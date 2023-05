Mặt bằng thương mại cho thuê: Đâu là giải pháp?

Văn phòng nội – giá thế giới

Năm 2012 giá thuê mặt bằng bán lẻ tại các trung tâm thương mại TP.HCM được dự báo sẽ tiếp tục giảm theo đà của năm 2011. Nguyên nhân chính của việc này là do nguồn cung tăng cao trong thời gian ngắn. Cụ thể, tháng 11/2011, trung tâm thương mại Crescent Mall, Q.7 khai trương với 45 nghìn m² mặt bằng bán lẻ, The Vista, Q.2 và Carina Plaza, Q.8 đã khai trương cung cấp tổng cộng 11.200m² sàn mặt bằng bán lẻ; tháng 12/2011, trung tâm bán lẻ Index Living Mall, Q.4 với 7 nghìn m² đã được khai trương… Mặc dù giá văn phòng cho thuê đã hạ, song theo đánh giá hàng năm về thị trường BĐS toàn cầu của Cty Tư vấn BĐS Knight Frank vừa đưa ra, trong số 50 TP có giá thuê văn phòng đắt nhất thế giới, TP.HCM của Việt Nam từ vị trí thứ 19 năm 2010 đã xuống còn hạng 27 với giá cho thuê khoảng 50 USD/m²/tháng.

Tại phía Bắc, thủ đô Hà Nội cũng thuộc top 30 TP trên thế giới có giá thuê cao nhất (trên cả Bankok, Kualar Lumpur…). Theo lãnh đạo nhiều đơn vị địa ốc kinh doanh cho thuê tại phía tây nam Hà Nội, mặt bằng giá cơ bản đã được hạ trước áp lực về vốn cũng như sự kén chọn và túi tiền của khách hàng (chủ yếu là DN). Tuy nhiên, những khó khăn từ nền kinh tế nói chung và lạm phát nói riêng, đã buộc nhiều khách hàng thuê hướng sự lựa chọn sang các văn phòng hạng B, thậm chí hạng C như một cách tiết giảm chi phí quản lý. Thay vì những tòa tổ hợp văn phòng hoành tráng với đầy đủ tiện ích mới xuất hiện tại khu vực phía tây (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội), khách hàng là DN hoặc cá thể kinh doanh tự do đang “săn” những văn phòng loại nhỏ (do chủ hộ gia đình xây và tự cho thuê không thông qua môi giới) với tâm lý chấp nhận địa điểm trong ngõ hoặc xa trung tâm nhưng chú trọng tới lối lưu thông cho xe ô tô và tiện ích xung quanh như giải trí và ẩm thực, cà phê…

Theo CBRE ViệtNam, các dấu hiệu nguồn cung tăng và diện tích trống còn nhiều có thể khiến giá chào thuê mặt bằng bán lẻ tại các trung tâm thương mại trong và ngoài khu trung tâm TP.HCM tiếp tục giảm trong những tháng cuối năm 2012.

Theo Savills Việt Nam, từ năm 2012, khu vực nội thành TP.HCM sẽ có diện tích mặt bằng bán lẻ lớn nhất, chiếm đến 60% tổng nguồn cung trong tương lai nên Cty tư vấn này cũng cho rằng, mặt bằng bán lẻ đang chịu áp lực tiếp tục giảm giá trong tương lai. Hơn nữa, do lạm phát và khó khăn kinh tế đã khiến lượng người đi mua sắm giảm 15 – 30%. Thị trường bán lẻ cao cấp cũng chịu áp lực mạnh mẽ do người dân cắt giảm chi tiêu. Điều này càng gây sức ép lớn đến những thương hiệu đang thuê mặt bằng ở các trung tâm thương mại trong năm 2012.

Chọn khuyến mại hay chờ giảm giá?

Thị trường Hà Nội cũng chung tình cảnh này với gần 30% diện tích văn phòng cho thuê ế khách do nguồn cung mới tăng mạnh hơn mức tăng nhu cầu thực. Trong điều kiện kinh tế suy thoái, khách thuê có tâm lý ngại di chuyển do chi phí thiết bị và làm nội thất văn phòng thường lớn. Để tăng mãi lực, nhiều chủ đầu tư đã tung ra các hình thức khuyến mại như miễn phí treo biển hiệu, gia tăng thời gian miễn phí tiền thuê… Cụ thể, tại khu vực trung tâm, khách thuê có thể được miễn tiền thuê trong thời gian 3 – 6 tháng (với hợp đồng thuê ít nhất 3 năm) và 8 tháng đến 1 năm với khu vực phía tây (đối với các hợp đồng từ 5 năm trở lên). Đây cũng là một hình thức giảm giá mà vẫn giữ được giá chào thuê. Bởi theo ước tính của ông Phạm Minh Tuấn – Phó giám đốc CBRE thì với ưu đãi như vậy giá thực thuê tại một số dự án có thể thấp hơn khoảng 20% so với giá chào.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu chủ đầu tư không khuyến mại thẳng vào giá thuê/m2 thì khó mong lấp đầy sản phẩm của mình.

(Theo BXD)