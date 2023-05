Khi nào "hòa bình" sẽ đến với chung cư Keangnam?

Chỉ cần vào google nhập cụm từ Chung cư Keangnam sẽ thấy vô số những bài báo nói về các vấn đề của cư dân Keangnam đã và đang bức xúc. Ý kiến của cư dân, ý kiến của nhà quản lý… ngổn ngang nhưng dường như chưa tìm được điểm chung. Theo dấu thư của bạn đọc gửi đến báo, chúng tôi tìm hiểu thông tin đa chiều về một số vấn đề hiện tại ở chung cư này. Và “mạn phép” đề cập mốc cho ngày "hòa bình lập lại" ở đây.

“Sẽ chịu trách nhiệm nếu sai!”

“Từ trước đến nay Công ty rất ít tiếp xúc với báo chí nên dễ bị hiểu lầm. Lần này trước những sức ép chúng tôi quyết định phản ánh lên báo để cung cấp cho dư luận thông tin đa chiều hơn” chủ tịch Công ty TNHH 1 thành viên Keangnam – Ha Jong Suk nói lời chia sẻ đầu tiên với phóng viên báo VietNamNet.

Ông Ha Jong Suk (Ảnh nguồn báo Vnexpress)

Trong đơn thư gửi về báo, ông Ha Jong Suk có nêu: Chung cư Keangnam là một chung cư hiện đại, có lắp hệ thống camera giám sát 24/24 giờ, nhờ vậy nhiều vụ mất cắp được tìm ra thủ phạm và công ty phát hiện nhiều vấn đề tồn tại của cư dân.

Thông tin thu thập từ camera của chung cư cho thấy nhiều cư dân cố tình xé các văn bản thông báo về 2 gói dịch vụ mà cư dân có thể lựa chọn. Gói cơ bản 4000 đ/1m2/tháng (bao gồm thuế VAT) và gói mở rộng 18.843 đ/m2/tháng (Bao gồm thuế VAT).

Theo ông Ha Jong Suk thì gói cơ bản gồm thu dọn rác, dọn vệ sinh 1 lần/1 ngày, sử dụng 50% số thang máy. Gói mở rộng gồm việc sử dụng các sân chơi, phòng tập thể hình…

“Thực tế phía công ty mới chỉ đưa ra, vẫn chưa áp dụng nhưng nhiều cư dân đã có hành động bóc xé các thông báo này. Một số người rõ danh tính được nhắc nhở, còn một phụ nữ chưa rõ… thì ở phương diện công ty quản lý, chúng tôi đã để ảnh của phụ nữ này trong tủ kính ở 2 sảnh của Tòa nhà A và Tòa nhà B. Phản ứng lại sự việc này, Ban đại diện lâm thời của cư dân đã đề nghị mở tủ khi bảo vệ không mở, các cư dân dọa bưng tủ kính và sau đó mở cửa tủ kính lấy ảnh đem đi” ông Ha Jong Suk cho biết.

Ảnh chụp từ clip do Keangnam cung cấp, có dấu hiệu của việc nhiều người xê dịch tủ kính, mở cửa tủ kính để lấy ảnh đi

Chúng tôi đặt câu hỏi “Việc trưng ảnh của một cá nhân ở nơi công cộng với mục đích truy tìm danh tính, hành động của công ty có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật Việt Nam?”, quan điểm của ông Ha Jong Suk về vấn đề này là nếu sai ông sẽ là người chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc ông làm như trên, là việc buộc phải làm vì thông báo nội bộ của Ban quản lý nhiều lần bị xé.

Bản thân ông Ha Jong Suk cũng tố rằng, mình bị nhiều cuộc gọi uy hiếp, văng tục, chửi bới.

Đáng chú ý hơn, phía Công ty Keangnam còn cung cấp cho chúng tôi bức ảnh chụp lại nội dung viết trên cánh cửa của nhà chị Đ.H.L ngày 17/1/2012. Chữ viết nguệch ngoạc với nội dung tố chị L: “Điệp viên… phản bội cộng đồng… con cháu về sau phải chịu”. Điều đáng nói là trước đây chị H.L là cá nhân nằm trong thành phần của Ban đại diện, nhưng sau đó tách ra vì bất đồng quan điểm.

Cũng theo phía Công ty Keangnam những phản ứng gay gắt trên chỉ là của một bộ phận nhỏ cư dân sống ở chung cư Keangnam.

Đại diện cư dân nói gì?

