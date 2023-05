Hải Phòng: Sẽ phát triển đô thị dọc tuyến sông

Chặng đường công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa tiếp tục bổ sung cho đô thị Hải Phòng nhiều nét mới. Tuy nhiên, người Hải Phòng vẫn đang ước muốn thành phố có một bản sắc đô thị thật đặc biệt, thể hiện đúng bản chất, đặc trưng của một đô thị lớn đang trên đường phát triển. Quyết tâm ấy được thực hiện từ nhiều năm nay và tập trung quyết liệt hơn từ năm 2011 và 2012.

Quy hoạch gắn với quản lý đô thị

Theo Giám đốc Sở Xây dựng TP Hải Phòng Đỗ Trọng Đạt, đô thị Hải Phòng đang ngày càng bề thế hơn, từ Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân qua Dương Kinh tới Đồ Sơn, mở rộng sang Kiến An, tiến về phía biển Hải An và sắp tới là phía Bắc sông Cấm… Một loạt khu đô thị mới quy mô lớn, tầm cỡ quốc tế đã mọc lên như Khu đô thị Ngã Năm – Sân bay Cát Bi, Lạch Tray – Hồ Đông, Hồ Sen – Cầu Rào 2, Anh Dũng, Cựu Viên, Lạch Tray – Hồ Sen – Cầu Rào 2…, xứng tầm thành phố loại 1 cấp quốc gia.

Tuy nhiên, Hải Phòng cũng đang gặp phải những bất cập, mâu thuẫn giữa quy hoạch và phát triển, quy hoạch một số khu vực còn chắp vá, chưa hoàn chỉnh. Do đó, hoàn thiện, bổ sung quy hoạch đô thị là nhiệm vụ đầu tiên được đề cập tới trong kế hoạch hành động của Sở Xây dựng.

Ông Đạt cho biết, trong năm nay, thành phố tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các quận, huyện, xã, quy hoạch ngành, quy hoạch phát triển hạ tầng, kết hợp nghiên cứu quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang đô thị cũ với quy hoạch phát triển các khu đô thị mới, chú trọng nghiên cứu phát triển các khu đô thị dọc các tuyến sông nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc đô thị Hải Phòng… Sở quyết tâm hoàn thành những phần việc này trong năm nay để tạo tiền đề cho xây dựng và phát triển đô thị Hải Phòng những năm tới.

Đường Lê Hồng Phong, một trong những tuyến giao thông chính của thành phố Hải Phòng.

Cùng với quyết tâm để quy hoạch đô thị Hải Phòng xứng tầm vị thế thành phố, những hoạt động bề nổi nhằm tạo ra chuyển biến trước mắt về trật tự đô thị đã được thành phố, các ngành, các địa phương thực hiện quyết liệt.

Những ngày này, đi trên nhiều đường phố của Hải Phòng, từ khu vực trung tâm cho tới các vùng ven như Hoàng Văn Thụ, Cầu Đất, Điện Biên Phủ, Đà Nẵng, Tô Hiệu, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Văn Linh, Lê Hồng Phong…, hầu như không lúc nào vắng bóng những người làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đô thị. Công an, tổ quản lý đô thị phường, cán bộ dân phố… luôn có mặt ở những điểm “nóng” nhất để nhắc nhở, sắp xếp và xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định.

Nhiều quận trung tâm như Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền có sự chuyển biến căn bản khi kiên quyết không sắp xếp việc bán hàng trên vỉa hè ở các tuyến đường kiểu mẫu. Do đó, vỉa hè đã thông thoáng hẳn; xe máy, xe đạp được sắp xếp trật tự theo quy định.

Để làm được như vậy, không ít lần những người làm nhiệm vụ đã phải đối mặt với sự phiền toái khi một số người cố tình chây ỳ, chống đối, thậm chí đôi co, cãi vã… Số tiền phạt vi phạm cũng nhiều hơn, cho thấy công tác xử lý kiên quyết và khẳng định Hải Phòng quyết tâm làm tới cùng để lập lại trật tự đô thị, trả lại chức năng cho các vỉa hè.

