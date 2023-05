Luật đất đai: Một góc nhìn khác từ Tổ chức Oxfam

Oxfam và Viện Nghiên cứu lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã khuyến nghị dự thảo Luật đất đai có quy định cụ thể về cơ chế cho từng trường hợp: * Cơ chế Nhà nước thu hồi đất chỉ được áp dụng theo quy định của điều 63 (thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai) và điều 64 (thu hồi đất do chấm dứt sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện) của dự thảo Luật đất đai sửa đổi. * Cơ chế Nhà nước trưng dụng quyền sử dụng đất được áp dụng cho các dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng không gắn với lợi nhuận của nhà đầu tư. * Cơ chế Nhà nước trưng mua quyền sử dụng đất được áp dụng cho các dự án vì lợi ích công cộng có gắn với lợi nhuận của nhà đầu tư. * Cơ chế thỏa thuận trên cơ sở đồng thuận giữa nhà đầu tư và cộng đồng những người đang sử dụng đất được áp dụng đối với các dự án phát triển kinh tế.