Làm sao để mua được nhà giá rẻ "chuẩn"?

Việc ra đời nhiều dạng bất động sản giá rẻ, diện tích nhỏ đã mở ra cơ hội sở hữu nhà cho người thu nhập thấp và trung bình. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, người mua cũng nên thận trọng.

Nhiều sự lựa chọn

Sau nhiều tháng trời lùng sục, tính tới tính lui, vợ chồng anh Đăng Nguyên quyết định mua một nền đất 50m2 ở tại Nhà Bè với giá 350 triệu đồng. Anh Nguyên tính toán, tổng thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng 20 triệu đồng. Tuy mảnh đất có giá 350 triệu đồng, nhưng anh chỉ cần đóng trước 30% là nhận sổ đỏ, bỏ thêm khoảng 100 triệu đồng nữa để xây dựng là vợ chồng anh đã có chốn an cư như mong muốn.

Một dự án căn hộ tại Gò Vấp đang chào bán với giá 11,2 triệu đồng/m2, được coi là rẻ nhất nhì từ trước tới nay tại Tp.HCM.



Được đánh giá là dự án chung cư bán rẻ nhất nhì từ trước đến nay, công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản An Gia mở bán 321 căn hộ thuộc dự án Khang Gia – Gò Vấp. Giá bán được An Gia đưa ra với các căn hộ hoàn thiện khoảng từ 537 triệu đồng/căn trở lên, tức khoảng 11,2 triệu đồng/m2, đã bao gồm tiền sử dụng đất. Khi mua nhà tại dự án này, khách hàng được thanh toán tới chín đợt với thời gian 20 tháng. Chỉ cần đóng 30% số tiền là nhận nhà, 70% còn lại sẽ được ngân hàng tài trợ vay trong thời hạn 15 năm với lãi suất ưu đãi 12%/năm.

Nhà đất giá rẻ có thể sẽ nhiều hơn Tổng giám đốc công ty địa ốc Á Châu Phạm Văn Hải dự báo, sắp tới đất nền giá rẻ có hạ tầng hoàn chỉnh, sổ đỏ trao tay cũng như căn hộ giá 600 – 700 triệu đồng, kèm theo tiến độ thanh toán giãn tối đa nhiều khả năng sẽ bung hàng nhiều hơn.

Cũng tại Gò Vấp, công ty Hưng Thịnh Land đã tung ra thị trường dự án căn hộ giá rẻ tại số 26 Nguyễn Thượng Hiền. Dự án do công ty TNHH MTV đầu tư địa ốc Gia Định làm chủ đầu tư, cao 12 tầng với 264 căn hộ hai phòng ngủ với diện tích 50 – 60m2/căn. Dự án này cũng có phương thức thanh toán làm chín đợt và có nhiều ưu đãi như hỗ trợ lãi suất, chiết khấu khi thanh toán.

Cuối tháng 7.2012, công ty cổ phần đầu tư Nam Long mở bán nhà phố vườn tại khu cư xá Ehome Bắc Sài Gòn với giá từ 867 triệu đồng/căn. Còn chung cư Ehome 3 tại quận Bình Tân giá 615 triệu đồng/căn, gồm hai phòng ngủ, diện tích trung bình 50 – 60m², hạ tầng khu vực hoàn chỉnh. Dự án căn hộ Cheery 2 Apartment (quận 12) do công ty cổ phần TV–TM–DV địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư, cũng được rao bán giá 12,3 triệu đồng/m2 cho các căn hộ từ 50 – 66m2, tức khoảng 600 triệu đồng/căn hộ.

Về đất nền, công ty địa ốc An Phát Thịnh vừa rao bán 40 nền đất của dự án Anh Tuấn Garden (huyện Nhà Bè) với giá 6,8 triệu đồng/m2.

Thận trọng

Theo khảo sát của phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị, những căn hộ với diện tích tầm 50m2, có giá dao động từ 10 – 13 triệu đồng/m2 ở Tp.HCM thời gian gần đây được giới thiệu liên tục. Mức giá này dù vẫn còn cao so với những người có thu nhập thấp, song nhiều người cho rằng “có thể chấp nhận được”.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Minh, phó tổng giám đốc công ty Hưng Thịnh Land khuyên khách hàng nên thận trọng khi mua những sản phẩm giá rẻ, nhất là về tiến độ giao căn hộ cũng như thủ tục pháp lý của dự án. Bởi nhiều căn hộ được bán giá rẻ nhưng thời gian giao nhà lại kéo “dài mênh mông”, khiến việc mua rẻ lại hoá đắt.

Với kinh nghiệm trong việc thụ lý nhiều vụ kiện liên quan đến tranh chấp giữa khách hàng với chủ đầu tư, luật sư Trần Đức Phượng, đoàn Luật sư Tp.HCM khuyến cáo khách hàng nên lưu ý cần xem dự án đó đã đóng tiền sử dụng đất cho Nhà nước hay chưa. Bởi một số dự án căn hộ được chủ đầu tư bán rẻ, nhưng vì chưa đóng tiền sử dụng đất cho Nhà nước nên không khéo khách hàng lại là người phải đóng thay cho chủ đầu tư khoản tiền này nếu muốn được cấp chủ quyền. “Như vậy thì chắc gì dự án này đã còn là giá rẻ nữa”, ông Phượng nói.

Về những dự án đất nền, theo ông Phượng, khuyết điểm lớn nhất là khu đất chưa được phủ quy hoạch bền vững, thiếu đồng bộ so với các vùng lân cận, an ninh mỏng vì vắng người ở. Đồng thời người mua phải mất nhiều thời gian chờ hoàn thiện pháp lý, hợp thức hoá việc tách thửa, ra sổ đỏ từng lô đất nhỏ. Do vậy, tốt nhất là khách hàng nên yêu cầu bên bán bao luôn sổ đỏ cho bên mua và không nên giao dịch giấy tay.

(Theo SGTT)