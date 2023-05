Hà Nội: Trung tâm thương mại lột xác để thu hút khách

“Chợ chiều” trung tâm thương mại

Họ yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành phải điều chỉnh lại chi phí thuê mặt bằng, đổi mới công tác quản lý, vận hành. Nguyên nhân, theo đại diện một số doanh nghiệp là doanh thu tại Grand Plaza quá thấp, trong khi chi phí quá cao.

Nhiều doanh nghiệp bán lẻ, hộ kinh doanh tại một số TTTM khác ở Hà Nội lại chọn cách lặng lẽ rút lui sau một thời gian dài đối mặt với thua lỗ. Như TTTM Hà Đông hiện đã rơi vào cảnh “chợ chiều” sau chưa đầy hai năm khai trương. Chị Lương Thanh Trầm, kinh doanh nhà sách Minh Trí, tại tầng 3, TTTM, cho biết: “Mới khoảng 20 giờ 30 là nhân viên bảo vệ đã lùa khách ra. Thứ hai hàng tuần, trung tâm nghỉ từ sáng tới giữa buổi chiều. Điện phập phù, như hè vừa rồi liên tục bị cắt, cúp… Cách thức quản lý, vận hành này khiến nhiều khách hàng đến một lần không muốn quay lại”.

TTTM Hà Thành, cũng trong tình cảnh tương tự. Giữa tháng 10, toàn bộ mặt bằng tầng 3, 4 của TTTM bỏ trống. Tầng 2 chỉ còn bốn nhà cung cấp…

Ông Nguyễn Trí Kiên, giám đốc công ty may túi xách Minh Tiến (thương hiệu Miti), doanh nghiệp có hệ thống phân phối trên khắp cả nước, nhận xét: “Vị trí đắc địa, quy mô hoành tráng hay hàng hoá dồi dào… cũng chưa đủ để một TTTM hấp dẫn khách hàng. Ngoài yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng, hàng hoá, marketing, TTTM nhất thiết phải có nhiều dịch vụ, giải trí độc đáo, hấp dẫn. Một tỷ lệ rất lớn khách hàng đến TTTM, trước hết là để giải trí, sau đó mới phát sinh nhu cầu mua sắm”.

Nhượng bộ của nguồn cung

Khác với thời tranh nhau vào TTTM với bất cứ giá nào, người thuê chỗ bị áp đặt, nay bên thuê chỗ đã phải nhượng bộ.

The Garden mới đây đã được chủ đầu tư là tập đoàn Biteco quyết định “cải tổ”. Giám đốc TTTM The Garden Robin Neo Chow Hee, cho biết, đã nỗ lực mang đến cho The Garden một diện mạo mới: cơ cấu lại quy mô, vị trí các gian hàng; bổ sung dịch vụ; giảm chi phí thuê mặt bằng, điều chỉnh tỷ lệ chia doanh thu…

Chủ đầu tư dự án TTTM Grand Plaza cũng đã lắng nghe ý kiến các khách thuê gian hàng. Quyết định mới nhất được đưa ra là không thu tiền thuê mặt bằng trong thời gian hai tháng, giảm 50% tiền thuê trong sáu tháng tiếp theo; thay đổi nhân sự, phương thức quản lý, vận hành…

