dựng và chuẩn bị ra mắt làm tăng thêm số lượng văn phòng cả hạng A và B. Đặc biệt, phía Tây và Đống Đa – Ba Đình hứa hẹn nhiều tòa nhà văn phòng mới ra mắt, điều này có thể dẫn đến sự cạnh tranh lớn trong thời gian tới.

CBRE lưu ý, để tăng năng lực cạnh tranh, các tòa nhà đang hoạt động sẽ phải cải thiện dịch vụ liên quan, cũng như đưa ra mức giá thuê phù hợp mới có thể cạnh tranh với các tòa nhà mới.

Bên cạnh đó, CBRE cho biết, quý III/2016 không ghi nhận nguồn cung mới căn hộ dịch vụ cho thuê tại thị trường Hà Nội. Tổng nguồn cung toàn thị trường vẫn ở mức 3.239 căn với hơn 30% thuộc về loại căn hộ 2 phòng ngủ. Nguồn cung căn hộ dịch vụ hạng A chiếm 71% tổng nguồn cung trên thị trường, trong đó các quận Tây Hồ, Ba Đình và Từ Liêm chiếm thị phần lớn nhất. Thị trường được kỳ vọng sẽ trở nên sôi động hơn khi hàng loạt các dự án căn hộ dịch vụ lớn dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2017.