Hãy cùng Batdongsan.com.vn đến trải nghiệm thực tế xem căn hộ Happy One Central Bình Dương có đúng như giới thiệu, có đáng mua hay không nhé!

Tổng quan

Happy One Central Bình Dương là dự án căn hộ cao cấp do Vạn Xuân Group đầu tư triển khai tại trung tâm TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Dự án tọa lạc trên quỹ đất hơn 10.000m2, với 2 tòa tháp cao 40 tầng, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những công trình biểu tượng của thành phố. Happy One Central dự kiến cung ứng cho thị trường khoảng 1300 căn hộ cao cấp và shophouse, hướng tới đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho các doanh nhân, nhân viên cao cấp, chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại Bình Dương. Được giới thiệu là “căn hộ 4.0 đầu tiên ở Thủ Dầu Một”, Happy One Central của Vạn Xuân Group tập trung phát triển các sản phẩm căn hộ với thiết kế thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Vị trí

Dự án căn hộ Happy One Central tọa lạc tại đường 30/4 thuộc khu dân cư Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, cách Đại lộ Bình Dương chỉ khoảng 500-700m. Vị trí dự án Happy One Central nằm trong khu trung tâm TP. Thủ Dầu Một – đô thị vệ tinh phát triển hàng đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Mạng lưới đường giao thông xung quanh dự án đều rộng, thoáng nên di chuyển khá thuận lợi, ít khi gặp kẹt xe. Trong vòng bán kính 3km đổ lại, các cư dân tương lai của Happy One Central có thể tiếp cận các tiện ích dân sinh quan trọng như chợ Phú Hòa, siêu thị Co.op Mart Bình Dương, Big C Bình Dương, rạp chiếu phim CGV,… Dự án Happy One Central cách Aeon Mall Bình Dương khoảng 7km. Với vị trí này, Happy One Central cũng sẽ được hưởng lợi từ hệ thống giao thông – hạ tầng đã phát triển đồng bộ, ngày càng được nâng cấp của khu vực, tiêu biểu như tuyến cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành giúp tăng khả năng kết nối Thủ Dầu Một với TP.HCM và các khu vực khác thuộc Đông Nam Bộ.

Tiện ích

Nội khu Happy One Central Vạn Xuân được đầu tư hệ thống lên tới 68 tiện ích, phân bổ ở tầng 3 và tầng 20. Ở tầng 3 sẽ có các tiện ích cơ bản thường gặp ở nhiều dự án căn hộ hiện nay như phòng gym, Yoga, hồ bơi vô cực, khu thư giãn và tắm nắng, vườn BBQ, công viên, bãi cỏ, khu vui chơi trẻ em,… Để khẳng định vị thế căn hộ cao cấp tại trung tâm Thủ Dầu Một, chủ đầu tư Vạn Xuân bố trí thêm một số tiện ích hạng thương gia trên tầng 20, bao gồm vườn treo nghệ thuật, đài quan sát trên cao, vườn thiền, chill sky bar ngắm toàn cảnh thành phố, cầu trên không nối liền 2 tòa tháp,… Đây sẽ là những điểm nhấn tiện ích đáng chú ý nhất của Happy One Central mà không nhiều dự án ở Bình Dương có được.

Thiết kế

Happy One Central Bình Dương gồm 2 tòa tháp Vesper và Venus cao 40 tầng, với tổng cộng 1305 căn hộ ở và shophouse tại tầng 1,2. Mật độ căn hộ khá cao, với 19 căn/sàn tại tòa Vesper và 17 căn/sàn tại tòa Venus. Tuy nhiên, mỗi tòa được bố trí tới 9 thang máy, trung bình là 2 căn hộ/thang nên việc di chuyển lên xuống của cư dân sẽ không gặp nhiều khó khăn. Dự án có tới 3 hầm rộng rãi, đảm bảo đủ chỗ để xe cho cư dân. Với 1291 căn hộ ở, diện tích dao động từ 49-41m2, thiết kế từ 2-3 phòng ngủ, người mua nhà sẽ có tương đối nhiều lựa chọn căn hộ tại dự án Happy One Central. Tham quan nhà mẫu, ekip Đánh giá dự án của Batdongsan.com.vn nhận thấy mặt bằng căn hộ Happy One Central trải dài theo hàng ngang, hướng ra không gian ngoài, không có góc tù nên mỗi phòng đều có cửa sổ, lấy nắng, gió tự nhiên.



