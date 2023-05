Không giữ đất lúa là giết hại tương lai

Tại kết luận 53/KL-TW ngày 5/8/2009 của Bộ Chính trị về Đề án an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020 và Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đều xác định, trong sản xuất nông nghiệp phát huy lợi thế của cây lúa là chính và kiên quyết mục tiêu giữ 3,8 triệu ha đất lúa cho đến năm 2020. Trong khi đó, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ: “Tôi rất lo con số 3,8 triệu ha đất lúa không giữ được, trong khi biến đổi khí hậu đe dọa sẽ lấy 70-80% diện tích đất đồng bằng do nước biển dâng. Để bảo đảm an toàn lương thực, phải quy hoạch sao cho không còn đụng đến đất lúa, như vậy thì dân mới yên tâm được. Nếu lấy vào đất lúa, hậu quả không chỉ vỡ đất này mà vỡ tất cả các loại đất khác”.