Tạo ra điểm nhấn đô thị cũng là mục tiêu của Hải Phòng trong năm nay. Điểm nhấn đó đã được Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền khẳng định chính là diện mạo mới của dải trung tâm thành phố. Sau khu vực quảng trường Nhà hát thành phố đã được hoàn thiện sẽ tiếp tục là một loạt công trình khác như vỉa hè, dải cây xanh, những công trình kiến trúc độc đáo khác được thực hiện trong năm nay. Khởi động ngay từ đầu năm là khu vực vỉa hè bờ hồ Tam Bạc đã được thi công và tiến độ, chất lượng là yêu cầu đầu tiên của thành phố đối với công trình này. Một loạt dự án xây dựng, chỉnh trang, phát triển đô thị khác cũng đang được triển khai khẩn trương. Tất cả để Hải Phòng đẹp hơn, hiện đại hơn, văn minh hơn.

Ý thức quyết định an toàn giao thông

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng Đàm Xuân Lũy cho biết: Mục tiêu giảm 10% số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết và bị thương) là mục tiêu mang tính định lượng, nhưng quyết định chính vẫn là ý thức của người tham gia giao thông. Bởi thế, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được đặt lên hàng đầu với nhiều hình thức và cách làm khác nhau, vừa tạo bề nổi, vừa đi vào chiều sâu. Không chỉ tất cả các cơ quan chức năng và cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn cùng vào cuộc với tần suất tuyên truyền về an toàn giao thông ngày càng nhiều và dày đặc mà trên các đường phố, các tuyến giao thông, băng rôn, khẩu hiệu được treo ở những nơi dễ nhìn, dễ thấy nhất. Lễ ra quân thực hiện tuần cao điểm, tháng cao điểm về an toàn giao thông được diễn ra rầm rộ ở nhiều nơi cũng là một cách đánh thức ý thức của người dân. Cùng với đó là tuyên truyền trong công nhân, học sinh từ tiểu học tới đại học, trong công nhân viên chức…

Theo ông Lũy, xử phạt nghiêm cũng là một biện pháp tích cực. Vì thế, số người vi phạm không đội nón bảo hiểm, không xi-nhan khi chuyển làn đường; vượt đèn đỏ và thậm chí đánh võng, lạng lách trên đường giảm khá nhiều.

Theo thống kê, Hải Phòng hiện có 40 điểm, tuyến đường hay ùn tắc giao thông và 19 điểm thường xảy ra tai nạn giao thông. Từng bước xóa các điểm này là mục tiêu của Hải Phòng và năm 2012, thành phố tập trung giải quyết một số điểm nóng như ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm – Chùa Vẽ; nút giao Metro Hồng Bàng, ngã tư Thành Đội, nút ngã tư cầu vượt Lạch Tray, nút giao thông chân cầu Niệm, ngã tư Quán Ngọc (giao nhau giữa đường 353 và đường 361), ngã tư cầu sắt Trang Quan – quốc lộ 5…

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng giao thông cũng có ý nghĩa không nhỏ đối với an toàn giao thông. Vì vậy, Hải Phòng đang tích cực triển khai nhiều dự án lớn về giao thông như tập trung nâng cấp, mở rộng đường 356, con đường độc đạo ra vào cảng Hải Phòng để giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc ở khu vực này, dự kiến hoàn thành trong quý 3. Cùng với đó là bổ sung thêm một số nút giao thông khác ở khu vực đường 356; triển khai dự án phát triển giao thông đô thị; dự án đường gom quốc lộ 10 và dự án đường 356 Cát Bà; mở rộng đường trục qua Khu công nghiệp Đình Vũ và đường nối quốc lộ 10 với quốc lộ 5…

Đối với khu vực đô thị, thành phố cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường, vỉa hè đã xuống cấp ở 3 quận trung tâm, lắp đặt thêm các cụm đèn tín hiệu… Ý thức tốt hơn, giao thông trật tự hơn, ùn tắc ít hơn, tai nạn giảm… là những kết quả đáng ghi nhận của Hải Phòng từ đầu năm tới nay, hứa hẹn những thành công của “Năm đô thị và an toàn giao thông 2012”.

(Theo Báo Hải Phòng)