Hà Nội: Sẽ có nhà thu nhập thấp cho trên 5 vạn người

Theo Sở Xây dựng, đến thời điểm này trên địa bàn TP có tổng số 8 doanh nghiệp, đơn vị, tổng công ty đăng ký với 11 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, tổng diện tích khoảng 40ha. Tổng diện tích sàn xây dựng của 11 dự án này là 1.169.350m2 với khoảng 16.500 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho trên 5 vạn người.

Trong số đó, dự án tại phường Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông do Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai làm chủ đầu tư đã hoàn thành bốc thăm bán cho 328 hộ đủ điều kiện. Dự án CT19 Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên đã hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng với quy mô 515 căn hộ để cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị của TP thuê. Dự kiến, việc xét chọn các đối tượng đủ điều kiện và ký hợp đồng thuê nhà sẽ hoàn thành trong tháng 12-2010. Còn lại là các dự án đang triển khai xây dựng, như: Dự án tại Khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) làm chủ đầu tư với quy mô 848 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 3.200 người, dự kiến hoàn thành trong quý III-2012; dự án xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu tái định cư Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông do Liên danh Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai và Công ty CP Xây dựng 21 Vinaconex thực hiện với quy mô 1.512 căn hộ, dự kiến hoàn thành trong quý II-2012; dự án tại Khu đô thị Đặng Xá – Gia Lâm của Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) cung cấp 1.000 căn hộ, dự kiến hoàn thành trong quý II-2012. Sau khu nhà ở tại Đặng Xá, Viglacera tiếp tục khởi công xây dựng 124 căn hộ dành cho người thu nhập thấp tại dự án khu nhà ở Đại Mỗ – Từ Liêm.

Hai khó khăn lớn nhất trong việc triển khai các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp là việc tiếp cận vốn vay và thẩm định giá bán nhà. Đến nay mới có 1/11 dự án được vay vốn. Trong khi việc thẩm định chậm giá bán nhà cũng ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của chủ đầu tư.

Sau khi trao đổi với các bên liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Phí Thái Bình yêu cầu chủ đầu tư các dự án tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; Khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên và Đại Mỗ, huyện Từ Liêm đẩy nhanh tiến độ, xác định giá bán sau khi triển khai xây dựng xong phần móng để huy động vốn. Đối với các dự án tại Bắc An Khánh, Hoài Đức và Mê Linh, chủ đầu tư khẩn trương gửi hồ sơ để Sở QHKT thẩm định trước ngày 20-12-2010 và trình UBND TP phê duyệt. Sở TNMT có trách nhiệm tập hợp những kiến nghị của các chủ đầu tư, nếu cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có thể vay vốn ngân hàng thì trình UBND TP để xem xét. Sở Xây dựng trong tháng 12 phải tiến hành tập huấn cho cán bộ chuyên trách các xã, phường, thị trấn về công tác bán nhà thu nhập thấp cho đúng đối tượng. Đối với các dự án chuẩn bị đưa vào sử dụng, Phó Chủ tịch yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục cuối cùng để người mua có thể chuyển về ở trước Tết Nguyên đán.

(Theo HNM)