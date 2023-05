Lập dự án KĐT: Chỉ để dân buôn bán kiếm lời

Có một bất cập hiện hữu tại các khu đô thị mới xung quanh Hà Nội là dự án khởi công nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn thành, hay dự án làm xong nhưng không có người về ở… đơn giản chỉ bởi người mua không có nhu cầu sử dụng mà chỉ là buôn bán để kiếm lời.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Xây dựng, trên địa bàn cả nước hiện có trên 2.500 dự án nhà ở, khu đô thị mới và dự án kinh doanh bất động sản khác, với diện tích đất khoảng 80.000 ha.

Khắp bốn phía Hà Nội đang bùng nổ số lượng dự án khu đô thị mới, đặc biệt là khu vực phía Tây. Trong đó phải kể đến hàng loạt dự án lớn như dọc Đại Lộ Thăng Long có khu đô thị Nam An Khánh, Bắc An Khánh, Geleximco… Riêng đường Lê Văn Lương – Lê Trọng Tấn kéo dài có gần chục dự án như Dương Nội, Park city, An Hưng, Văn Khê, Văn Phú, An Hưng,…

Hay như Bắc Quốc Lộ 32, cũng có cả chục dự án trong đó nhiều dự án đã hoàn thành như khu đô thị Lideco, dự án khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Nam quốc lộ 32, Vân Canh, dự án Kim Chung – Di Trạch….

Dự án Nam An Khánh hoành tráng một thời vẫn đang ngổn ngang

Nhìn số lượng dự án hoành tráng tuy nhiên thực chất thì lại đáng buồn. Chắc hẳn nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp vẫn còn nhớ rõ cơn sốt đỉnh điểm thị trường năm 2008, lúc đó giá mỗi căn hộ liền kề dự án Bắc An Khánh (nay đã đổi tên thành Splendora) do Công ty Vinaconex và Tập đoàn Posco E & C làm chủ đầu tư có mức chênh lệch lên đến hơn 3 tỉ đồng/căn.

Hay như dự án Geleximco (Lê Trọng Tấn) mức giá cao hơn gấp 2-3 lần giá gốc mặc dù nhiều khu trong dự án còn chưa hoàn thành song việc giải phóng mặt bằng….

Tiền đã thu của dân nhưng sau bao năm khởi động, phần lớn các dự án vẫn bất động. Càng buồn hơn khi nhìn những khu đô thị mới khang trang, đẹp đẽ mà vắng bóng người. Chắc hẳn nhiều người kể cả trong mơ cũng không nghĩ sẽ là ngày mình được sống trong khu nhà sang trọng như vậy. Vậy mà, những người chủ sở hữu thực sự vẫn chẳng đoái hoài.

Đơn cử như khu đô thị mới Làng Việt Kiều Châu Âu tại Mỗ Lao – Hà Đông, khu Geleximco nằm trên trục Đại Lộ Thăng Long, khu đô thị mới Lideco trên trục Bắc quốc lộ 32… đã hoàn thiện từ lâu nhưng vẫn không có một bóng người….

Khu đô thị Làng Việt Kiều Châu Âu vắng không có một bóng người

Một chủ doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản (xin được giấu tên) chia sẻ, “Đua nhau làm đô thị chỉ để cho dân buôn đất bởi hầu hết những khu dự án này hạ tầng chưa đồng bộ, xa trung tâm nên thực sự chưa thể thu hút được người dân có nhu cầu về sống tại đây được. Có chăng cũng phải 5-10 năm nữa, các dự án tại một số khu vực như Lê Văn Lương, Lê Trọng Tấn mới hoàn thiện hết và đưa vào sử dụng".

Nguyên nhân của sự bất cập này còn là do công tác quản lý, quy hoạch. Dẫn chứng cụ thể, giả dụ hiện tại nguồn tiền thực sự đổ vào thị trường bất động sản chỉ khoảng 2 tỉ USD nhưng trị giá đầu tư dự án lên đến 20 tỉ USD. Chủ đầu tư nếu xây dưng hoàn chỉnh dự án không đủ vốn, nếu làm thì dở dang do thiếu vốn. Thị trường sẽ không đủ sức hấp thụ hết khối lượng dự án khổng lồ như vậy.

“Để tránh tình trạng này, các cơ quan quản lý phải xem xét lại các vấn đề trong đó phải đưa ra chiến lược phát triển, quy hoạch tổng thể từng khu vực. Cơ quan quản lý hoạch định các khu vực ưu tiên phát triển như từ vành đai 4 trở vào. Chỉ cho làm dự án trong phạm vi này và có chế tài bắt buộc chủ đầu tư hoàn chỉnh dự án để đưa vào sử dụng. Khi nào dự án phủ kín, mới tiếp tục phát triển tới khu khác. Khu vực nào chưa cần thiết phải làm nên để đất để cho dân cầy cấy, nếu không rất lãng phí.” vị chủ doanh nghiệp trên cho biết.

(Theo VnMedia)