Trả lời báo VietNamNet qua điện thoại, bà Trịnh Thúy Mai (Trưởng ban đại diện lâm thời của các cư dân Keangnam) cho rằng những điều viết trong văn bản của Keangnam gửi báo là không đúng sự thật (?!).

“Phản ứng xé bỏ các thông báo là do có bảng thông báo mà công ty không dán, họ dán thông báo ở nhiều nơi gây mất mỹ quan. Việc xé các thông báo là do rất nhiều người xé chứ không đơn thuần do chị Dung (người trong ảnh mà Keangnam tìm danh tính). Trong trường hợp này Keangnamn nên gửi đến các hộ gia đình văn bản cụ thể về việc thu phí, việc thu phí không được quyền áp đặt mà phải công khai. Qua rất nhiều lần thương thảo, chúng tôi không kêu về việc thu phí cao mà chúng tôi cần minh bạch chi phí, thu phí cao phải đáp ứng các yêu cầu (44 yêu cầu) của cư dân” bà Mai nói qua điện thoại.

“Việc Keangnam treo ảnh chị Dung là làm nhục cư dân Keangnam. Khi biết việc này tôi đã nói với họ, tôi biết người phụ nữ này, chị ấy là một người phụ nữ vì cộng đồng. Tôi đã xuống bảng thông báo để lấy ảnh ra nhưng không được, sau đó tôi đề nghị bảo vệ mở tủ để lấy ảnh (?!).

Về việc viết chữ trước cửa nhà chị Đ.H.L thì không liên quan đến Ban đại diện, không liên quan đến cá nhân tôi” bà Mai khẳng định.

Hỏi về các phản ứng như văng tục, dọa dẫm những nhân viên của công ty Keangnam thì bà Mai nói: "Cá nhân tôi không làm những việc đó, còn cư dân làm gì thì tôi không thể nói họ”.

Chỉ cần “thiện chí” hòa bình sẽ lập lại ở Keangnam?

Sau ngày 20/3/2012 chung cư có ban quản trị mới, cả hai bên đều kì vọng sẽ thay đổi ở chung cư cao cấp Keangnam

Công ty TNHH 1 thành viên Keangnam là một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Việt Nam, phía công ty có quan điểm: Sự việc diễn ra cần được bàn bạc xây dựng theo đa số quyền lợi của cư dân, làm cho khu dân cư ngày càng tốt hơn. Với những tranh chấp trái chiều, công ty không muốn giải quyết bằng miệt thị, đe dọa hay hành động quá khích.

Đại diện của cư dân là bà Trịnh Thúy Mai cũng nói: Mọi việc phải được đàm phán, không tự đưa ra kể cả về phí dịch vụ.

Theo đúng các điều đã quy định trong hợp đồng giữa hộ dân mua nhà ký với chủ đầu tư thì sau 12 tháng (kể từ ngày 20/3/2011) sẽ tổ chức Hội nghị nhà chung cư bầu ra Ban quản trị chung cư Keangnam, khi đó nhiều vấn đề về quản lý và dịch vụ sẽ được giải quyết. Như vậy trước 20/3/2012 phải chăng các vấn đề của chung cư Keangnam sẽ được giải quyết nếu các bên có thiện chí?

Phía công ty ông Ha Jong Suk khẳng định: Lúc đó cư dân có thể mời một công ty quản lý do họ đề nghị.

Phía bà Trịnh Thúy Mai cũng hoan nghênh nếu Hội nghị trên diễn ra sớm, Ban đại diện lâm thời sẽ lập tức giải tán nhường việc cho Ban quản trị chung cư.

Theo quan điểm của luật sư Hoàng Tuấn Anh, Văn phòng luật sư Hoàng Kim: Những hành vi của cả hai bên nói trên không những gây căng thẳng và mâu thuẫn giữa các bên mà còn có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật:

1. Về sử dụng hình ảnh cá nhân được quy định tại Điều 31 BLDS thì

– Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

– Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý; trong trường hợp người đó đã chết, mất năng lực hành vi dân sự, chưa đủ mười lăm tuổi thì phải được cha, mẹ, vợ, chồng, con đã thành niên hoặc người đại diện của người đó đồng ý, trừ trường hợp vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc pháp luật có quy định khác.

– Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

2. Về hành vi chửi bới đe dọa người khác trong quy định của pháp luật:

Theo quy định tại nghị định 73/2010/ND-CP thì người nào có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

Trường hợp nghiêm trọng còn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 121 BLHS “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.”

(Theo Vietnamnet)