Liều mua đất vườn vì ham rẻ

Mới đây, chị Hương, một công chức ở Tp.HCM đã hủy bỏ kế hoạch mua đất tại một dự án để chuyển sang mua đất "nhảy dù” ở phường Long Bình, TP. Biên Hòa. Chị Hương chia sẻ, chị muốn tìm cho mình “một nơi sống yên bình nhưng vẫn phải có tý phố xá” bởi khoảng 11 năm nữa chị về hưu.

Ban đầu, chị dự định mua một lô đất diện tích khoảng 90m2 tại một dự án với giá bán gần 300 triệu đồng. Tuy nhiên, khi suy đi tính lại, chị đã quyết định mua một mảnh đất vườn ở phường Long Bình với diện tích 105m2, giá bán 80 triệu đồng. Mặc dù chưa được kết nối hạ tầng nhưng chủ nhà cũng đã tiến hành phân lô và xây đường bê tông trong khu đất.

Khi đi khảo sát các khu vực xung quanh, chị Hương nghe nói có nơi số hộ "nhảy dù", biến đất đồi, đất vườn thành đất ở lên tới hàng nghìn nên chính quyền Đồng Nai đành phải hợp thức hóa các khu đất này để người dân có nơi ở ổn định.

Vì thế, chị Hương hy vọng, tương lai, khi nhiều người tới ở thì lô đất chị mua cũng sẽ được Nhà nước cấp sổ đỏ. Nếu không được cấp cũng chẳng sao bởi việc xây nhà từ 2 tầng trở xuống tại các lô đất chưa được hợp pháp hóa thành đất ở có chăng cũng chỉ bị chính quyền xử phạt vi phạm hành chính một ít tiền.

Sau khi mua đất, số tiền 200 triệu đồng còn lại, chị Hương gửi ngân hàng, mỗi năm cũng cho khoảng 12 triệu tiền lãi với mức lãi suất tiết kiệm khoảng 6%/năm.

Chị Hương phân tích, đất vườn gần những khu công nghiệp sẽ dễ bán bởi số công nhân ở những khu công nghiệp ngày càng nhiều, chủ yếu đến từ các vùng quê nên họ thích sống ở nhà riêng hơn căn hộ chung cư.

Trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất, mua đất "nhảy dù" sẽ gặp rủi ro lớn. Ảnh: Hoài Nam

Nếu so sánh các khoản đầu tư đất nền thì đất Long An hay xa trung tâm Thành phố mới Bình Dương vẫn có thể đầu tư được. Còn đối với khoản đầu tư đất nền ở các quận 1, 9 và 12 thì phải có ít nhất trên dưới tỷ đồng. Đây cũng chính là lý do nhiều người chọn các lô đất "nhảy dù" để đầu tư.

Theo hị Hòa, một công chức làm việc ở Bình Dương lại lựa chọn cách mua đất “xen kẹt” vì tại nhiều vị trí, khi có dự án đi qua sẽ còn một khoảng đất không thuộc diện được quy hoạch đất ở, cũng không thuộc đất dự án nên có giá khá “bèo”.

Những mảnh đất xen kẹt này chỉ có giá bán khoảng từ 500.000-700.000 đồng/m2 nếu như đất dự án cùng vị trí có giá bán khoảng 2,6 triệu đồng/m2. Thường thì những lô đất này không lớn, diện tích khoảng trên dưới 200m2 và vẫn có đủ đường đi lối lại. Theo tính toán của chị Hòa, nếu không ở đây thì xây phòng trọ cho thuê lại cũng là một khoản đầu tư tạm ổn.

Khó chuyển đổi quyền sử dụng đất

Khi trao đổi với phóng viên về việc có hay không hợp thức hóa đất "nhảy dù” ở các khu dân cư, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Tạ Huy Hoàng cho hay, tỉnh đã xét tới điều kiện của từng hộ gia đình để hợp thức hóa đất này thành đất ở. Họ đều là những người có cuộc sống khó khăn, chỗ họ ở cũng tồn tại trên thực tế từ 4-5 năm, có khu vực hình thành làng xóm thì chính quyền cũng phải hợp thức hóa nơi ở cho người dân để giảm bớt sức ép lên đô thị.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, Đồng Nai hiện có khoảng 500.000 lao động, chưa tính số người đi theo. Việc hợp thức hóa những khu đất chỉ để giải quyết nơi ở cho những đối tượng này, còn với những trường hợp đầu cơ thì không thể. Các trường hợp gia đình có đời sống khó khăn nhưng lại mua phải đất trong những khu đã được quy hoạch không có chức năng nhà ở thì cũng không được hợp thức hóa.

Ngoài khó khăn trong vấn đề chuyển đổi quyền sử dụng đất, những người mua đất "nhảy dù" vấp phải không ít phiền toái, rủi ro khác. Đơn cử, khi mua những lô đất phía trong, mặc dù chủ đất đã cam kết sẽ trừ đường đi rộng đến 12m nhưng những hộ phía ngoài vẫn cứ thản nhiên lấn ra đường. Vì không có tính pháp lý nên cũng không thể kiện ra tòa án dân sự hay nhờ chính quyền can thiệp.

Mặc dù rủi ro nhưng nhiều người vẫn quyết định đầu tư vào các lô đất "nhảy dù". Nguyên nhân chính vẫn là giá bán đất rẻ, việc mua đi bán lại tương đối dễ dàng.

Theo chị Hương, muốn bán lại chỉ cần bớt đi khoảng từ 3-5 triệu so với giá mua vào là có thể chuyển nhượng được ngay những lô đất kiểu này. Do đó, nhiều người mua vẫn chấp nhận tham gia cuộc chơi mạo hiểm này dù là khoản đầu tư bấp bênh.