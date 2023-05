Khánh Hòa: Có móc ngoặc trong việc chọn nhà thầu?

Có thể kể đến các công trình tiêu biểu như: Công trình xây dựng Bệnh viện Đăk Lăk, Trường đại học Nha Trang, Công trình trụ sở làm việc Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, Công trình khu giảng đường lý thuyết Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo Trung ương Nha Trang.v.v….



Công trình Trường cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang

Việc chọn nhà thầu không minh bạch ở đây không chỉ ở khâu bán hồ sơ dự thầu, thậm chí khi giá bỏ thầu thấp thì cũng không được chọn. Nhiều nhà thầu đã rất bức xúc khi mất công, mất sức lại mất tiền…

Công trình thi công xây lắp trụ sở làm việc Agribank chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, có giá gói thầu 8.962.869.874 đồng. Tham gia đấu thầu công trình này có 4 nhà thầu: Công ty Cổ phần xây dựng Hiệp Hòa (Cty Hiệp Hòa); Công ty Cổ phần Tin học Bách Khoa; Công ty Cổ phần liên hợp TVXD dân dụng Việt Nam và Công ty TNHH không gian Việt (Cty Không gian Việt). Ngày 12/6/2013 Cty Hiệp Hòa tiếp nhận thông báo kết quả đấu thầu số 700/NHN0-HCNS của Chi nhánh Agribank tỉnh Khánh Hòa, đã rất ngỡ ngàng khi biết, trúng gói thầu này, là Công ty TNHH Không Gian Việt (đã trúng thầu với giá là 8.877.252.000 đồng). Bởi giá bỏ thầu thấp nhất chính là Cty Hiệp Hòa, thấp hơn giá gói thầu là 1.938.869.874 đồng, thấp hơn nhà thầu được xét trúng thầu là 1.853.252.000 đồng, nhưng đã không được chọn. Trong khi đó, xét về tiêu chuẩn và nội dung xác định giá đánh giá từ kinh nghiệm, năng lực tài chính, về mặt kỹ thuật.v.v.thì nhà thầu Cty Hiệp Hòa đều đáp ứng đầy đủ theo các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu, thậm chí còn cao hơn các tiêu chí đã quy định. Xung quanh gói thầu này, một số nhà thầu đã có đơn kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền và Ngân hàng Agribank Việt Nam để điều tra làm rõ có hay không việc thông thầu, móc ngoặc trong việc chấm và chọn nhà thầu?

Với Công trình xây dựng khu giảng đường lý thuyết Trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương Nha Trang, dư luận cũng đang bức xúc. Dư luận đặt ra nhiều nghi vấn trong việc chọn Công ty Cổ phần ACC-243 trúng thầu? Trong khi một số nhà thầu bỏ thầu thấp cũng lại không được chọn. Hơn nữa chủ đầu tư lại tự ý nâng giá với số tiền trên 1,2 tỷ đồng so với giá bỏ thầu. Tại công văn số 305 ngày 20/3/2013 của Sở Kế hoạch&Đầu tư tỉnh Khánh Hòa có nêu: Dự án trên do Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định đầu tư. Trường là chủ đầu tư. Do vậy việc trả lời là Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Lý giải việc Cty Hiệp Hòa không trúng thầu, theo Sở KHĐT, hồ sơ dự thầu của đơn vị sơ sài, không đầy đủ nên không đạt điểm dự thầu, như bố trí các hạng mục phụ trợ thi công, các thiết bị máy móc, nguồn gốc vật tư,vv…Nhưng thực tế Cty Hiệp Hòa đã thi công nhiều công trình có giá trị cao gấp mấy chục lần so với dự án này. Về việc tự ý tăng giá thì nhà đầu tư cho là giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch nên việc trúng thầu là hồ sơ dự thầu cuả nhà thầu ACC có sai lệch. Xung quanh việc đấu thầu công trình này, Văn phòng Chính phủ cũng đã có công văn số 2519/VPCP ngày 1/4/2013 chuyển đơn, yêu cầu các cơ quan liên quan chỉ đạo xem xét. Như vậy, đáng ra công trình phải tạm dừng thi công để kiểm tra việc đấu thầu, nhưng hiện công trình đang tiếp tục được thi công.

Thực tế hiện nay đã có rất nhiều công trình chưa đưa vào sử dụng đã hỏng, hoặc xuống cấp nhanh và trầm trọng. Một trong những nguyên nhân là sự thông thầu, bớt xén vật tư, nguyên liệu, thiếu minh bạch giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Với các công trình ở Nha Trang nói trên, mong các cấp, các ngành, đơn vị chủ quản cần kiểm tra lại việc chọn thầu, đảm bảo công bằng, minh bạch và đúng pháp luật. Đồng thời có biện pháp giám sát để các công trình đảm bảo chất lượng, tránh lãng phí tiền bạc của nước, của dân.