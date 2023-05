JLL lạc quan về thị trường BĐS 2016

Ông Stephen Wyatt phân tích, trong 3 tháng đầu năm 2016, mặc dù GDP có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 nhưng nhìn chung vẫn cao hơn so với giai đoạn 2011-2014. Hiện còn quá sớm để kết luận nền kinh tế có chựng lại trong năm nay hay không, vì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có đặc điểm tăng cao dần về cuối năm. Thêm vào đó, lượng vốn FDI giải ngân cũng như đăng ký mới trong quý I/2016 đều tăng so với cùng kỳ năm trước cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến thu hút đối với các nhà đầu tư ngoại. Cụ thể, quý I/2016 đã có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu với 513 triệu USD vốn đăng ký mới, theo sau là Singapore với 449 triệu USD và Đài Loan với 386 triệu USD. Bất động sản là lĩnh vực đứng thứ hai trong việc thu hút vốn FDI với tổng lượng vốn đăng ký mới đạt gần 240 triệu USD từ 11 dự án.



Hoạt động du lịch có một khởi đầu rất tốt với lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt con số kỷ lục: khoảng hơn 2,4 triệu lượt trong quý, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó khách Trung Quốc đến Việt Nam đã tăng đến 65,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách từ Hàn Quốc cũng tăng 30%. Các thị trường được hưởng lợi từ chính sách miễn thị thực tăng trưởng từ 6% – 28% trong quý I/2016.

Những tín hiệu tích cực trên đã tác động tốt đến tình hình hoạt động của hầu hết các phân khúc bất động sản. Về thị trường nhà ở, cả Tp.HCM và Hà Nội đều tiếp tục ghi nhận kết quả hoạt động khả quan khi có đến gần 20.000 căn hộ chung cư mở bán mới trong quý, tổng lượng căn hộ bán ra cũng đạt khoảng 18.000 căn – một con số khá ấn tượng so với vài năm trước đây. Có thể thấy rằng thị trường quý I/2016 đang tiếp tục xu hướng giao dịch của năm 2015, rất nhiều dự án ghi nhận tốc độ bán hàng đạt đến 90% ngay khi mở bán. Giá bán căn hộ tiếp tục tăng từ 1-2% theo quý. “Chúng tôi tin tưởng thị trường vẫn phát triển theo xu hướng này trong thời gian sắp tới”, ông Stephen Wyatt đánh giá.

Về thị trường văn phòng cho thuê, ở cả hai thành phố, lượng diện tích hấp thụ đều đạt cao, với nhiều giao dịch thành công trong quý có diện tích trên 1.000 m2 mỗi hợp đồng thuê. Trong vòng 12 tháng tới, JLL cho rằng do nguồn cung văn phòng trung tâm khá hạn chế, nên việc di dời văn phòng ra vùng ven sẽ tiếp tục diễn ra. Giá thuê văn phòng dự báo sẽ có xu hướng tăng tại các vị trí trung tâm.

Thị trường bán lẻ sẽ còn nhiều khó khăn do sự cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ trong nước và quốc tế cũng như một lượng cung mới gây áp lực cạnh tranh gắt gao hơn cho các trung tâm bán lẻ hiện hữu. Trong năm 2016, thị trường đang mong đợi nhiều vào sự hiện diện của Takashimaya, một trong những nhà bán lẻ hàng đầu đến từ Nhật Bản, hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm mới cho người mua sắm Việt Nam.

“Thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua gần 25 năm phát triển với nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau. Hiện tại, thị trường đang phát triển và đang trưởng thành với tốc độ nhanh hơn trước đây. Các bên tham gia thị trường từ nhà phát triển dự án, nhà đầu tư, ngân hàng đến các cơ quan quản lý của nhà nước đều tỉnh táo và thận trọng hơn trong mỗi hành động và vai trò của mình. JLL khá tin tưởng vào sự phát triển của thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới, và cụ thể năm 2016 sẽ vẫn tiếp tục là năm với nhiều hứa hẹn mặc dù còn không ít khó khăn”, đại diện cao nhất của JLL Việt Nam khẳng định.

