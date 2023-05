Kịch bản nào dành cho thị trường BĐS nửa cuối năm?

Thị trường thanh khoản khá tốt trong 6 tháng đầu năm

Mặc dù chưa có kết quả chính thức từ các đơn vị nghiên cứu thị trường, cũng như cơ quan quản lý nhưng theo ghi nhận thực tế từ các doanh nghiệp BĐS trên địa bàn Tp.HCM, thanh khoản của thị trường khá tốt.

Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) cho hay, chốt sổ từ đầu năm tới nay, doanh nghiệp đã bán thành công 1.000 căn hộ của 2 dự án là Him Lam Riverside (quận 7) và Him Lam Chợ Lớn giai đoạn 1 (quận 6). Đó đều là những dự án đã được xây dựng xong mới mở bán với chính sách bán hàng hấp dẫn. Vì thế, các dự án này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người mua nhà.

Đối với Công ty Sacomreal, từ đầu năm 2015, sau thời gian án binh, doanh nghiệp này đã trở lại, bung ra nhiều dự án và thu được những thành công vượt mong đợi.

Công bố của Sacomreal cho thấy, sau khi công bố mở bán 1.290 căn hộ tại Dự án Jamona Apartment, quận 7 vào tháng 3, tới nay, hơn 800 căn hộ đã có chủ. Để tiếp nối thành công này, vào cuối tháng 4, Sacomreal đã đưa ra thị trường Dự án căn hộ Carillon 2 tại quận Tân Phú với mức giá bán 14,6 triệu đồng/m2. Ngay trong ngày công bố, tất cả các căn hộ (224 căn) của dự án này đã được mua hết.

Còn tại Công ty Hoàng Anh Sài Gòn, chỉ tính từ đầu quý II tới nay, công ty đã bán ra thị trường thành công hàng trăm căn hộ. Trong khi đó, theo Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Nguyễn Nam Hiền, tính từ đầu năm tới nay, doanh nghiệp đã tiêu thụ được gần 800 căn hộ. Tương tự, tại Tập đoàn Đất Xanh, chỉ tính mình Dự án Sunview Town ở quận Thủ Đức, tới nay, toàn bộ 1.603 căn hộ thuộc dự án này đã giao dịch thành công.

Nửa đầu năm, tại thị trường địa ốc Tp.HCM, các đợt mở bán luôn thu hút

rất đông khách hàng quan tâm. Ảnh: Tăng Triển

Kịch bản nào dành cho nửa cuối năm?

Về xu hướng của thị trường 6 tháng cuối năm, theo phần lớn các chuyên gia, sự phát triển mạnh mẽ trong nửa đầu năm là nền tảng để có thể kỳ vọng thị trường BĐS sẽ tiếp tục chứng kiến chuyển động tích cực hơn trong thời gian sắp tới. Mặc dù vậy, hiện vẫn chưa thể nhận định một cách chắc chắn thị trường sẽ ra sao bởi ngày 1/7 sẽ là một mốc quan trọng.

Ông Hiền cho biết, nếu không có dấu mốc trên thì thị trường địa ốc sẽ tiếp tục phát triển ổn định từ giờ tới cuối năm. Nhưng hiện tại, nhiều doanh nghiệp BĐS vẫn còn đang thăm dò, chờ đợi xem phản ứng thị trường từ những chính sách mới ra sao rồi sẽ đưa ra những chiến lược mới.

Theo ông Hiền, dù chưa đi vào thực tế nhưng với các quy định từ những chính sách mới, đặc biệt là mở rộng cửa cho người nước ngoài và Việt kiều được sở hữu nhà hay chính sách bảo lãnh ngân hàng cho nhà ở hình thành trong tương lai… đã bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Hiền dự báo, thị trường nửa cuối năm sẽ có 2 khả năng xảy ra. Đó là nếu các điểm mới của Luật được giữ và đi vào thực tiễn sẽ kích thích thị trường BĐS phát triển mạnh hơn. Ngược lại, thị trường địa ốc vẫn sẽ phát triển theo chiều hướng ổn định như trong thời gian qua.

Phó tổng giám đốc Him Lam Land Ngô Quang Phúc lại nhận định, thị trường từ đây tới cuối năm sẽ tiếp tục ổn định. Mãi lực, thanh khoản của thị trường địa ốc vẫn tiếp tục gia tăng nhưng vẫn chỉ tập trung vào những dự án tốt, chính sách bán hàng tốt và nhà ở ngay dành cho đối tượng có nhu cầu thực và nhà đầu tư dài hạn.

Ông Phúc phân tích, sau ngày 1/7, khi quy định bảo lãnh ngân hàng cho nhà ở hình thành trong tương lai chính thức có hiệu lực sẽ khiến cho chi phí đầu tư các dự án bị đội lên nên khả năng giá sẽ nhích lên. Từ nay tới cuối năm, thị trường không được kỳ vọng sẽ phát triển nóng nhưng chắc chắn rằng sẽ tiếp tục phát triển bền vững, ổn định.

Còn theo Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM Lê Hoàng Châu, có nhiều lý do để có thể tin tưởng rằng thị trường 6 tháng cuối năm tiếp tục phát triển. Bên cạnh những chính sách mới sẽ có hiệu lực, Chính phủ sắp tới sẽ tiếp tục đưa ra một gói tín dụng với quy mô lớn để hỗ trợ đối với phân khúc nhà ở thương mại trung bình.

Ông Châu nhấn mạnh, chính sách mở rộng cho người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam không phải là "chiếc gậy thần" cho thị trường BĐS và chúng ta cũng không ảo tưởng về vấn đề này. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể kỳ vọng đó sẽ là chính sách tác động mạnh tới thị trường địa ốc trong tương lai gần.