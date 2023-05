Dự án Hoian d’Or ở Cồn Bắp, Cẩm Nam, TP. Hội An là điểm đến mới nhất của chương trình Đánh giá dự án từ Batdongsan.com.vn. Nếu bạn đang quan tâm đến dự án này, hãy cùng chúng tôi trải nghiệm thực tế vị trí, thiết kế cũng như đánh giá tiềm năng của dự án trước khi có những quyết định tiếp theo nhé!

Tổng quan

Dự án Hoian d’Or được biết đến là khu nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hóa được quy hoạch ngay tại khu trung tâm TP. Hội An. Hoian d’Or do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Cồn Bắp làm chủ đầu tư, BCG Land và VNGroup là các đơn vị phát triển dự án. Với quy mô 24,48ha, dự án Hoian d’Or có các dòng sản phẩm shophouse, biệt thự, condotel, boutique hotel và khách sạn 5 sao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đối tượng khách muốn nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hoá – sinh thái và nhà đầu tư. Với vị trí ngay liền kề phố cổ cùng hơn 100 tiện ích, Hoian d’Or hứa hẹn trở thành một địa chỉ đáng trải nghiệm đối với du khách đến Hội An, đồng thời cũng là một lựa chọn đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đầy tiềm năng cho nhà đầu tư.

Vị trí

Là dự án bất động sản nghỉ dưỡng duy nhất nằm kề khu trung tâm Hội An, Hoian d’Or cách phố cổ chỉ khoảng 800m, qua cầu Cẩm Nam là tới. Dự án nằm biệt lập trên đảo Cồn Bắp, được bao bọc bởi dòng sông Thu Bồn nên không khí rất mát mẻ, thích hợp để tản bộ, thư giãn, đồng thời cũng là một điểm cộng về phong thủy. Từ vị trí dự án Hoian d’Or di chuyển đến các điểm tham quan, du lịch nổi tiếng của phố cổ Hội An khá gần và thuận tiện, chỉ trong khoảng 3km đổ lại. Dự án cũng nằm trên trục đường kết nối hệ thống làng nghề bản địa nổi tiếng của Hội An như làng rau Trà Quế (5km), làng gốm Thanh Hà (7km) hay làng mộc Kim Bồng (9km). Du khách nghỉ dưỡng tại Hoian d’Or muốn tắm biển có thể di chuyển ra bãi biển An Bàng (6km) hoặc bãi biển Cửa Đại (9km),… Như vậy, Hoian d’Or sở hữu vị trí đắc địa mà ít dự án nào ở Quảng Nam có được, thuận tiện để sinh sống cũng như kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách du lịch.



Dự án Hoian d’Or nằm trên Cồn Bắp, được bao quanh bởi sông Thu Bồn, liền kề Phố cổ

Tiện ích

Được định vị là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hoá, Hoian d’Or hứa hẹn sẽ có hệ thống tiện ích độc đáo với những không gian văn hóa hấp dẫn. Chủ đầu tư phát triển hệ thống hơn 100 tiện ích nội khu “all in one” và tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao nhằm đem lại trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Các hạng mục tiện ích đáng chú ý nhất có thể kể đến như: không gian trưng bày kỉ vật Trịnh Công Sơn, không gian triển lãm Hội An xưa và nay, không gian trưng bày nhạc cụ dân tộc, quảng trường Cộng Hưởng để tổ chức lễ hội, Thương cảng Hoian d’Or,… Du khách nghỉ dưỡng tại dự án cũng có thể trải nghiệm các dịch vụ trị liệu, chăm sóc sức khỏe tại Đại spa hay tham quan vườn nông nghiệp hữu cơ.



Phối cảnh trục sinh thái và những mảng xanh đắt giá tại Hoian d’Or



Phối cảnh trên bến dưới thuyền rộn ràng lễ hội tại Tổ hợp nghỉ dưỡng văn hóa – sinh thái Hoian d’Or

Thiết kế

Dự án Hội An d’Or được phát triển với đa dạng loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, gồm nhiều phân khúc sản phẩm hướng tới đối tượng đầu tư và nghỉ dưỡng khác nhau. Tổng thể dự án có 202 căn shophouse, 52 biệt thự, 230 condotel, boutique hotel 3 sao với 192 phòng và 2 tòa khách sạn 5 sao. Ekip Đánh giá dự án đã đến tham quan phân khu shophouse Maison de Ville đã được hoàn thiện phần thô. Mỗi căn shophouse ở đây có diện tích dao động từ 70-238 m2, gồm 3 tầng với chiều cao 13,5 m, theo phong cách hoà quyện giữa Hội An và nét đẹp đương đại của phong cách Indochine và Scandinavian. Riêng tầng 1 để kinh doanh có độ cao trần là 3,6m. Shophouse Maison de Ville tại dự án Hoian d’Or sẽ có 2-3 mặt tiền, có thể kết hợp nhiều loại hình kinh doanh đồng thời. Ví dụ, chủ sở hữu shophouse có thể kinh doanh hàng lưu niệm, mở quán café, cửa hàng lụa,… ở mặt trước và mặt tiền hông và kinh doanh homestay ở các tầng trên, có lối đi riêng ở mặt hậu. Nếu không đủ nguồn lực để một mình khai thác hết, chủ sở hữu cũng có thể chia sẻ mặt bằng kinh doanh với nhà đầu tư khác.



