Khách hàng nên cân nhắc lợi, hại khi mua căn hộ xây thô

Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam TS.Phạm Sỹ Liêm: Mua nhà xây thô không còn là “cứu cánh”

Bán căn hộ xây thô bắt đầu manh nha trên thị trường bất động sản (BĐS) từ cuối năm 2012. Phương án này đã được nhiều chủ đầu tư nhanh chóng áp dụng và người mua nhà cũng hào hứng tham gia. Khách hàng kỳ vọng việc mua căn hộ xây thô sẽ tiết kiệm được chi phí từ 3-8 triệu đồng/m2 và có thể tự mình hoàn thiện nội thất theo sở thích. Còn đối với chủ đầu tư đây là cách để bán hàng trong thời điểm khó khăn và trút được một phần "gánh nặng" về vốn vì so với tổng mức đầu tư của một dự án, chi phí hoàn thiện chiếm 20-30%.

Các chuyên gia lưu ý, khách hàng nên hết sức cẩn thận, kiểm tra kỹ hợp đồng với chủ đầu tư trước khi quyết định mua nhà xây thô

Các chủ đầu tư thường quảng cáo giảm giá từ 20-30%, con số này có vẻ hấp dẫn nhưng thực chất số tiền giảm giá không nhiều như thế. Trong khi đó, chi phí khách hàng phải bỏ ra để hoàn thiện nhà là không nhỏ, có khi còn đắt hơn mua căn hộ đã hoàn thiện từ người bán. Bên cạnh đó, khách hàng nhận nhà xây thô sẽ phải thực hiện đúng các điều khoản hoàn thiện nhà được ghi trong hợp đồng mua bán vì hoàn thiện căn hộ sẽ ảnh hưởng tới các căn hộ xung quanh về nhiều vấn đề như vệ sinh môi trường, chất lượng công trình. Do đó, khách mua nhà xây thô sẽ phải chấp nhận cầm dao "đằng lưỡi" ngoài chi phí hoàn thiện.

Được biết, Bộ Xây dựng từng đề xuất cấm giao dịch đất nền, nhà xây thô vào tháng 5/2011. Lúc đó, Bộ Xây dựng nhận định, có tình trạng các dự án phát triển nhà ở chỉ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sau đó phân lô, bán nền cho khách hàng tự xây dựng hoặc bán nhà xây thô. Điều đó dẫn đến nhiều dự án khu đô thị mới không hoàn thành đúng tiến độ. Nhưng đến nay, Bộ không cấm loại giao dịch nhà mua bán nhà xây thô.

Khi quyết định mua nhà xây thô, khách hàng phải cân nhắc kỹ các vấn đề sau: nhà thầu, đơn vị thi công, chi phí hoàn thiện… lường trước những xung đột có thể xảy ra giữa cư dân cũ và cư dân mới do việc sửa chữa, hoàn thiện nhà sẽ ảnh hưởng đến không gian xunng quanh. Vì vậy các cơ quan quản lý cũng cần vào cuộc để đưa ra các quy định cho loại hình mua bán căn hộ thô.

Chủ tịch Liên minh BĐS G5 Nguyễn Quốc Khánh: Lo chất lượng công trình

Hiện nay, trong bối cảnh khó khăn của thị trường BĐS, việc chủ đầu tư giảm bớt chi phí đầu vào để giảm giá bán có thể làm tăng sự thu hút với khách hàng. Nhưng nếu chủ đầu tư không hoàn thiện không cuối để người dân mạnh ai nấy làm sẽ ảnh hưởng đến những người ở trước đó. Đồng thời, các căn hộ hoàn thiện không cùng thời điểm sẽ làm môi trường ô nhiễm, ảnh hưởng tới hạ tầng như hành lang, thang máy. Điều này sẽ dẫn đến xung đột giữa các cư dân nếu không có quy định, chế tài chặt chẽ.

Do vậy, chủ đầu tư cần có quy chế rõ ràng trước khi bàn giao căn hộ cho cư dân để tránh khiếu kiện, tranh chấp phát sinh mặc dù bán nhà xây thô được xem là giải pháp giúp tăng tính thanh khoản cho chủ đầu tư và giảm áp lực tài chính cho khách hàng. Giải quyết vấn đề này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và cư dân cư trong việc tìm những đơn vị cung cấp nội thất có giá bán hợp lý và phải bảo đảm chất lượng tối thiểu đã được quy định sẵn.

ThS.Đỗ Đức Thắng, Công ty Giải pháp Công nghệ Xây dựng Quốc tế (VITEC): Xây thô là “thô” đến mức nào?

Trước khi mua nhà xây thô, khách hàng cần tìm hiểu kĩ kẻo “sập bẫy” chủ đầu tư, có nghĩa là phải tự mình hoàn thiện những phần nhà mà lẽ ra thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư dự án. Do đó, khách hàng vẫn có thể mua căn hộ xây thô nhưng dự án đó phải có quy định về tiêu chí trang bị nội thất thật chi tiết cũng như quy định về thời gian hoàn thiện, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn. Pháp luật cần quy định rõ nhà xây thô phải đạt được mức độ nhất định và chỉ nên để người dân tự hoàn thiện một số hạng mục cụ thể như bàn bếp, thiết bị vệ sinh, tủ bếp… Việc hoàn thiện những phần việc liên quan tới hệ thống điện nước, kết cấu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ngôi nhà và an toàn, gây nguy cơ cháy nổ.