Mở rộng liên tỉnh lộ 25B: Khó hoàn thành do vướng GPMB

Theo công ty CII, hiện nay mới nhận được 64% mặt bằng trong tình trạng “da beo” nên khó thi công nhanh liên tỉnh lộ 25B. Ảnh: Từ An

Theo quy hoạch được duyệt, liên tỉnh lộ 25B mở rộng có lộ giới 60m, dài 3km (từ cảng Cát Lái ra Xa lộ Hà Nội) nằm trên địa bàn quận 2; khi hoàn thành, công trình kết nối với đường vành đai phía đông, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cảng Cát Lái. Theo tính toán, Cát Lái là cảng biển quan trọng nhất của Tp.HCM và khu vực, với lượng hàng container thông qua chiếm hơn 70% tổng số hàng container qua các cảng của Việt Nam.

Còn vướng giá đền bù

Có vai trò quan trọng như vậy, nhưng bảy năm nay, dự án mở rộng liên tỉnh lộ 25B vẫn giậm chân tại chỗ. Nguyên nhân, theo công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII) – đơn vị thi công, là do không có mặt bằng để thi công. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hai đơn vị được UBND Tp.HCM giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là công ty Quản lý phát triển nhà quận 2 và công ty TNHH một thành viên xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận (công ty Phú Nhuận). Công ty Phú Nhuận là chủ đầu tư dự án 174ha phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (được UBND thành phố giao đất năm 2001) và tuyến đường này cũng nằm trong ranh thu hồi giao đất của dự án trên với diện tích ảnh hưởng hơn 8ha.

Theo UBND quận 2, hiện tiến độ bồi thường của công ty Phú Nhuận rất chậm, đến cuối năm 2010, công ty Phú Nhuận vẫn chưa thoả thuận bồi thường cho dân xong, nhiều hồ sơ mới dừng ở mức đo vẽ hay khảo sát. Theo ông Trần Quang Phượng, giám đốc sở Giao thông vận tải Tp.HCM, sở này đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị UBND thành phố chỉ đạo hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố, UBND quận 2 và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng để CII triển khai thi công, tuy nhiên, do bị “tắc” giá đền bù, nên mọi việc còn phải chờ UBND Tp.HCM chỉ đạo giải quyết vướng mắc.

Không thể thi công do mặt bằng loang lổ hình da beo

Tại kỳ họp HĐND Tp.HCM vừa qua, phó chủ tịch thường trực UBND Nguyễn Thành Tài cho biết, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng tại dự án liên tỉnh lộ 25B là phải giải phóng mặt bằng nhiều lần, dẫn đến giá bồi thường cũng phải điều chỉnh nhiều lần. Theo ông Tài, thành phố sẽ cố gắng bảo đảm cho người dân được lợi nhất khi họ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong khi ấy, chiếu theo những quy định của luật đất đai để tính bồi thường cho dân theo giá nào, thì thành phố không tính được. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện các đơn vị thi công tại dự án này đều đang chờ phương án bồi thường mới của UBND Tp.HCM sớm được ban hành để có thể đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Quang Châu, phó giám đốc công ty CII cho biết, đến nay, mặt bằng mà CII nhận được từ quận 2 là 7,8ha/12,2ha, mới được 64%, trong đó ở đoạn quan trọng nhất, quận 2 mới bàn giao khoảng 34% mặt bằng. Mặt khác, do mặt bằng bàn giao loang lổ như hình da beo, nên đơn vị thi công rất khó thi công công trình. Theo ông Châu, hiện nay cầu Giồng Ông Tố đã thi công xong, nhưng do liên tỉnh lộ 25B kết nối vào chưa được mở rộng tương ứng, nên chưa phát huy được tác dụng. Trong khi đó, tình trạng ùn tắc giao thông mỗi ngày ở khu vực liên tỉnh lộ 25B diễn ra trầm trọng. Ở hạng mục cầu Mỹ Thuỷ, sau thời gian thi công đã phải dừng lại vì sau khi làm xong nền đường, cầu tạm, đã không có mặt bằng để triển khai thi công tiếp. Nguyên do là có năm hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng do họ không đồng tình giá bồi thường.

Trả lời câu hỏi của Sài Gòn Tiếp Thị về việc công trình này có kịp hoàn thành vào cuối năm 2011, ông Châu cho biết, nếu thi công nhanh nhất thì CII cũng cần phải có khoảng thời gian 12 tháng để hoàn tất các công việc. Trong đó, công đoạn quan trọng nhất mà CII phải làm là thi công xong tuyến đường mới, tuy nhiên, hiện nay, mặt bằng để thi công tuyến đường mới chưa được quận 2 bàn giao, nên khó có thể hoàn thành công trình vào cuối năm 2011. Theo ông Châu, trong trường hợp quận 2 bàn giao toàn bộ mặt bằng trống cho CII vào đầu tháng 1.2011, thì may ra cuối năm dự án mới được thi công xong.

(Theo SGTT)