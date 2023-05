Lừa bán dự án Vân Canh: HUD không liên quan?

Điều này gây xôn xao dư luận và nhiều ý kiến cho rằng, một phần nguyên nhân vụ việc này là do không tiếp cận được thông tin từ phía chủ đầu tư.

Trao đổi với phóng viên VnMedia bên lề Đại hội Hiệp hội bất động sản được tổ chức chiều 16/7, ông Nguyễn Hiệp – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam (HUD Holdings) cho rằng, những vụ việc lừa đảo xảy ra tại dự án Vân Canh vừa qua là do các công ty thứ cấp làm sai chứ không phải do chủ đầu tư. Do vậy, các công ty thứ cấp này sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Về phía chủ đầu tư không có ảnh hưởng gì.

Trước đó, theo ông Nguyễn Thắng – Chánh Văn phòng tập đoàn HUD, sau khi những vụ “lùm xùm” xảy ra tại dự án Vân Canh, Tập đoàn đã có văn bản gửi các cơ quan CSĐT và hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT làm rõ. Khi nào có kết luận cơ quan công an, tập đoàn sẽ chính thức thông tin đến các cơ quan truyền thông.

Liên quan đến thông tin ngày 18/7, Thanh tra thành phố Hà Nội sẽ tiến hành thanh tra toàn diện dự án Khu đô thị mới Vân Canh do HUD làm chủ đầu tư. Ông Hiệp cho biết thêm, ngày 18/7 đoàn thành tra sẽ làm việc với Tổng giám đốc về kế hoạch. Hiện, chưa có nội dụng cụ thể.



Dự án Vân Canh là một trong những dự án có vị trí đắc địa tọa lạc tai hai xã Vân Canh và xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Dự án thuộc sở hữu tập đoàn HUD – một trong những tập đoàn bất động sản lớn hàng đầu Việt Nam. Đây chính là lý do, dự án này luôn nhận được sự quan tâm của giới đầu tư. Và cũng vì nắm bắt được tâm lý này của giới đầu tư, khách hàng mà nhiều công ty môi giới bất động sản trên thị trường tự do đã lợi dụng để lừa đảo khách hàng mua dự án và hậu quả gây ra nhiều vụ việc đáng tiếc cho khách hàng nhẹ dạ

(Theo Vnmedia)