Phối cảnh shophouse Maison de Ville sầm uất

Thiết kế bên ngoài của các căn shophouse tương đồng với nhau để tạo sự đồng bộ về kiến trúc toàn khu. Ở mặt trong, chủ sở hữu có thể tùy ý bố trí nội thất theo sở thích, gu thẩm mỹ và loại hình kinh doanh của mình. Khách hàng cũng có thể mua nhiều căn liền kề, yêu cầu chủ đầu tư thông tường để kinh doanh khách sạn mini.

Giá bán

Mỗi căn shophouse trong dự án Hoian d’Or hiện có giá từ 8 tỷ, tùy theo diện tích và vị trí cụ thể. Các căn ở trục nhánh trái quảng trường và trục đường nội bộ có diện tích là 70m2, tổng diện tích sử dụng 170m2 sẽ có giá khoảng 8 tỷ. Với các căn nằm trên trục đường bao trực diện các tuyến phố đi bộ, diện tích từ 90 – 238m2 thì giá bán cũng cao hơn, khoảng từ 10 tỷ. Được biết giá này sẽ thay đổi theo từng đợt công bố dự án từ phía chủ đầu tư, người mua có thể cân nhắc mục đích mua và khả năng tài chính để lựa chọn căn shophouse phù hợp.

Chủ đầu tư dự án Hoian d’Or đưa ra chính sách khá hấp dẫn cho người mua shophouse Maison de Ville. Cụ thể, khách hàng sẽ được tặng quyền sử dụng khu vườn nông nghiệp trong 10 năm, tương ứng 60-80% diện tích đất shophouse. Khách hàng cũng sẽ được hỗ trợ phí khai thác năm đầu tiên lên tới 8% và cam kết mua lại sau 5 năm bằng 120% giá trị ban đầu. Về hỗ trợ tài chính, khách hàng mua dự án Hoian d’Or có thể vay tới 70% giá trị sản phẩm tại ngân hàng TPBank và Vietinbank, được miễn lãi trong 18 tháng. Khách hàng không vay và thanh toán sớm 95% được chiết khấu sâu tới 8%. Người mua từ 2 căn trở lên sẽ được chiết khấu 1% trên giá bán cho căn thứ hai. Ở đợt khai trương shophouse mẫu vào cuối tháng 3 sắp tới, chủ đầu tư dự định sẽ có thêm những chính sách bán hàng mới dành cho nhà đầu tư.

Tiến độ

Dự án Hoian d’Or dự kiến sẽ được bàn giao trong Quý III/2022. Hiện tại, công trường dự án đang thi công khá nhanh chóng, với 202 căn shophouse đã cất nóc xong và đang được hoàn thiện chi tiết. Shophouse mẫu đã hoàn thiện, chuẩn bị khai trương và chào đón khách đến tham quan vào cuối tháng 3/2022 này. Đồng thời, các hạng mục công trình, tiện ích khác cũng đang được triển khai tích cực nhằm đảm bảo tiến độ.

Đánh giá tiềm năng

Hội An vốn là một trung tâm du lịch nổi bật của miền Trung, đón trung bình 5 triệu lượt khách mỗi năm, mục tiêu đón 12 triệu lượt khách năm 2025, 18 triệu lượt khách năm 2030. Hai năm qua, dù bị ảnh hưởng bởi dịch, Hội An vẫn nằm trong top các thành phố đón nhiều du khách nhất cả nước. Tháng 11 năm ngoái, Hội An đã mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại. Theo thống kê, 90% du khách quốc tế đến miền Trung chọn lưu trú tại Hội An như một điểm đến không thể bỏ qua. Với vị trí hiếm có ngay trong lòng Hội An, liền kề phố cổ, dự án Hoian d’Or sẽ được hưởng lợi từ tiềm năng du lịch và kinh doanh của Phố Hội. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua các sản phẩm của dự án Hoian d’Or làm nơi sinh sống, nghỉ dưỡng và kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ đa dạng như mở quán café, homestay, shop thời trang, tơ lụa, đồ lưu niệm, thủ công mỹ nghệ,…

Hãy tiếp tục đồng hành cùng Đánh giá dự án từ Batdongsan.com.vn để cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích về các dự án bất động sản trên cả nước nhé!

Lan Chi