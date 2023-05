Hà Nội: Xây đường trên cao là cần thiết và cấp bách

Hà Nội cần sớm có đường trên cao Phát triển đường trên cao tại Thủ đô là một nhu cầu tất yếu và có thực. Chẳng hạn với tuyến đường Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở, nếu ai đã đi qua tuyến đường này vào giờ cao điểm thì càng mong sớm có đường trên cao ở tuyến này. Nhất là sau khi thông cầu Vĩnh Tuy thì tuyến trên cao quả là cao kiến. Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương cũng như TP Hà Nội nhanh chóng ủng hộ đề xuất của Vincom cũng là tín hiệu đáng mừng về khả năng tăng tốc giải quyết công việc của cơ quan quản lý. Thực ra tuyến đường 10km này đã được nghiên cứu trong Quy hoạch Hà Nội tới 2030, TP cũng có kế hoạch từ 2009, nhưng chưa rõ nguồn đầu tư… Một tuyến đường mới sẽ ra đời mà trong đó là tâm huyết của nhiều KTS, kỹ sư tham gia: Người vẽ ra dự án, người thẩm định và duyệt thiết kế con đường lẫn các công trình đầu, cuối và hai bên đường, người quản lý TP và Bộ Xây dựng… Vậy là có nhiều hy vọng về sự am tường chuyên môn sẽ cho ra đời một dự án lớn cho Thủ đô đẹp đủ mọi khía cạnh.

KTS Trần Huy Ánh Tránh được chi phí lớn Ở nhiều nước trên thế giới, phương án làm đường trên cao được sử dụng như một giải pháp tận dụng mặt bằng, không gian và nhiều trường hợp tạo cảnh quan đẹp mắt. Ở những nước này, phương án xây dựng đường trên cao thường tính đến những yếu tố như: Mức độ ảnh hưởng cảnh quan đô thị, mức độ hình thành khu đô thị, mật độ dân cư khu vực dự kiến xây dựng đường trên cao, mức độ đường giao cắt… Riêng với đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, do mật độ dân cư cao, lưu lượng người tham gia giao thông lớn nên dễ xảy ra ùn tắc. Do vậy, việc xây dựng đường trên cao có thể thực hiện được và yếu tố mỹ quan đô thị cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Thêm nữa, việc làm đường trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở sẽ tránh được những giao cắt quan trọng, có lưu lượng giao thông lớn qua đường Giải Phóng và đường Tây Sơn – Nguyễn Trãi. Ngoài ra, đô thị khu vực này hình thành đã lâu, nếu mở rộng đường trên mặt đất có thể mất chi phí lớn do tiền đền bù GPMB có thể cao hơn cả chi phí xây dựng đường.

TS.KTS Phạm Thúy Loan

Phó viện trưởng Viện QHKTĐT – ĐH Xây dựng Hà Nội Nên có quy hoạch và làm sớm Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm cho rằng cần nghiên cứu và triển khai làm đường trên cao sớm. Kinh nghiệm từ các nước trong khu vực và trên thế giới đã cho thấy rõ điều đó. Nếu chúng ta không làm ngay, để 10 – 20 năm nữa sẽ không biết năng lực giao thông ở thời điểm đó sẽ tệ như thế nào. Với tốc độ phát triển đô thị và phương tiện giao thông nhanh như hiện nay, chỉ trong vài năm nữa có thể mất cả tiếng đồng hồ để di chuyển được vài ki-lô-mét trong nội đô. Một vấn đề khó khăn trong giao thông đô thị hiện nay là chưa có cách giải quyết hợp lý xung đột giao thông đồng mức tại các ngã ba, ngã tư, cộng với ý thức của người tham gia giao thông có vẻ như ngày càng đi xuống. Vấn đề quan trọng là phải có tầm nhìn xa trong quy hoạch giao thông. Không thể để tình trạng sau này phải bỏ ra hàng ngàn tỷ đồng mới có được một ki-lô-mét đường đô thị, do chi phí đền bù chiếm tới 2/3 như hiện nay. Làm cái mới bao giờ cũng sẽ gặp những ý kiến phản ứng vì phải thay đổi suy nghĩ cũ, nhưng không phải vì thế mà không làm. Người dân chúng tôi kính mong lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo TP Hà Nội cân nhắc và triển khai sớm.

Đỗ Văn Hào (Hoàng Cầu, Hà Nội)