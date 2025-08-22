Kịch Bản Nào Cho Thị Trường Bất Động Sản Cuối Năm 2025?

Đến thời điểm hiện tại, thị trường bất động sản đã trải qua được 8 tháng, ghi nhận những diễn biến tích cực với hàng loạt dự án mới bung hàng với tỉ lệ hấp thụ tốt ở một số dự án, một số thị trường. Vậy trong những tháng cuối năm, thị trường bất động sản sẽ diễn biến ra sao?

Căn Hộ Cao Cấp, Hạng Sang Tiếp Tục Áp Đảo Thị Trường Thời Gian Tới

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, bức tranh thị trường bất động sản trong những tháng cuối năm 2025 được dự báo sẽ sôi động với khoảng 25.000 sản phẩm mới ra mắt từ các dự án chuẩn bị mở bán. Cơ cấu nguồn cung tiếp tục cho thấy ưu thế tuyệt đối của căn hộ chung cư . Trong đó, phân khúc cao cấp và hạng sang giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng lớn nhất, phân khúc thương mại giá rẻ, nhà ở bình dân gần như “tuyệt chủng”. Điều này cho thấy mặt bằng giá ngày càng “trượt” xa tầm với của nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, chỉ có khả năng mua nhà ở vừa túi tiền.

Nguồn cung căn hộ hạng sang, cao cấp sẽ tiếp tục áp đảo thị trường bất động sản trong những tháng cuối năm 2025. Ảnh: Thời Báo Ngân Hàng

Đáng nói, trong tương lai, giá bán sơ cấp vẫn trong xu hướng tăng mạnh, xuất phát từ áp lực chi phí sử dụng đất, chi phí phát triển dự án và định vị sản phẩm ngày càng cao cấp. Các dự án mở bán mới nhìn chung vẫn được hấp thụ tốt nhờ nhu cầu ở thực duy trì bền vững, trong khi lực cầu đầu tư cũng đang quay trở lại với kỳ vọng giá tiếp tục tăng. Tuy nhiên, tốc độ hấp thụ được dự báo có dấu hiệu ổn định hơn, không còn quá nóng như giai đoạn trước.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản chủ yếu tập trung ở những dự án trong các đại đô thị quy mô lớn, hoặc tại các địa phương đang triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm. Đáng chú ý, giao dịch ở khu vực ven đô và các tỉnh, thành giáp ranh hai đô thị đặc biệt vẫn duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ lợi thế giá còn thấp hơn so với trung tâm, trong khi tiềm năng tăng giá trong tương lai được đánh giá cao.

Trong các tháng cuối năm, ông Đính cho rằng, nhu cầu nhà ở, bao gồm cả mua để ở và đầu tư sẽ tiếp tục gia tăng nhờ nền kinh tế tăng trưởng và tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Đối với đất nền, các sản phẩm có pháp lý minh bạch, tách thửa hợp lệ và nằm trong những khu vực đang triển khai hạ tầng tiếp tục ghi nhận mức tăng giá khả quan. Đây vẫn là phân khúc thu hút nhà đầu tư ưa chuộng dòng sản phẩm “ăn chắc mặc bền”, nhờ biên độ lợi nhuận ổn định.

Ở phân khúc biệt thự, liền kề và nhà phố, giá bán sơ cấp duy trì ở mức cao, khi nguồn cung mới chủ yếu đến từ các khu đô thị được đầu tư bài bản về hạ tầng và tiện ích. Thêm vào đó, chi phí đất đai ngày càng tăng cùng sự khan hiếm quỹ đất tại các đô thị lớn tiếp tục đẩy giá sản phẩm sơ cấp lên cao. Trên thị trường thứ cấp, giá bán tại các dự án do những chủ đầu tư lớn phát triển, đã có cư dân về ở và cộng đồng hình thành, vẫn giữ được đà tăng ổn định. Đặc biệt, những dự án có phân khúc cao tầng triển khai song song tạo hiệu ứng cộng hưởng, giúp giá trị sản phẩm thấp tầng duy trì sức hấp dẫn và khả năng sinh lời dài hạn.

Bất Động Sản Dòng Tiền Tiếp Tục Khẳng Định Vị Thế

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn , phân khúc nào sẽ trở thành “đầu tàu” của thị trường bất động sản trong giai đoạn cuối năm 2025 và năm 2026 phụ thuộc rất lớn vào định hướng chính sách vĩ mô cũng như cách thức nhà đầu tư phản ứng trước những thay đổi đó. Trước đây, lộ trình thị trường đã dự báo giai đoạn “khởi sắc” sẽ bắt đầu từ quý 2/2025, khi dòng tiền được khơi thông. Nhưng thực tế, chính sách thuế đối ứng xuất hiện đúng vào thời điểm này đã làm đảo ngược kỳ vọng, kéo tâm lý nhà đầu tư trở lại thế “phòng thủ”.

Bất động sản dòng tiền tiếp tục được nhà đầu tư ưa chuộng trong các tháng cuối năm. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Đáng chú ý, việc Mỹ áp thuế đối ứng với mức 20% đang tạo những thách thức nhất định cho thị trường. Trong khi nhiều thị trường khu vực áp dụng mức thuế thấp hơn để kích thích dòng vốn, thì mức thuế này khiến giới đầu tư đánh giá rủi ro còn hiện hữu. Thị trường giữ tâm lý thận trọng và chưa chuyển sang giai đoạn bứt phá ngay được.

Trong bối cảnh đó, bất động sản dòng tiền nổi lên như một lựa chọn “trú ẩn an toàn”. Đây là những sản phẩm có khả năng tạo ra dòng thu nhập ổn định. Ông Quốc Anh nhấn mạnh, chính những dòng sản phẩm này sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong nửa cuối năm 2025, bởi chúng đáp ứng đồng thời hai tiêu chí quan trọng nhất của nhà đầu tư trong giai đoạn bất định: an toàn vốn và sinh lời ổn định. Thay vì kỳ vọng lãi vốn cao trong ngắn hạn, giới đầu tư sẵn sàng dịch chuyển sang những tài sản “ăn chắc mặc bền”, ít biến động và có thể duy trì dòng tiền dài hạn.

Như vậy, bức tranh thị trường bất động sản giai đoạn tới sẽ mang tính phân hóa rõ rệt. Một bên là những phân khúc chịu áp lực từ chính sách và rủi ro vĩ mô, bên còn lại là bất động sản dòng tiền, trở thành “trụ đỡ” duy trì sự ổn định, tạo nền tảng bền vững cho thị trường trong quá trình hướng tới phục hồi.