Phòng khách căn hộ mẫu Happy One Central Bình Dương



Phòng ngủ căn hộ mẫu



Bếp và bàn ăn được bố trí cạnh loga phụ, giúp căn hộ bớt bị ám mùi khi nấu nướng, ăn uống

Căn hộ thông minh ứng dụng công nghệ 4.0 cũng là một điểm không thể bỏ qua trong thiết kế căn hộ Happy One Central Bình Dương. Theo thông tin từ chủ đầu tư, căn hộ Happy One Central sẽ có hệ thống an ninh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cảm biến báo cháy, nhiệt độ được điều khiển thông qua điện thoại hay máy tính. Happy One Central Vạn Xuân chính là dự án căn hộ 4.0 đầu tiên ở Thủ Dầu Một. Ngay cả ở TP.HCM cũng chỉ có một số dự án áp dụng công nghệ smarthome tương tự như Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Diamond River, Sunshine Horizon,… Hai tòa tháp của Happy One Central cũng được trang bị công nghệ chiếu sáng mặt ngoài suốt 40 tầng nên có thể trình diễn ánh sáng, hứa hẹn trở thành một công trình biểu tượng tại Thủ Dầu Một trong tương lai.

Giá bán & Đánh giá tiềm năng

Giá bán căn hộ Happy One Central Bình Dương hiện ở mức từ 41 triệu/m2, tương đương với khoảng 2,1 tỷ cho căn hộ 1 phòng ngủ nhỏ nhất dự án. Các căn 2 phòng ngủ có giá thấp nhất khoảng 2,8 tỷ, căn 3 phòng ngủ giá từ 3,8 tỷ. So với giá bán các dự án căn hộ cao cấp cùng trục đường Đại lộ Bình Dương và Quốc lộ 13 như The Habitat Binh Duong (từ 35 triệu/m2), Astral City (41-45 triệu/m2) hay The Rivana Bình Dương (từ 31 triệu/m2), mặt bằng giá căn hộ Happy One Central nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, căn hộ Happy One Central được bàn giao gần như đầy đủ nội thất cơ bản kèm theo gói thiết bị Smarthome nên tổng giá bán cao hơn cũng là hợp lý. Người mua có thể lựa chọn căn hộ Happy One Central với diện tích phù hợp với nhu cầu và túi tiền của mình để không bị gánh nặng tài chính quá mức.

Theo đánh giá của Batdongsan.com.vn, nếu đảm bảo tài chính phù hợp, Happy One Central Bình Dương là dự án rất đáng cân nhắc với người tìm mua căn hộ ở khu trung tâm TP. Thủ Dầu Một. Với vị trí, quy hoạch và thiết kế như đã phân tích ở trên, sau khi hoàn thành, căn hộ Happy One Central nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những khu căn hộ cao cấp nổi bật nhất Thủ Dầu Một, hình thành cộng đồng cư dân chất lượng cao, xứng đáng là nơi an cư lâu dài. Ngoài người mua để ở, các nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc mua căn hộ Happy One Central Vạn Xuân để đầu tư cho thuê. Theo dữ liệu tin rao của Batdongsan.com.vn, giá thuê căn hộ cao cấp tại Bình Dương hiện ở mức 10 triệu/tháng với căn 1 phòng ngủ, từ 12-15 triệu/tháng với căn 2 phòng ngủ. Xung quanh dự án có nhiều trường đại học, khu văn phòng, công ty, tập trung nhiều nhân viên cao cấp, chuyên gia nước ngoài, giảng viên,… có nhu cầu thuê căn hộ nên không khó để tìm người thuê.

Lan Chi