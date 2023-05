Long An - Thị trường BĐS tiềm năng khu vực phía Tây Tp.HCM

Giá rẻ, hạ tầng tốt tạo lực đẩy cho thị trường giao dịch

Trong số các tỉnh lân cận Tp.HCM, Long An được đánh giá là thị trường mới nổi nhưng hứa hẹn sẽ mang lại khả năng sinh lợi cao. Nơi đây đã và đang hình thành hàng loạt dự án khu đô thị mới được quy hoạch bài bản, đặc biệt, nhiều công trình hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng tai Long An đang kéo khoảng cách của tỉnh ngày càng xích lại gần hơn với Tp.HCM.

Theo phân tích của giới chuyên gia bất động sản, thị trường địa ốc Long An mở ra nhiều cơ hội sinh lời, đặc biệt là các khu vực giáp ranh với Tp.HCM như Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa… Với cơ sở hạ tầng được đầu tư tốt, giao thông thuận lợi: sông Vàm Cỏ liền kề hướng ra biển Đông và đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương nối liền Tp.HCM với Tân An (Long An) và Mỹ Tho (Tiền Giang); đường cao tốc Tân Sơn Nhất – Long An sẽ được đầu tư nối Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long An, khoảng cách đi lại ở những khu vực này với Tp.HCM khá gần, không chỉ phù hợp cho những người có nhu cầu nhà ở tại địa phương mà cả với những người đang làm việc ở Tp.HCM.

Những khu đô thị mới đang làm thay đổi nhanh chóng diện mạo của tỉnh Long An ( Hình: dự án KĐT Nam Long, một trong những dự án đang thu hút nhiều khách hàng tại Long An)

Một yếu tố đặc biệt quan trọng là dù giáp ranh với Tp.HCM nhưng mặt bằng giá các dự án BĐS tại Long An không cao, chỉ cần bỏ ra vài trăm triệu đồng là có thể sở hữu được một nền đất. Phần lớn dự án triển khai ở Long An là dự án mới, được bán với giá gốc, nên tiến độ thanh toán rất linh hoạt, chia thành nhiều giai đoạn, do đó những người có thu nhập trung bình vẫn có thể tham gia được. Cụ thể, giá đất trung bình tại Long An vào khoảng từ 150tr -250tr/nền cho diện tích 75m2 – 120m2 và 350tr -660tr/nền cho diện tích từ 100m2 – 140m2, riêng với biệt thự nhà phố giá giao động khoảng từ 1,5 – 1,8 tỷ/căn.

Thực tế, sự phát triển của thị trường BĐS Long An được chứng minh thông qua lượng giao dịch tăng mạnh từ đầu năm 2014. Theo thống kê ước tính của các công ty BĐS, từ cuối năm 2013 đến nay, thị trường BĐS phía Tây ghi nhận hơn 2000 lượt giao dịch, trong đó Tp.HCM chỉ khoảng 500 lượt còn lại hơn 1500 lượt giao dịch thuộc về Long An. Giao dịch chủ yếu thuộc phân khúc đất nền và nhà phố, phân khúc này đang được các nhà đầu tư địa ốc tại Long An ưa chuộng vì đánh vào nhu cầu thực của người mua. Với quỹ đất dồi dào và mức giá hấp dẫn, thời gian qua hàng loạt các dự án đất nền, nhà phố tại Long An có lượng tiêu thụ rất khả quan.

Đơn cử như dự án Nhà phố Thương gia Nam Long, dù chưa mở bán chính thức nhưng lượng khách có nhu cầu tìm mua đã rất cao, giá cũng không phải thuộc loại mềm so với mặt bằng giá chung của thị trường Long An nhưng vẫn thu hút được người mua vì biết khai thác tiềm năng sẵn có và uy tín chủ đầu tư. Bên cạnh đó phải kể đến các dự dự án có giao dịch khá tốt như KDC An Thạnh (Bến Lức) giá bán khoảng 600tr/nền và đã bán được hơn 80%, KDC Tân Đô (Đức Hòa), KDC Long Hậu (Cần Giuộc), KDC Đức Hòa (Đức Hòa), KDC Nam Khang…

Tiềm năng lớn cho những chiến lược phát triển dài hạn

Từ cuối năm đến nay, trung bình các dự án BĐS ở Long An đón tiếp hơn 400 -500 lượt khách thăm quan, các địa bàn được quan tâm nhất vẫn là Đức Hòa, Bến Lức, Cần Nước, Cần Giuộc. Đây là những khu vực giáp danh Tp.HCM, giao thông tương đối thuận lợi, gần trung tâm và giá lại khá mềm. Khách hàng chủ yếu tìm mua đất để định cư thay vì đầu tư như trước đây, theo ghi nhận thị trường thì tới trên 90% người mua đất là để phục vụ nhu cầu ở thực.

Đất nền, nhà phố đang là phân khúc được tìm kiếm nhiều tại Long An

Ông Dương Long Thành, Tổng giám đốc công ty CP Địa ốc Thắng Lợi, cho biết, từ đầu năm đến nay, yêu cầu tìm mua đất tại khu vực này đang tăng lên, giao dịch cũng theo đó tăng đáng kể. Theo ông, một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng thu hút khách hàng đổ về Long An trong thời gian qua là giá đất của các dự án ở đây không cao so với thị trường Đồng Nai, Bình Dương, đặc biệt là Tp.HCM. Thêm vào đó, quy trình hoàn thiện thủ tục pháp lý nhà đất ở Long An đơn giản, dễ dàng và nhanh gọn hơn, khách hàng dễ dàng tìm kiếm những quỹ đất có vị trí tốt, cơ sở hạ tầng, giao thông thuận lợi và có sổ đỏ ngay chứ không cần phải có nhà mới có sổ như Tp.HCM.

Ông Thành cũng nhận định, đến năm 2020, Long An sẽ phát triển thành đô thị loại 2, cơ sợ hạ tầng sẽ không ngừng phát triển. Trong tương lai, tiềm năng kinh tế của Long An là vô cùng lớn trong khi giá đất hiện tại còn khá rẻ, đầu tư lúc này sẽ mang lại khả năng sinh lợi cao. Giá đất đang xuống thấp như hiện nay rất dễ để khách hàng có thu nhập trung bình hoặc thấp kiếm được một lô đất hoặc một căn hộ ở vị trí đẹp, hạ tầng đầy đủ mà giá lại hợp với túi tiền. Ngoài ra, thông tin về các dự án hạ tầng đang được đẩy mạnh triển khai tại Long An sẽ góp phần không nhỏ trong việc tạo ra sự sôi động cho thị trường giao dịch thời gian tới.

Còn theo ông Trần Thanh Hiệp, chuyên viên kinh doanh BĐS tại Tp.HCM, hiện nay khách hàng đầu tư vào thị trường Long An chủ yếu là đầu tư ở tầm trung và dài hạn. Thị trường Long An hiện tại so với vùng chân vạc Đồng Nai, Bình Dương, Tp.HCM không thể sôi động bằng, tuy nhiên tiềm năng phát triển của Long An sẽ rất mạnh trong vòng 3 đến 5 năm nữa. Khi những tiềm năng này được đánh thức, Long An sẽ là thị trường có sức cạnh tranh cao, “chỉ có đầu tư dài hạn mới đảm bảo có thể sinh lời, lướt sóng BĐS trong thời gian này là không có cơ hội”, ông Hiệp nhận xét.

Thực tế cho thấy, những năm qua thị trường bất động sản ở Long An mặc dù có sự phát triển nhưng không cân xứng với tiềm năng sẵn có. Do đó, nếu doanh nghiệp bất động sản “bắt mạch” đúng với nhu cầu của thị trường, đặc biệt là nhu cầu của nhóm người có thu nhập trung bình thì tiềm năng phát triển của thị trường này trong tương lai là rất lớn. Về phía nhà đầu tư, giới phân tích cũng lưu ý, nhà đầu tư cần tỉnh táo khi lựa chọn các sản phẩm đầu tư. Ngoài việc xem xét về vị trí, tính pháp lý, giá cả… để giảm thiểu những rủi ro không mong đợi, nhà đầu tư nên lựa chọn những chủ đầu tư dự án lớn, có uy tín, đơn vị phân phối sản phẩm có thương hiệu, chất lượng dịch vụ tốt. Đây chính là những yếu tố góp phần làm gia tăng giá trị sản phẩm và tính thanh khoản của sản phẩm.

Phương Uyên