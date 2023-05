Hết thời hút khách mua nhà bằng giá rẻ

Thời gian cách đây 1-2 năm không ít khách hàng đã mua được nhà nhưng vẫn phải ngậm “trái đắng” do chất lượng căn hộ quá kém. Anh Minh – chủ căn hộ một dự án ở khu vực Hà Đông chia sẻ: “Sau gần 1 năm chậm tiến độ, cuối năm 2013 vừa rồi gia đình tôi mới được nhận nhà, niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi thất vọng đã lên gấp bội bởi dọn về ở chưa đầy 1 tháng thì nhà đã bị thấm dột, các hạng mục liên quan, lan can bảo vệ đã có dấu hiệu rỉ sét, hư hỏng, độ an toàn thấp khiến gia đình tôi lo ngay ngáy”.

Cũng nhờ có những “minh chứng sống” như anh Minh mà người mua nhà đã có thêm hiểu biết, với họ, giá cả chỉ là một phần trong số rất nhiều tiêu chí được đặt ra trước khi đi đến quyết định xuống tiền mua căn hộ.

Qua khảo sát tâm lý khách hàng tại các phiên mở bán gần đây cho thấy, khách hàng đã không coi giá cả là yếu tố kiên quyết khi tìm hiểu dự án, điều họ quan tâm hơn cả là chất lượng công trình, uy tín chủ đầu tư cũng như tiến độ thực tế của dự án. Nếu chất lượng công trình tốt, chủ đầu tư uy tín, dự án đã hoàn thành mà có mức giá hơi “chát”, khách hàng vẫn quyết định xuống tiền”.

Các dự án được người mua quan tâm và mua nhiều nhất vẫn là những dự án có chất lượng tốt, đã hoàn thành tiến độ, sẵn sàng cho khách hàng vào ở ngay, đơn cử như dự án Sails Tower (quận Hà Đông) do Cty TNHH Khải Hưng làm chủ đầu tư giá từ 15,5 triệu/m2, hay các dự án Xuân Mai Tower có giá từ 16,5 – 17,5 triệu đồng/m2, dự án Hoàng Liệt với mức giá khoảng 14,5 triệu đồng/m2, dự án CT2A Tân Tây Đô giá từ 12,5 triệu đồng/m2…

Tuy nhiên, ông Tuyển lưu ý, các sản phẩm được chào bán thuộc nhóm phân khúc nhà giá rẻ thì nhiều nhưng dự án đáp ứng được đầy đủ nhu cầu sống và có mức hỗ trợ tối ưu từ đơn vị phân phối, chủ đầu tư lại được chào bán không lớn. “Tôi lấy ví dụ, cùng là dự án giá rẻ, cùng trên một địa bàn, nhưng tại sao dự án Sails Tower lại được khách hàng chuộng?

Đó là vì chất lượng dự án, khách hàng có thể nhìn thấy qua các tiện ích như: Thang máy tốc độ, hệ thống camera an ninh, hệ thống báo cháy tự động, bể bơi nằm trên đỉnh khối đế giữa 2 tòa tháp… Ngoài ra, người mua chỉ cần 420 triệu là có thể mua nhà, nếu có khó khăn về tài chính thì còn được ngân hàng hỗ trợ cho vay 70% giá trị hợp đồng trong vòng 15 năm, không tính phí trả trước hạn…

Tất cả những yếu tố đó khiến dự án này hút khách, ngay sau khi chủ đầu tư tiến hành bàn giao hoàn toàn vào dịp Tết Nguyên đán 2014 cho khách hàng, chỉ 2-3 tuần sau đó số lượng dân cư đến ở đã chiếm tới 80%”, ông Tuyển nói. Và đây cũng là điều mà người mua nhà thời điểm này nên cân nhắc!