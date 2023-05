Hà Nội: Sục sôi mua đất phân lô bán nền tự xây

Theo các sàn giao dịch BĐS, do được nghỉ dài nên ngay từ mùng 6 Tết, không chỉ dân Hà Nội mà dân các tỉnh cũng tranh thủ về Hà Nội để đi xem đất do giá đất nền tại nhiều dự án, hiện chỉ ngang hoặc cao hơn một chút so với giá nhà chung cư. Thậm chí nhiều người dự định mua nhà chung cư cho rẻ nay lại tính toán chuyển sang mua đất nền.

Theo các chuyên gia kinh tế, xu hướng dịch chuyển sang phân khúc đất nền tự xây là xu hướng tất yếu của thị trường trong lúc này. Bởi thực tế, hàng loạt các dự án ma xây xong không có người ở thời gian qua đã cho thấy sự lãng phí và tính chưa linh hoạt của chính sách. Trong khi đó, những người có nhu cầu ở thật lại không thể tiếp cận nổi do giá BĐS quá cao, một phần có sự đắt đỏ của giá xây thô.



Đất phân lô bán nền tự xây đắt khách

Vì vậy việc thay đổi chính sách cho phép một số khu vực nhà đầu tư được phân lô bán nền, cho phép người dân được tự xây dựng sẽ khiến thị trường được điều chỉnh hợp lý. Doanh nghiệp có thể cắt giảm chi phí, hạ giá thành còn người mua tiết kiệm được hàng loạt những lãng phí trong xây dựng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nhiều dự án khu đô thị tại Hà Nội đang gấp rút xin chuyển từ hình thức bán nhà xây thô sang hình thức phân lô bán nền. Một số dự án để đã có hạ tầng, để dễ bán hàng cũng đã nhanh chóng nghĩ ra cách lách luật là thỏa thuận với người mua cùng xây dựng, nhưng thực chất là cho phép họ tự xây. Thanh khoản đối với loại đất này được ghi nhận là tăng đột biến.