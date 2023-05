Hoạt động ủy quyền bán nhà, đất: Không thể đánh thuế chồng thuế!

Sao lại thu hai lần thuế? Trong việc mua bán nhà thường thì rủi ro hay rơi vào phía người mua nên tôi cho rằng sẽ là sự liều lĩnh nếu ai đó đi mua nhà bằng hợp đồng ủy quyền. Lý do: bên ủy quyền tức chủ nhà đất có thể đột ngột chết và khi đó thì hợp đồng ủy quyền đương nhiên chấm dứt; khi vẫn tiếp tục đứng tên nhà, đất thì bên ủy quyền có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Để tự bảo vệ quyền lợi của mình, đa số người mua nhà, đất đều làm hợp đồng mua bán. Về phía người bán, để tự bảo vệ quyền lợi của mình, cần thiết lắm thì họ mới ủy quyền cho ai đó thật đáng tin cậy thay mặt họ làm thủ tục bán nhà. Xem ra, ủy quyền giả để trốn thuế mua bán không nhiều lắm. Vậy có nên vì những thiểu số này mà Nhà nước thu hai lần thuế đối với người chủ nhà, đất khi họ ủy quyền nhờ người khác bán nhà đất giùm mình. Trong trường hợp này người được ủy quyền lấy đâu ra tiền nộp thuế, thay vào đó người ủy quyền phải nộp một lần cho mình và nộp thêm một lần nữa cho người được ủy quyền. Ngọc Hà (Tp.HCM) Có thể một số người đã làm hợp đồng ủy quyền giả tạo để che giấu giao dịch mua bán nhà, đất. Thế nhưng theo tôi được biết việc xác định là giao dịch giả tạo bị vô hiệu phải do các bên tham gia giao dịch thừa nhận hoặc theo quyết định, bản án của tòa án. Do vậy, Tổng cục Thuế không được chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương suy đoán đó là giả tạo rồi đồng thời tự thay mặt tòa án phán luôn hợp đồng vô hiệu để thu thuế bằng được. Minh Thuận (Đồng Nai) Không để người dân qua mặt Nhà nước Do chưa xem Văn bản 3373 nên tôi không có ý kiến về nội dung cũng như cách triển khai. Tuy nhiên, thực tiễn vừa qua cho thấy có những trường hợp lách thuế bằng hợp đồng ủy quyền cho người khác được toàn quyền cho tặng, chuyển nhượng, định đoạt… bất động sản, gây khó khăn cho cơ quan thuế trong quản lý, thu thuế. Do đó, quy định về việc thu thuế đối với hoạt động ủy quyền bất động sản sẽ được bổ sung vào Luật Thuế TNCN sửa đổi. Bao giờ cũng vậy, quyền và nghĩa vụ phải đi liền với nhau, ai chuyển nhượng bất động sản, có thu nhập thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Luật phải bình đẳng, không thể để người dân qua mặt Nhà nước được! Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ phó Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính