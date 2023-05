Hóa giải những bất trắc khi mua nhà trả góp

Giả sử bạn đi làm thuê với mức lương 10 triệu đồng/tháng, mất 25% thu nhập để thuê căn phòng trọ an ninh, sạch sẽ, 35% tiền sinh hoạt ăn uống, 20% tiền quan hệ xã hội, 20% tiền giúp đỡ gia đình, thì đến cuối tháng chẳng còn dư đồng nào cả. Đây là mức sống cơ bản mà một người có thể đạt được sau 2-3 năm đi làm, sống độc thân tại một thành phố lớn. Cho dù có tiết kiệm đến 50% thu nhập hằng tháng thì có lẽ cũng phải đến khi về hưu mới đủ tiền để mua một căn hộ giá rẻ. “Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng” Một khách hàng mua căn hộ đang trong quá trình hoàn thiện tại quận Tân Bình (Tp.HCM) cho biết khi ký hợp đồng hỗ trợ cho vay, ngân hàng thỏa thuận mức lãi suất cho vay chỉ 14%/năm nhưng chỉ ba tháng sau, khách hàng chới với khi nhận được thông báo của ngân hàng áp dụng mức lãi suất mới vọt lên 18%/năm. Khi khách hàng khiếu nại lãi suất trên thì phía ngân hàng đã chìa ra hợp đồng trong đó có điều khoản ngân hàng có quyền điều chỉnh lãi suất sau ba tháng với mức lãi suất căn cứ vào mức lãi suất tối đa mà ngân hàng huy động với thời hạn 12 tháng cộng khoảng 6%. Việc điều chỉnh trên tuy cao nhưng phía ngân hàng vẫn còn sòng phẳng là đưa ra nguyên tắc điều chỉnh lãi suất. Trong khi đó, nhiều ngân hàng còn đưa thỏa thuận việc điều chỉnh lãi suất sẽ do ngân hàng quyết định tùy tình hình thực tế ?! Nhiều khách hàng không chịu nổi lãi suất cao đã phải vay mượn, bán tài sản khác để trả tiền ngân hàng thì cũng phải cắn răng chịu một khoản tiền phạt đáng kể do thanh toán trước hạn. Điều khoản về phạt thanh toán trước hạn thường được các ngân hàng đưa ra nhưng nhiều khách hàng lại không đọc kỹ quy định này dẫn đến việc phải “tiến thoái lưỡng nan”, vay tiếp thì không chịu nổi vì lãi suất quá cao mà trả tiền trước cũng tốn khoản tiền phạt không nhỏ.