Từ một thị trường phụ thuộc vào TP.HCM, BĐS Long An đang vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn về nhu cầu ở và đầu tư. Với sự bứt phá trong phát triển hạ tầng và xu hướng ly tâm trên thị trường nhà đất, không chỉ người có thu nhập thấp mà nhóm có thu nhập cao cũng chuyển dịch từ TP.HCM về vùng ven để tìm không gian sống rộng rãi, trong lành hơn. So với 3 đô thị vệ tinh còn lại của TP.HCM, thị trường BĐS Long An được đánh giá là ổn định, phù hợp với người mua ở thực và đầu tư dài hạn. Không chỉ sở hữu quỹ đất sạch lớn, mặt bằng giá mềm, dư địa tăng giá cao, Long An còn ít xuất hiện tình trạng sốt giá ảo. Sự tăng trưởng giá BĐS Long An phần lớn đến từ yếu tố hạ tầng, quy hoạch, đô thị hóa và bùng nổ kinh tế, công nghiệp của địa phương. Điều này giúp thị trường Long An “sạch” hơn, ít giao dịch ảo so với các đô thị vệ tinh khác nên được nhà đầu tư dài hạn rất ưa chuộng.

Dưới đây video đánh giá khu vực Long An do đội ngũ chuyên gia của Batdongsan.com.vn thực hiện vào tháng 5/2022. Ngoài những thông tin cập nhật, hình ảnh thực tế trực quan tại những khu vực và dự án nổi bật nhất thị trường BĐS Long An, Batdongsan.com.vn còn đưa ra những khuyến nghị, lời khuyên cho người mua và nhà đầu tư muốn tham gia thị trường này. Hi vọng rằng video của chúng tôi sẽ mang đến cho người xem cái nhìn tổng quan về thị trường BĐS Long An cũng như những lưu ý cho từng loại hình, khu vực để người mua và nhà đầu tư tự tin ra quyết định.

Lan Chi