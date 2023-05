Hết thời "lướt sóng" bất động sản

Tuy nhiên, thị trường căn hộ cao cấp vẫn sẽ có khách hàng vì hiện giờ có một bộ phận không nhỏ người Việt Nam đã và đang giàu lên.

Trước kia, phân khúc căn hộ giá trung bình không được nhiều chủ đầu tư chú ý có thể do mức lợi nhuận không cao như các phân khúc nhà ở khác. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, với sự điều chỉnh thị trường, cộng thêm thay đổi của mức lợi nhuận đã thêm sinh khí cho thị trường này.

Có người đặt câu hỏi: với nguồn cung và cầu cho thị trường trung bình đang tăng lên như hiện nay, liệu các doanh nghiệp có đồng loạt rời bỏ thị trường căn hộ cao cấp để tập trung vào thị trường trung bình hay không? Và "vết xe đổ" của thị trường cao cấp có tái diễn với thị trường trung bình?

Tôi cho rằng điều này khó xảy ra vì mỗi phân khúc có người mua riêng cũng như có người bán riêng. Tất nhiên như đã nói, vì lợi nhuận, cũng sẽ dịch chuyển một số lượng nhất định nhà đầu tư sang phân khúc thị trường mới. Nhưng cũng giả sử tất cả thị trường chuyển sang thị trường trung bình thì khó lặp lại “vết xe đổ”.

Bởi vì, cầu cho phân khúc này lớn hơn rất nhiều so với phân khúc cao cấp. Mặt khác, các thành phần của thị trường (chủ đầu tư, người mua hàng, người bán hàng, người làm chính sách…) chắc chắn đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm suốt 10 năm qua khi chứng kiến sự phát triển của thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam. Do đó, thị trường sẽ có nhiều điều chỉnh linh hoạt hơn so với trước kia.

Nguồn vốn đã và đang là khó khăn đối với các doanh nghiệp từ khi nền kinh tế suy thoái, và không chỉ đối với lĩnh vực BĐS. Nhưng lĩnh vực BĐS vẫn có những thuận lợi.

Một là đất luôn được xem là kênh đầu tư khá an toàn. Hai là người dân Việt Nam có tỷ lệ tiết kiệm (chính thức/không chính thức) rất cao. Do đó tôi cho rằng nguồn vốn nên tìm ở chính người dân sẽ tốt hơn.

Nếu có sản phẩm phù hợp thì chắc chắn các nhà đầu tư sẽ không phải lo nhiều về vốn. Câu hỏi đặt ra cho chủ đầu tư là lợi nhuận trong thời gian khó khăn này sẽ như thế nào?

Xu hướng BĐS năm 2011 sẽ tiếp tục xu thế điều chỉnh và chủ yếu hướng đến người sử dụng cuối cùng. Những vấn đề kinh tế vĩ mô trong nước và tác động từ nền kinh tế thế giới chưa ổn định cũng tạo nên những tác động nhất định đến thị trường BĐS. Thị trường dự báo sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn từ cuối quý II đầu quý III trở đi.

Các nhà đầu tư BĐS hiện nay chỉ nên triển khai những dự án có dòng tiền rõ ràng. Việc thực hiện nhiều dự án, bất cứ vị trí nào mặc dù đã từng thành công trước kia cũng không nên.

Với bất kỳ dự án BĐS nào thì ý tưởng sản phẩm là quan trọng nhất. Đồng thời các nhà đầu tư cần phân tích xem đối tượng hướng đến là ai, khi nào thì có được dòng tiền đầu tiên… Ngoài ra, cần đa dạng hóa sản phẩm, nắm bắt thị trường để đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu ngày một cao hơn của khách hàng.

Nhà đầu tư thắng lợi là nhà đầu tư có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, nắm bắt được tác động của những chính sách Nhà nước về BĐS vào kế hoạch kinh doanh, và đặc biệt là tập trung vào người sử dụng cuối cùng.

Ông Trần Như Trung, Giám đốc Nghiệp Vụ, Công ty Savills Việt Nam

(Theo Doanh nhân)