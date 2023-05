Khó hiểu với diễn biến của thị trường BĐS Hà Nội!

* Thưa PGS, ngay từ những ngày đầu năm 2011 nhiều chuyên gia trên thị trường BĐS dự báo năm nay sẽ là năm thị trường BĐS tiếp tục có những khó khăn. Tuy nhiên, trái với dự báo này, hiện nay thị trường BĐS Hà Nội đã có những “tín hiệu” rất lạ, nhiều khu vực tăng giá mạnh, giao dịch cao, thậm chí là “sốt” giá. Ông lý giải thế nào về những hiện tượng này?



PGS.TS Hoàng Văn Cường

Quả thực tôi cũng rất khó hiểu đối với thị trường BĐS Hà Nội. Đặc biệt là trong thời gian đầu năm 2011, nhiều chuyên gia dự báo thị trường BĐS nói chung sẽ rất khó khăn tuy nhiên thị trường BĐS Hà Nội lại “phát triển” theo hướng mới, nằm ngoài dự báo của các chuyên gia BĐS.

Có thể nói, vào thời điểm hiện nay thị trường đang rất khó khăn về vốn, cộng với lãi suất ngân hàng cao, tỷ giá đô la cũng tăng và nhất là chính sách siết chặt vốn đối với BĐS là những “đòn” chính sách “chí tử” đối với thị trường BĐS. Thế nhưng, thị trường BĐS Hà Nội trong thời điểm này có những dự án, khu vực giá BĐS vẫn cứ tăng cao.

Cụ thể như ngay trong những ngày đầu năm một số dự án nhà ở tăng giá mạnh, giá đất liền kề tại một số dự án ở khu vực phía Tây Hà Nội cũng tăng cao hơn so với thời điểm trước Tết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiện nay giao dịch diễn ra trên thị trường Hà Nội lại chủ yếu là giao dịch giữa các nhà đầu tư với nhau, còn những người có nhu cầu thực thì không có vì giá BĐS quá cao, vượt quá khả năng chi trả của nhiều người.

* Có nhiều ý kiến cho rằng, thị trường BĐS Hà Nội hiện đang bị giới đầu cơ thao túng rất nhiều, thưa ông?

Đúng là giá BĐS ở một số khu vực của Hà Nội tăng rất cao, rất nhanh. Có thể việc tăng cao, tăng nhanh này khiến cho nhiều người nghĩ là nó không có cơ sở và người ta cho rằng đấy là do lực lượng phi thị trường hay nói cách khác thị trường có sự tác động của lực lượng đầu cơ.

Tuy nhiên, trên thực tế ở một số khu vực, hoạt động mua bán BĐS diễn ra rất lành mạnh, giá cả phù hợp và sản phẩm BĐS khi đưa ra bán đã được kiểm định và đúng với giá thực của nó.

Nếu nhìn và so sánh với thị trường BĐS Tp.HCM thì khác hẳn. Đối với Tp.HCM, hàng hoá được đưa ra chào bán thị trường hầu hết đều là hàng hoá đã tương đối hoàn thiện, nghĩa là đã phải làm xong hạ tầng, phải có đầy đủ những yếu tố đã được đầu tư thì doanh nghiệp mới chào bán.

Còn ở Hà Nội, phần nhiều những hàng hoá được đưa ra chào bán hiện nay đều là những hàng hoá chưa đầy đủ hạ tầng, mặc dù Nhà nước cấm việc “bán nhà trên giấy” tuy nhiên hình thức này vẫn được nhiều doanh nghiệp lén lút giao dịch với khách hàng nhằm kiếm chênh lệch cao hơn.

Do thị trường BĐS Hà Nội hiện nay chưa minh bạch làm cho sự trao đổi hàng hoá BĐS thực hiện 1 cách vòng vèo, khi đến tay người sử dụng thì giá đã đội lên cao gấp mấy lần.

* Khi so sánh 2 thị trường BĐS Hà Nội và Tp.HCM, nhiều ý kiến cho rằng do nguồn cung BĐS ở Tp.HCM rất dồi dào nên giá BĐS cũng ngày một giảm xuống, ngược lại giá BĐS Hà Nội cao là do cung hạn hẹp hơn. Như vậy có đúng không thưa ông?

Cũng phải thừa nhận là nguồn cung nhà ở hiện nay tại Tp.HCM cũng dồi dào hơn vì cơ sở hạ tầng cũng như việc quy hoạch đồng bộ của Tp.HCM phát triển hơn so với Hà Nội.

Tuy nhiên nguồn cung chỉ đóng 1 vai trò nhất định thôi. Hiện nay số lượng dự án nhà ở tại Hà Nội cũng phát triển rất nhiều. Giá BĐS ở Hà Nội tăng lên cao, không phải thể hiện chỉ ở số lượng người mua và người bán, mà đương nhiên chính là do sự chênh lệch giữa người mua và người bán.

Thị trường BĐS Tp.HCM do tính chất minh bạch, thông tin về sản phẩm rất rõ và công khai nên người đầu cơ kỳ vọng không nhiều vào việc mua đi bán lại để kiếm lợi nhuận. Còn đối với thị trường BĐS Hà Nội, thực tế cho thấy người mua BĐS để ở thì không có nhưng mua để đầu cơ thì rất nhiều.

Do vậy việc mua bán cứ đi vòng vèo, người này mua và bán lại cho người khác, và sản phẩm cứ thế được bán trao tay rất nhiều lần, mỗi lần trao tay là 1 lần sản phẩm lại được tăng giá lên. Điều này chứng tỏ thị trường BĐS Hà Nội kém minh bạch hơn so với Tp.HCM là vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng khiến cho giá BĐS Hà Nội ngày một tăng cao.

* Vậy thưa ông, làm thế nào để thị trường BĐS Hà Nội tăng tính minh bạch hơn không?

Kiểm soát tính minh bạch của thị trường BĐS thì Nhà nước đã có rất nhiều quy định như: hàng hoá phải đủ điều kiện mới bán, và phải bán qua sàn. Nhưng trên thực tế hầu như mọi người không thực hiện đúng theo quy định đó. Vấn đề ở chỗ là hiện chưa có biện pháp ,chế tài nào mạnh để kiểm soát những hoạt động đó khiến cho thị trường chưa có tính minh bạch.

Một vấn đề hết sức quan trọng đó là nhận thức của xã hội. Hiện nay những người tham gia hoạt động mua bán trên thị trường BĐS vẫn chủ yếu là đầu cơ, trong khi người có nhu cầu thực thì lại rất ít.

Thị trường BĐS Hà Nội mới phát triển nên người kinh doanh cũng thường chạy theo 1 xu thế. Tuy nhiên đến 1 lúc nào đó sẽ có sự điều chỉnh nhất định, lúc đấy người bỏ tiền ra mua sẽ phải cân nhắc xem sản phẩm nào khả thi, hữu ích.

Xin cảm ơn PGS.TS Hoàng Văn Cường!

(Theo Infotv)