Khôn ngoan khi bỏ tiền nhàn rỗi vào BĐS

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương cho rằng bất động sản đang có nhiều lợi thế trong danh mục đầu tư do giá đã giảm mạnh, đặc biệt là gói 30.000 tỉ đồng hỗ trợ thanh khoản cho thị trường này.

* Vì sao lại chọn kênh bất động sản, thưa ông?

– Với chủ trương bình ổn thị trường vàng, đặc biệt khi Ngân hàng Nhà nước đã tham gia sâu vào thị trường này, chắc chắn độ “lóng lánh” từ lợi nhuận của vàng sẽ mất dần. Trong khi đó chứng khoán cũng chưa vào chu kỳ khởi sắc, đồng USD không hấp dẫn, lãi suất tiết kiệm đứng ở mức thấp và thậm chí còn có thể giảm nữa, kênh bất động sản đã trở nên hấp dẫn hơn nhiều nếu nhìn vào giá và các chính sách vĩ mô.

Dù hiện nay thanh khoản bất động sản vẫn còn yếu, nhà đầu tư chưa lấy lại lòng tin với thị trường này, nhưng như tôi đã nói là các kênh đầu tư khác không còn hấp dẫn nữa, chỉ bất động sản có nhiều cơ hội khởi sắc hơn. Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc vì bất động sản lệ thuộc vào chu kỳ kinh tế, chỉ khi kinh tế vĩ mô của VN khởi sắc thì thị trường này mới khởi sắc.

Nhà đầu tư phải tìm hiểu kỹ dự án và chủ đầu tư trước khi mua căn hộ

* Theo ông, nhà đầu tư nên bỏ vốn vào phân khúc bất động sản nào?

– Nếu là người mua nhà để ở, chắc chắn không nên chần chừ tại thời điểm này nếu đã tiết kiệm được một khoản kha khá do giá nhà đã giảm sâu và lãi suất cho vay cũng mềm hơn. Còn đối với nhà đầu tư, theo tôi, tùy vào khả năng tài chính mà chọn lựa những phân khúc phù hợp. Chẳng hạn, nếu anh có nhiều vốn nhàn rỗi thì có thể mua những bất động sản giá cao vì giá đang ở mức thấp, một khi nền kinh tế phục hồi thì giá sẽ “chạy” nhanh và mạnh hơn, lợi nhuận nhiều hơn.

Với những nhà đầu tư có số vốn không lớn, họ có thể chọn đất nền giá rẻ hoặc căn hộ thương mại giá vừa phải, diện tích nhỏ, nhưng nhớ là phải tìm hiểu kỹ về dự án cũng như chủ đầu tư. Tất nhiên, cơ hội kiếm lợi trong ngắn hạn đối với bất động sản là không nhiều, mà phải tính chuyện đường dài. Vì tâm lý chung của người VN là khi có tiền nhàn rỗi nhiều, họ đều mua bất động sản làm của để dành.

* Nhưng nhiều ý kiến cho rằng giá bất động sản hiện nay vẫn chưa hấp dẫn?

– Giá bất động sản hiện nay đã xuống, tùy theo phân khúc mà người ta đánh giá trung bình xuống 30-50% nhưng vẫn cao so với thu nhập của người dân. Tuy nhiên, rất khó để kéo giá bất động sản xuống mức phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân do thu nhập bình quân đầu người VN còn thấp. Hơn nữa, với chi phí đền bù giải tỏa, đầu tư hạ tầng, đầu tư cho dự án… ngày càng tăng chứ đâu có giảm, trong khi tiền sử dụng đất theo nhiều doanh nghiệp kêu là cao một cách bất hợp lý, làm sao buộc doanh nghiệp kéo giá căn hộ xuống thấp hơn nữa.

Diễn biến thực tế trên thị trường thời gian qua cho thấy hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đã lỗ nặng, thậm chí nhiều ông lớn bất động sản đang tháo chạy khỏi thị trường này. Nếu người có nhu cầu nhà ở thật sự cứ tiếp tục chờ, tôi cho rằng cơ hội sẽ trôi qua nếu các nhà đầu tư nhảy vào trước. Nhà đầu tư cũng vậy, nếu họ chọn đúng thời điểm thì họ sẽ “thắng” những người chậm chân hơn.

