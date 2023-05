Không cấm được việc biến nhà riêng thành chung cư mini

Giữa tháng 3, “chung cư mini” đầu tiên tại Tp.HCM nđã được chào bán ra thị trường. Dự án có tên gọi Vinacomplex III tọa lạc tại 622/38 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình được chủ đầu tư thông báo đã tổ chức buổi bốc thăm trúng thưởng cho những khách hàng đăng ký mua căn hộ tại đây.

Theo chủ đầu tư này, 19 căn hộ của chung cư đã được bán hết, cuối tháng 52011 sẽ bàn giao toàn bộ căn hộ nói trên. Chủ đầu tư bảo đảm sẽ thực hiện được việc điều chỉnh giấy phép xây dựng từ năm tầng thành chín tầng cho đủ số lượng căn hộ. Website của công ty này cũng giới thiệu công trình có quy mô chín tầng.

Mượn mác “nhà ở riêng lẻ”

Theo giấy phép xây dựng mà UBND quận Tân Bình cấp, công trình trên có tổng diện dích xây dựng khoảng 1.000 m2 và là nhà ở riêng lẻ chứ không phải có tên gọi là “chung cư mini”. Công trình “nhà ở” này có chiều ngang hơn 7 m, dài khoảng 23 m, gồm năm tầng. Theo thiết kế, căn nhà có một cầu thang duy nhất ở giữa nhà rộng 2 m. Mỗi tầng có ba phòng, hai nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, ngay khi có giấy phép thì các phòng của công trình nhà ở trên đã được rao bán dưới dạng căn hộ. Đã có nhiều lo ngại rằng đây là một kiểu lách luật và lẽ ra chủ công trình phải ghi rõ trong giấy phép xây dựng là “xây để bán”.

Khu đất định xây “chung cư mini” ở số 622/38 Cộng Hòa (Tp.HCM) hiện vẫn còn là mảnh đất trống. Ảnh: HTD

Không nói riêng trường hợp cụ thể trên, giả sử hộ gia đình cá nhân nào đó xin phép xây dựng là nhà ở, sau lại biến thành “chung cư mini” để bán thì có bị xem là lách luật hay không?

Bán thoải mái

Trưởng phòng Cấp phép xây dựng sở Xây dựng, ông Trần Quốc Tuấn, nói: “Bán hay ở là quyền của chủ công trình, không thể đòi “quản” được. Trên giấy phép xây dựng chỉ ghi loại công trình là nhà ở riêng lẻ, đâu thể buộc ghi mục đích là để bán”. Nghị định 71/2010 hướng dẫn Luật Nhà ở cho phép nhà ở riêng lẻ được bán từng căn hộ bên trong nếu đáp ứng một số điều kiện, do đó công trình nào thỏa mãn thì được quyền bán. “Đó là do quy định chứ không phải do các chủ đầu tư tự ý biến tướng” – ông Tuấn nói.

Dò lại quy định hiện hành, theo khoản 3 Điều 43 Nghị định 71/2010 nhà ở riêng lẻ được bán căn hộ bên trong thì chủ đầu tư chỉ phải đáp ứng điều kiện: Mỗi tầng có hai căn hộ trở lên, được thiết kế khép kín (có nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm, phòng ở riêng), diện tích tối thiểu mỗi căn hộ 30 m2 và đáp ứng các điều kiện quy định về nhà chung cư theo Điều 70 Luật Nhà ở. Xem qua Điều 70 Luật Nhà ở, cũng chỉ nói về sở hữu chung, riêng về nhà chung cư, không kèm thêm điều kiện nào về môi trường, phòng cháy, dân số… Đúng là quá dễ!

Cấp giấy: Dễ hơn chung cư thứ thiệt!

Tương tự, điều kiện cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ khép kín trong căn nhà ở riêng lẻ theo Nghị định 71 cũng đơn giản, quan trọng nhất là có được giấy chứng nhận an toàn chịu lực.

Phó Chủ tịch UBND quận 4, ông Nguyễn Hoàng Quân cho hay: Nếu không dùng khái niệm “chung cư mini” mà dùng khái niệm “nhà ở riêng lẻ” có nhiều tầng, chủ nhà muốn bán một vài tầng thì bên mua vẫn được cấp giấy chứng nhận.

Trưởng phòng TN&MT quận Tân Bình, ông Trần Quốc Tuấn nêu quan điểm cá nhân: Dưới “mác” nhà ở riêng lẻ, “chung cư mini” có thể được cấp giấy với điều kiện dễ hơn nhiều so với chung cư bình thường. “Luật đã quy định khi đáp ứng các điều kiện này thì phải cấp giấy chứng nhận”. Đồng thuận với ý kiến này, bà Nguyễn Thị Phấn, Trưởng phòng TN&MT quận 5, cũng cho rằng không có cơ sở để từ chối cấp giấy cho bên mua.

Vấn đề các quận, huyện đồng lo ngại là một khi “đầu vào” dễ như thế sẽ tạo hệ lụy cho thành phố. “Luật và các nghị định, thông tư liên quan đến nhà ở nên bổ sung các điều kiện nghiêm ngặt hơn nếu muốn xây dựng “chung cư mi ni”, ví dụ phải có chỗ để xe, lối thoát hiểm… Loại hình này không phải là nhà ở đơn thuần mà là sự lai ghép giữa chung cư và nhà ở, do đó không thể quy định đơn giản như nhà ở được” – ông Tuấn đề nghị. Ông Quân cũng cho rằng một khi “chung cư mini bùng phát” do dễ xây, dễ bán mà không có các điều kiện kèm theo sẽ dễ dẫn đến những hậu quả phức tạp như kẹt xe, phòng cháy, môi trường, an ninh, hạ tầng xuống cấp…

Không cho phép tăng thêm bốn tầng Theo ghi nhận của chúng tôi, tới thời điểm hiện nay tại vị trí 622/38 Cộng Hòa, phường 13 – địa điểm của “chung cư mini ” Vinacomplex III chỉ là mảnh đất trống, chưa được triển khai thi công. Do đó, thời điểm cuối tháng 5-2011 bàn giao nhà như chủ đầu tư cam kết là không thể thực hiện. Riêng việc điều chỉnh giấy phép xây dựng từ năm tầng lên chín tầng, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình cho biết chưa từng nhận được hồ sơ xin điều chỉnh. “Nếu có nhận được, quận cũng không giải quyết. Với nhà ở riêng lẻ tại địa điểm này, quy mô năm tầng như giấy phép là tối đa” – vị này khẳng định. Ông lưu ý: Người dân cần được biết rõ thông tin này khi có ý định mua căn hộ tại đây. “Nếu chủ đầu tư vẫn khẳng định xin thêm được bốn tầng và trong lúc này rao bán luôn các tầng chưa có trong GPXD thì phải xem lại về ý đồ của bên bán và khách hàng cần cảnh giác”. Nếu gặp trường hợp bán căn hộ trong căn nhà có nhiều tầng, công chứng viên sẽ hỏi quận (huyện) hoặc sở TN&MT rằng trường hợp này có được cấp giấy hay không. Nếu từng phần nhà này đã được công nhận cấp giấy chứng nhận thì đương nhiên văn phòng công chứng sẽ chứng nhận hợp đồng mua bán. Ông Phan Văn Cheo, Trưởng Văn phòng Công chứng Sài Gòn

(Theo PLTP)