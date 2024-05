Với nhà đầu tư bất động sản chuyên gia đều có chung khuyến nghị nên xuống tiền lúc này còn mua để an cư thì có thể đợi qua năm 2024 sẽ có lợi hơn về tính an toàn và minh bạch pháp lý. Tuy nhiên có thể sẽ mất cơ hội được hưởng nhiều ưu đãi hơn so với hiện tại.