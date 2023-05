Lý do nhà thu nhập thấp Đặng Xá vắng người mua?

Gần 1.000 căn hộ dành cho người thu nhập thấp tại dự án khu Đô thị mới Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội do Cty Đầu tư Phát triển hạ tầng Viglacera (Cty) làm chủ đầu tư vẫn đang mỏi mắt ngóng người đến mua. Xin nói ngay để bà con biết đây là chuyện hoàn toàn có thật 100%.

Mấy tháng trước khi Cty Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai chào bán hơn 300 căn hộ cho người thu nhập thấp tại Hà Đông- Hà Nội, đã có hơn 1000 hồ sơ xin mua. Nhiều người đã "cắm chốt" tại Cty để mong nộp được hồ sơ. Nhiều người chưa đủ tiêu chuẩn nhưng muốn mua đã dùng chiêu "gọi điện cho người thân" (dĩ nhiên là người thân có thể can thiệp được) để giành giật, nhưng đa phần trong số họ đều bật bãi bởi những qui định của UBND TP Hà Nội.

Hơn 300 căn hộ này rồi cũng có chủ, những người "trượt" được an ủi sẽ được ưu tiên mua đợt 2 dự án cũng ở Hà Đông, nhưng giá sẽ không phải là 8 triệu/m2 nữa. Nghe nói một số căn hộ này đã được chào bán trên mạng với cái giá ngất ngưởng tới 22 triệu/m2. Nghe nói CA Hà Nội đã vào cuộc để tìm ra "thủ phạm" bán "niềm tin" vào chính sách đúng đắn của TP. Thế mới biết nhà cho người thu nhập thấp không chỉ được bà con quan tâm mà các cấp, các ngành của Thủ đô cũng "mệt mỏi" vì cung thì ít mà cầu thì nhiều. Nhưng nói "zậy" mà không phải "zậy"

946 căn hộ dành cho người thu nhập thấp tại dự án (DA) khu Đô thị mới Đặng Xá đã được chủ đầu tư làm hết cách nhưng cả tháng trời cũng chỉ "dụ" được 325 đối tượng nộp hồ sơ, trong đó có 19 hồ sơ không hợp lệ (nên nhớ đây mới chỉ là nộp hồ sơ thôi chứ chưa xét xem được mua hay không).

Ông Nguyễn Việt Chung, Phó Trưởng phòng DA của Cty cho biết về mặt địa lý, dự án chỉ cách trung tâm Thủ đô 13 km do vậy cũng không phải là xa. Giá bán dự kiến cũng chỉ là 11,6 triệu/m2, so với giá nhà thương mại đang được rao bán trên địa bàn đó rẻ khoảng 6 triệu/m2, còn về chất lượng ông Chung khẳng định DA này Cty được TP ưu đãi về đất và TCty cũng dành cho Cty những ưu tiên về thiết bị thi công, vật tư…nên chất lượng công trình không thua kém gì so với nhà thương mại.

Có một sự điều chỉnh hợp lý, người thu nhập thấp sẽ có cơ hội mua nhà

Vậy thì vì sao mà DA khu Đô thị mới Đặng Xá chủ đầu tư kêu bỏng họng mà lượng người đến nộp đơn xin mua lại ít vậy? Ngó sang "nhà hàng xóm" Vinaconex Xuân Mai cũng xây nhà cho người thu nhập thấp, lượng hồ sơ xin mua xếp chồng mà thấy chạnh lòng. Anh Vũ Tuấn ở Gia Lâm than thở: Khi biết có DA này vợ chồng anh mừng lắm, xét về các tiêu chí thì anh có đủ, chỉ riêng một điều là hộ khẩu nhà anh ở huyện Gia Lâm mà theo văn bản số 1501 của UBND TP thì nhà thu nhập thấp chỉ bán cho những người có hộ khẩu thường trú tại các quận, phường. Thế là gia đình anh bị loại ngay từ "vòng gửi xe".

Còn chị Phương Hoa ở quận Long Biên mặc dù muốn mua lắm nhưng loay hoay mãi chưa xong cái hộ khẩu mà chỉ có đăng ký tạm trú dài hạn nên mỗi lần đi qua DA nhìn mà ngẩn ngơ, ngậm ngùi. Chủ đầu tư thì cũng bắt đầu "sốt sình sịch" vì ném vào dự án gần 600 tỷ mà phần đông khách hàng lại chỉ là những đối tượng đứng ngoài hàng rào ngắm chứ không đủ tiêu chuẩn mua.

Trước thực trạng trên ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Cty cho biết đã làm văn bản gửi Sở Xây dựng để trình UBND TP tháo gỡ những bất cập đang vướng phải, theo đó ông đề xuất được phép mở rộng các đối tượng mua nhà như những người có hộ khẩu thường trú tại các huyện, các đối tượng có đăng ký tạm trú dài hạn và đang làm việc tại các quận nội thành. Nếu đề xuất này được chấp thuận thì rất nhiều gia đình thu nhập thấp có nhu cầu mua nhà trong dự án sẽ có cơ hội mua.

Một chủ trương đúng đắn của TP, một trong những đơn vị đi tiên phong thực hiện chủ trương này, một căn hộ là niềm ao ước của những gia đình, lúc này đang rất cần một sự điều chỉnh của UBND TP cho phù hợp với thực tế. Có sự điều chỉnh này thì gần 1000 hộ gia đình thu nhập thấp sẽ được hưởng niềm vui và chủ đầu tư cũng hồ hởi vì đã đóng góp cho TP, cho người dân lúc khó khăn này.

(Theo PL&XH)