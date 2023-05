Hệ số điều chỉnh giá đất tại Tp.HCM vẫn còn cao

Nhiều dự án tại Tp.HCM chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

vì phải chờ hệ số điều chỉnh giá đất.

Chia khu vực để xác định hệ số điều chỉnh giá đất

Theo Dự thảo mới được ban hành, những trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở, thì phần diện tích đất ở vượt hạn mức, TP sẽ chia làm bốn khu vực để thu.

Theo đó, khu vực 1 gồm các quận: 1, 3, 4, 5, 10, 11, quận Phú Nhuận và quận Tân Bình; khu vực 2 gồm: quận 6, 7, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú và quận Gò Vấp; khu vực 3 gồm: quận 2, 8, 9, 12, quận Thủ Đức và quận Bình Tân; khu vực 4 gồm: huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn và huyện Cần Giờ. Riêng huyện Cần Giờ sẽ được ưu đãi hơn so với các huyện còn lại của khu vực 4.

Sở Tài chính cho biết, hiện nay, trên địa bàn TP vẫn còn nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), trong khi đó, theo bảng giá đất năm 2015 do UBND TP quy định, giá đất đã tăng bình quân gấp từ 1,28 đến 1,99 lần so với bảng giá đất năm 2014; so với giá thực tế trên thị trường thì giá đất trong bảng giá bằng khoảng từ 23% đến 30%. Vì vậy, để tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và sớm hoàn thành công tác cấp sổ đỏ cho các hộ gia đình, cá nhân, liên sở kiến nghị UBND TP chấp thuận hệ số k tương đương với hệ số đã ban hành trước đây tùy theo khu vực và tỷ lệ bảng giá đất ở năm 2015 so với giá thị trường để áp dụng cho các đối tượng này.

Cụ thể, đối với khu vực 1, liên sở đề nghị hệ số k bằng 1,2 lần; khu vực 2 là 1,5 lần; khu vực 3 tăng 1,1 lần; khu vực 4 tăng 1,05 lần. Riêng đối với huyện Cần Giờ, hệ số là 1,0 lần.

Quy định hệ số điều chính giá đất còn điểm bất hợp lý

Trong bản kiến nghị gửi UBND Tp.HCM mới đây, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM cho rằng, việc xếp quận 2 và quận 7 vào hai khu vực khác nhau là điều không hợp lý vì điều kiện phát triển hạ tầng và hút đầu tư của hai quận này hiện tương đương nhau. Ngoài ra, khu vực 3 trước đây được xếp chung với khu vực 2. Nhưng sau nhiều đợt khảo sát, xem xét điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thì chưa bằng các quận tại khu vực 2 nên đề nghị tại khu vực 3, hệ số k thấp hơn khu vực 2 là 0,05 lần, cụ thể là bằng 1,1 lần.

Ông Lê Hoàng Châu cũng cho rằng, hệ số k áp dụng cho doanh nghiệp từ 1,6 đến 2 lần là mức quá cao, đề nghị cho áp dụng giống như đối với người dân để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư có tích lũy để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiền sử dụng đất cao thì doanh nghiệp sẽ tính vào giá thành và người mua vẫn là đối tượng phải chịu hết. Vì vậy, việc giảm tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp phát triển dự án nhà ở thực chất là giảm cho người dân.

Theo Sở TN & MT TP, việc tính và áp dụng hệ số k hiện vẫn còn sự vướng mắc. Tại các địa phương, một số nơi thì vẫn áp dụng theo hệ số k được quy định trong bảng giá đất năm 2014, một số nơi lại chờ áp dụng theo hệ số k theo quy định trong bảng giá đất năm 2015 khiến cho người dân rất bức xúc. Đại diện Sở TN & MT cũng cho biết thêm, nguyên nhân dẫn tới sự lúng túng của các cơ quan quản lý Nhà nước một phần cũng do các văn bản luật chưa có sự thống nhất. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, tiền sử dụng đất được xác định theo bảng giá đất nào căn cứ vào thời điểm của cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, ký giấy chứng nhận chủ quyền hoặc cho thuê đất. Trong khi đó, theo hướng dẫn tại Thông tư 76 của Bộ Tài chính, nếu người dân nộp đủ hồ sơ trước ngày 31/12/2014 thì sẽ tính tiền sử dụng đất theo thời điểm nộp.

Về việc hệ số k bị chậm ban hành, bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính Tp.HCM cho biết, hiện nay Sở đang tiến hành rà soát, nhân thử hệ số k với bảng giá đất để xem xét tính hợp lý. Nếu cứ gấp gáp ban hành mà sau đó bị dân kêu quá cao thì cũng sẽ không thực hiện được, còn nếu thấp quá thì sẽ gây thất thoát tiền của Nhà nước, vì vậy Sở phải làm kỹ. Sở Tài Chính sẽ đẩy nhanh tiến độ để cố gắng đến cuối quý I/2015 TP sẽ ban hành hệ số k của bảng giá đất năm 2015.