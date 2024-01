Kịch Bản Nào Cho Thị Trường Bất Động Sản 2024?

Năm 2023 sắp khép lại, thị trường bất động sản đã trải qua một năm đầy khó khăn. Thị trường bất động sản 2024 sẽ diễn biến ra sao? Những thách thức nào sẽ vẫn tiếp diễn và những điểm sáng nào sẽ hiện diện trên bức tranh thị trường trong năm này?

Các chuyên gia cho rằng nguồn cung của thị trường bất động sản 2024 sẽ vẫn khan hiếm, dù có thể nhiều hơn so với năm 2023. Nguyên nhân của thực trạng này theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam vẫn là những lý do “cũ kĩ” khi thị trường thiếu các quỹ đất sạch, giá đất phê duyệt quá cao, các vướng mắc về pháp lý chưa được giải quyết rốt ráo khi các Luật sửa đổi dù được Quốc hội thông qua nhưng sớm nhất đầu 2025 mới có hiệu lực. Ngoài ra, do sức mua của thị trường vẫn kém nên các doanh nghiệp bất động sản giữ tâm lý thận trạng khi tung nguồn hàng.