* Ông Hoàng Anh Tuấn (tổng giám đốc Công ty Tấc Đất Tấc Vàng):

Kênh bất động sản “sáng giá” nhất

Nhìn vào các kênh đầu tư, khi mà giá vàng biến động khá bất thường, lãi suất tiết kiệm thấp, tỉ giá ổn định và chứng khoán bấp bênh, tôi cho rằng kênh bất động sản là “sáng giá” nhất trong thời điểm hiện nay. Không chỉ giá đã giảm sâu, gói hỗ trợ 30.000 tỉ đồng dành cho bất động sản chắc chắn sẽ tác động tích cực đến thanh khoản thị trường này trong thời gian tới, đặc biệt là giải tỏa tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng chọn lựa những dự án tốt, chủ đầu tư uy tín nếu quyết định bỏ vốn vào phân khúc căn hộ giá thấp, diện tích nhỏ. Với phân khúc đất nền, mặc dù thanh khoản đang tốt dần lên nhưng chỉ có thể tính toán đầu tư dài hạn do thị trường thứ cấp vẫn chưa kỳ vọng sớm phục hồi.

Riêng với nhà phố diện tích nhỏ, giá vừa phải, tôi cho rằng đang rất hấp dẫn do nhiều người có nhu cầu nhà ở sẽ nhân cơ hội lãi suất cho vay đứng ở mức thấp để mua cho mình một căn nhà.

* Ông Lê Tiến Vũ (giám đốc điều hành Công ty bất động sản Asia Holding):

Bất động sản đang trở nên hấp dẫn hơn

Những sản phẩm nhà phố trị giá dưới 2 tỉ đồng/căn và các sản phẩm đất nền vùng ven đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Đây cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư hoặc người dân chuyển tiền nhàn rỗi từ tiết kiệm qua kênh bất động sản.

Chẳng hạn, mức giá đất nền tại Đồng Nai, Bình Dương, Long An… hiện đang xuống thấp, thanh khoản cũng tốt hơn, trở thành địa chỉ để nhà đầu tư có thể bỏ vốn vào. Tuy nhiên, với thị trường đất nền, nhà đầu tư cần tính toán dài hạn chứ không thể tìm kiếm lợi nhuận một sớm một chiều.

* Bà Đặng Thị Kim Oanh (tổng giám đốc Công ty CP địa ốc Kim Oanh):

Chỉ nên đầu tư dài hạn

Trong ba tháng gần đây, giao dịch đất nền tại các khu vực Bình Dương, Đồng Nai… đã sôi động hơn nhiều so với trước. Một phần do lãi suất tiết kiệm không còn hấp dẫn, trong khi giá bất động sản, trong đó có đất nền, đã giảm sâu. Nhiều nhà đầu tư sau một thời gian gửi tiền tiết kiệm để “nghe ngóng” đã bắt đầu rút tiền để đầu tư vào thị trường này. Theo tôi, với mức giá chỉ từ 150-350 triệu đồng/nền 100-150m2 có đầy đủ giấy tờ, đất nền không thể giảm thêm do giá đền bù giải tỏa không giảm trong khi chi phí đầu tư hạ tầng ngày càng tăng.

Tuy nhiên, tôi cho rằng thị trường thứ cấp (mua đi bán lại) vẫn chưa thể sớm phục hồi trong thời gian tới, do đó chỉ khi có tiền nhàn rỗi thật sự, nhà đầu tư mới nên đổ vốn vào đất nền.

* Anh Trần Minh Toàn (nhà đầu tư bất động sản chuyên khu vực Bình Thạnh, Tp.HCM):

Nhà phố giá mềm đang hấp dẫn

Thị trường này đang có nhiều tiềm năng kiếm lợi nhuận cao nếu nhà đầu tư biết chọn đúng loại sản phẩm. Chẳng hạn, sản phẩm nhà phố có diện tích nhỏ, giá trung bình hiện vẫn được nhiều người dân tìm mua do vừa túi tiền và đáp ứng nhu cầu mua vào ở ngay.

Giao dịch sản phẩm này đã bắt đầu sôi động trở lại, thời gian từ khi rao bán đến khi giao dịch thành công rút ngắn hơn trước rất nhiều. Chỉ riêng nhóm đầu tư của chúng tôi mỗi quý bán được 4-5 căn, giá bán cũng nhích lên so với thời điểm cuối năm 2012. Hiện chúng tôi vẫn “săn” những sản phẩm loại này, bỏ thêm một ít vốn để tân trang rồi bán lại.