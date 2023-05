Hậu "giảm giá sốc": PVL được và mất gì?

Tuyên bố bán 85 căn hộ tại dự án Petro Vietnam Landmark (Q.2, Tp.HCM) với giá thấp hơn giá trước đó tới 35% nhưng chỉ cho bốc thăm 15 căn đã cho thấy sự thiếu minh bạch của chủ đầu tư là CTCP Địa ốc Dầu khí (PVL).

Lý do chủ đầu tư đưa ra là do lượng đăng ký nhiều quá nên phải bốc thăm. Nhưng lẽ ra, khi cầu lớn, cung có hạn, họ phải đưa cả 85 căn ra bốc thăm mới phải. Không có lý do gì chỉ đưa ra 15 căn nhử "mồi" sự quan tâm, tạo sự khan hiếm trong tâm lý khách hàng. Đó là chưa kể, tuyên bố giá bán 15,5 triệu/m2 nhưng lại buộc khách hàng tự bỏ giá và giá khởi điểm không thấp hơn mức giá 15,5 triệu đồng/m2 mà chủ đầu tư công bố giảm. Chưa hết, những người tham gia bốc thăm phải đặt cọc 500 triệu đồng cho mỗi phiếu; trúng mua căn hộ, phải lập tức thanh toán 100% giá trị căn hộ trong vòng… 3 ngày. Những yêu sách của chủ đầu tư cho thấy mức giảm giá gây sốc trước đó chỉ nhằm che giấu mục đích thực sự ở phía sau.

Sự thật đó là gì? Không có gì phức tạp hay khó nhận ra. Ngay khi tuyên bố giảm giá với mức sốc, đồng loạt các thông tin về dự án, vị trí, thương hiệu, giá, chất lượng của chủ đầu tư xuất hiện đồng loạt trên các phương tiện truyền thông đại chúng mà không tốn một xu tiền quảng cáo. Cuộc bốc thăm ngay sau đó cũng được các báo – đài theo dõi sát và đưa tin đầy đủ nên thu hút rất đông sự quan tâm của mọi người. Với 85 căn hộ dự định giảm giá như công bố của chủ đầu tư, nếu mỗi lần bốc thăm 15 căn như nói trên thì cũng 5 lần mới xong. Chỉ tính riêng công tác quảng bá, chủ đầu tư đã lãi lớn.

Sau đợt bốc thăm đầu tiên, chưa có thông tin về những người trúng mua căn hộ giá giảm của PVL để xem giá thực chất tới tay khách hàng là bao nhiêu. Nhưng ngay cả khi mua được với giá 15,5 triệu đồng/m2 thì chủ đầu tư cũng không hề lỗ. Hay nói cách khác, khách hàng cũng không phải đã mua được căn hộ giá rẻ như mình tưởng. Bởi với việc phải thanh toán 100% giá trị căn hộ, chỉ tính theo lãi suất ngân hàng hiện nay thì mức giá khách hàng phải trả cho mỗi m2, không thấp hơn so với việc thanh toán theo nhiều đợt. Chuyện trả "một cục" giá rẻ hơn so với trả theo từng đợt, từng giai đoạn vẫn được áp dụng ở khắp nơi nên có thể khẳng định "chiêu giảm giá" của PVL không hề mới. Sở dĩ vẫn "qua mặt" được nhiều khách hàng là bởi không ít trong số đó chỉ nhìn vào con số, rằng giảm giá tới 35%; từ 23,8 triệu đồng/m2 xuống còn 15,5 triệu đồng… mà quên mất những yếu tố khác.

Chiêu trò hay mánh lới gì cũng chỉ có thể "qua mặt" được một vài người, ở một vài thời điểm nhất định. Còn thị trường địa ốc, sự phát triển của doanh nghiệp, uy tín đối với khách hàng, với người tiêu dùng mới là yếu tố quan trọng, đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh hiện nay, những chiêu kiểu nói trên sẽ khiến thị trường bất động sản thêm khó khăn mà thôi.

(Theo Thanh niên)