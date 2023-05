KĐT mới bỏ hoang: Cái giá của sự phát triển quá nóng

Giá đất ở trong các khu đô thị mới cách đây 5 năm chỉ vài trăm ngàn đồng/m2 thì hiện nay mặc dù đã giảm rất nhiều do thị trường bất động sản ảm đạm, nhưng ít nhất mỗi mét vuông đất ở cũng có giá vài triệu đồng.

Mặt bằng giá nhà đất gia tăng nhanh chóng đã thu hút được giới đầu tư khắp nơi đổ vốn vào đây để mong kiếm lời. Cái giá của sự phát triển quá nóng của thị trường bất động sản là những khu phố bị bỏ hoang.

Khu biệt thự KCN Mỹ Phước 2 bỏ hoang tàn, không người ở.

Phát triển quá nóng

Tính đến cuối năm 2011, Bình Dương có tất cả 220 dự án bất động sản với tổng diện tích lên đến trên 8.500ha. Trong đó, có 148 dự án do UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt, số còn lại do UBND các huyện, thị xã phê duyệt. Các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương chủ yếu tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã giáp với Tp.HCM, lân cận thị xã Thủ Dầu Một. Chiếm gần một nửa số dự án bất động sản (94 dự án) trên địa bàn tỉnh Bình Dương hiện nay vẫn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 75 dự án đang trong giai đoạn giải tỏa mặt bằng. Số dự án đã cơ bản hoàn thành chỉ chiếm có 23% (51 dự án)… Nếu tính về con số dự án bất động sản, hiện nay Bình Dương chỉ đứng sau Tp.HCM (khoảng 1.400 dự án), Đồng Nai (260 dự án). Còn nếu xét về quy mô thì Bình Dương là địa phương đứng đầu về số lượng dự án bất động sản có quy mô lớn. Chẳng hạn, Dự án thành phố mới Bình Dương có diện tích lên đến 1.000ha. Các dự án có quy mô từ vài chục lên đến cả trăm hécta có thể lên đến con số vài chục.

Tuy nhiên, sự phát triển quá nóng để lại một mặt trái: Đã có đến 38 dự án có những sai phạm bị đề nghị thu hồi. Ở Bình Dương, giá đất gia tăng đều đều qua từng năm đã khiến cho giới đầu tư cấp tập đổ vốn vào thị trường bất động sản mới nổi này. Điều này có thể thấy rõ qua quy mô dân số của tỉnh Bình Dương. Theo kết quả điều tra dân số năm 2009, tỉnh Bình Dương có quy mô dân số chưa đến 1,5 triệu người. Trong khi đó, quy mô của các dự án BĐS trên địa bàn tỉnh Bình Dương xấp xỉ với với Tp.HCM.

Bỏ hoang

Sáng 20.2, theo chân một người dân, chúng tôi đến khu phố thương mại của Becamex IDC nằm ở ấp 2, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đường vào khu phố này rộng và thoáng mát, nhưng lại vắng bóng người. Toàn khu phố có tổng cộng 4 dãy nhà 3 tầng mọc san sát nhau với hơn 200 căn nhà liền kế, nhưng chỉ có 2 căn đang hoạt động là khách sạn Nhiệt Đới và văn phòng giao dịch bất động sản An Cư Lạc Nghiệp. Theo anh Huy – một người dẫn đường ở địa phương – khu phố thương mại này đã hình thành và xây dựng xong gần 5 năm nay nhưng lại không có ai ở, không ai kinh doanh. Theo quan sát của chúng tôi, thoáng nhìn bên ngoài thì khu phố này rất sầm uất, nhưng khi tiếp cận gần bên trong, tất cả đều được xây dựng thô, tường và nền nhà bên trong chưa được làm hoàn chỉnh, chỉ là tường gạch và nền nhà đất, không điện, nước, ai mua thì tự làm thêm để ở và kinh doanh. Nhiều căn nhà bỏ hoang đã vô tình làm WC cho người đi đường, trông thật nhếch nhác. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thu – một người dân ở sau dãy khu phố thương mại này – cho hay: “Gần 5 năm nay, khu nhà này vẫn nằm im tại chỗ, không một bóng người, nhiều bức tường rong rêu bám vào, trở nên cũ hơn nhiều. Buổi tối thì càng vắng bóng người, chỉ 2 căn có đèn sáng, tất cả còn lại đều tối mù mịt”.

Chị Phan Thị Phượng – Trưởng phòng kinh doanh Cty CP An Cư Lạc Nghiệp, có văn phòng giới thiệu nhà đất tại khu phố này – xác nhận: “Dãy phố này sẽ sầm uất trong 2 năm nữa, hơn 200 căn nhà này đều có chủ mua, nhưng chủ yếu là của các chủ ở TP.Hồ Chí Minh mua để đầu cơ chờ cơ hội”. Chúng tôi cũng thử điện thoại cho một chủ căn nhà nằm ở dãy NK 13 thì được chủ nhà này cho biết, giá bán là 1,7 tỉ đồng, miễn trung gian. Họ giới thiệu là khu phố này sầm uất và hiện đại lắm, nhưng do cần tiền bán lại chứ tiếc lắm(!?). Khi nói những lời này, chủ căn nhà không biết chúng tôi đang đứng ngay cạnh căn nhà với những đống phân do khách vãng lai để lại.

Tiếp tục chạy vòng vòng quanh khu đô thị Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, chúng tôi tiếp tục phát hiện nhiều dãy nhà bỏ hoang, cửa kính bị đập tan nát, cỏ mọc um tùm. Tại dãy biệt thự nằm quanh 2 con đường XC2 – XC5, KCN Mỹ Phước 2, thoáng nhìn từ xa, những khu biệt thự này trông thật ấn tượng với nhiều màu sắc xanh – đỏ bắt mắt, nhưng khi lại gần thì không một bóng người. Tất cả gần 100 căn biệt thự không có ai ở, phía bên trong cũng chỉ là tường gạch và nền đất chưa được tô ximăng, còn bên ngoài thì tường đã cũ kỹ, rong rêu, cỏ mọc um tùm. Một anh thợ làm cỏ dọc tuyến đường này cho hay, anh đã làm cỏ tuyến đường này gần 4 năm, nhưng 4 năm qua, khu nhà này không ai ở, lâu lâu lại có người dẫn đến giới thiệu. Nói xong, anh này tiếc: “Giá như căn nhà này sửa lại cho tôi thuê thì hay biết mấy, đằng này, họ đã bỏ hoang nhiều năm nay, tiếc quá!”.

(Theo LĐO)