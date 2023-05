Khu đô thị mới: Dân giải trí ở đâu?

Các chủ đầu tư vẫn mải mê với những dự án bán nhà thu lợi nhuận, còn người dân ở các KĐT vẫn phải tự thân vận động, loay hoay giải quyết bài toán tinh thần cho chính mình.

Sự phát triển, mở rộng của TP đã biến đổi bộ mặt của nhiều khu vực trước đây là ruộng trũng, ao sâu ở các vùng ven đô trở thành các KĐT hiện đại với các tòa nhà cao tầng, có sức chứa hàng ngàn dân như Định Công, Phú Diễn, Mỹ Đình, Văn Quán… Tuy nhiên, ở những khu vực dân cư mới này thật khó khăn để tìm một địa chỉ sinh hoạt công cộng mà chỉ thấy nhan nhản quán xá manh mún và dịch vụ thương mại. Các khu chung cư như khu tái định cư Trung Hòa – Nhân Chính, Vimeco, Đền Lừ… thiếu nhiều cơ sở hạ tầng xã hội thiết yếu như trường học, bệnh viện, chợ, chứ đừng nói gì đến các điểm phục vụ văn hóa nghệ thuật cộng đồng như rạp chiếu phim, nhà hát… Thế nhưng ngay tại các khu chung cư cao cấp cũng vẫn thiếu đủ thứ như vậy.

Ông Hoàng Thọ Diệu – Tổ trưởng tổ dân phố số 3, nhà 17T6 KĐTM thuộc P.Nhân Chính bức xúc cho biết: Chúng tôi về đây đã 7 năm rồi nhưng cả KĐT chỉ có một khoảng sân công cộng duy nhất trước toà nhà trung tâm 34T (mặt đường Hoàng Đạo Thúy) để tất cả người lớn, trẻ nhỏ sinh hoạt chung. Nhà văn hóa cũng không có vì chủ đầu tư lý giải rằng không có trong quy hoạch, trong khi đó nhiều thứ không có trong quy hoạch như việc xây 5 nhà nối giữa các tòa nhà thuộc P.Nhân Chính và 3 nhà nối thuộc P.Trung Hòa để cho thuê vẫn được xây dựng. Thế nên lấy đâu ra nhà hát hay rạp chiếu phim ở đây. Chúng tôi đã làm đơn đề nghị vì thiếu cơ sở hạ tầng xã hội đến các cấp, ngành mỏi cả tay nhưng cũng chẳng ăn thua. Tương tự, KĐT kiểu mẫu Linh Đàm có cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện hơn cũng tìm mỏi mắt không ra lấy một rạp chiếu phim, nhà hát. Bởi vậy để thưởng thức văn hóa nghệ thuật thì người dân không còn cách nào khác là phải vào khu trung tâm TP hoặc đành ở nhà theo dõi qua màn ảnh nhỏ.

Rạp chiếu phim hiếm hoi ở các KĐT

May mắn hơn có lẽ là những cư dân sinh sống ở khu chung cư cao cấp The Manor khi một rạp chiếu phim hiện Platinum Cineplex trên tầng 4 Trung tâm Thương mại The Garden, Mễ Trì, Từ Liêm (gần sân vận động Mỹ Đình) đi vào hoạt động cuối năm 2010. Mặc dù giá vé không phải ở mức thấp nhưng cũng đã phần nào đáp ứng được nhu cầu giải trí của người dân KĐT và các khu vực lân cận. Chị Hồng Loan (khu chung cư Vimeco): Mặc dù chưa có nhiều phim phong phú, đặc biệt là phim dành cho thiếu nhi như các rạp khác nhưng gần nhà nên cuối tuần, gia đình tôi luôn sắp xếp cho bọn trẻ đi xem vừa là giải trí vừa để chúng có chỗ tự do chạy nhảy khi luôn bị tù túng trong khu nhà ở thiếu sân chơi của chúng tôi.

Trong khi các rạp chiếu phim, nhà hát ở khu vực nội thành được đầu tư xây dựng, cải tạo mới thì các khu vực tập trung đông dân cư hình thành mới sau này hầu như không được quan tâm đến trong quy hoạch chung khi đầu tư xây dựng dự án. Những KĐTM chỉ đáp ứng được nhu cầu ở chứ chưa thật sự mang lại lợi ích cho cư dân sinh sống. Theo KTS Đào Ngọc Nghiêm – nguyên Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội, hiện nay người dân thiếu thông tin về dự án và họ chưa thực sự được tham gia, đóng góp ý kiến và giám sát việc triển khai các dự án trong thực tế.

Nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật là hết sức chính đáng của người dân, nhất là ở các khu vực tập trung đông dân cư hình thành mới sau này. Vì vậy để đảm bảo không gian sống, tinh thần nói chung của dân rất cần sự chung tay của cơ quan quản lý Nhà nước và chủ đầu tư khi thực hiện triển khai dự án.

Theo Thông tư số 14/TT-BXD năm 2008 của Bộ Xây dựng, một trong những tiêu chí để xếp hạng chung cư cao cấp là phải có đầy đủ các công trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông cơ sở, văn hóa thông tin, dịch vụ thương mại, thể dục, thể thao, không gian dạo chơi, thư giãn. Trong bán kính 500m có khu vui chơi giải trí ngoài trời rộng rãi, sân vườn, đường dạo được thiết kế đẹp.

(Theo Báo Xây dựng)