"Mua nhà giá gốc" hay mượn cớ... xả hàng?

Đơn cử như giá chung cư tại Văn Khê (Hà Đông), Từ Liêm… chỉ khoảng ba tháng trước vẫn được các sàn và chủ nhân rao bán 23-25 triệu đồng/m2. Thế nhưng, khảo sát của người viết hồi cuối tuần trước giá chỉ còn khoảng 21 triệu đồng/m2. Tương tự tại Trung Văn giá cũng giảm từ 28-30 triệu đồng/m2 xuống còn 25-26 triệu đồng/m2

Mượn cớ… xả hàng

Trong khi đó, các lô đất liền kề ở dự án Geleximco nếu cuối năm 2010 ở mức trên 60 triệu đồng/m2 thì nay, khách hàng gửi bán tại các sàn với giá chỉ khoảng 47 triệu đồng/m2. Còn ở dự án Vân Canh, Nam An Khánh (Hoài Đức), trước tết Nguyên đán, giá đất liền kề ở đây trên 45 triệu đồng/m2, nay phần lớn được rao bán ở mức 35 triệu đồng/m2 nhưng không có khách mua.

Đại diện một tập đoàn bất động sản lớn đang sở hữu hàng ngàn căn hộ chung cư tại dự án Dương Nội (Hà Đông) cho hay, do thị trường trầm lắng nên đợt sắp tới doanh nghiệp này cũng sẽ “góp vui” với chương trình mua nhà giá gốc nhằm tìm kiếm cơ hội “đẩy” một ít căn hộ. Theo vị đại diện này, họ không mong sẽ bán hết các căn hộ, vì thực tế sàn giao dịch bất động sản này đang bán đúng giá tập đoàn niêm yết mà khách vẫn vắng hoe.

Còn theo một thành viên của câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, mặc dù mục tiêu của chương trình sắp tới được ban tổ chức đưa ra là nhằm giúp khoảng 1.000 người dân Hà Nội có cơ hội tiếp cận với nhà giá gốc, song thực chất đây là một động thái “xả hàng” của gần 250 doanh nghiệp, sàn giao dịch bất động sản.

Bởi lẽ, đến thời điểm này, khỏi cần nói ai cũng biết hầu hết các phân khúc chung cư, từ trung đến cao cấp, đều đang “đắp chiếu” không có người hỏi mua.

Ông Vũ Đình Năng, giám đốc sàn giao dịch bất động sản Đất Việt, cho rằng chương trình mua nhà giá gốc được tổ chức sắp tới ngoài mục đích “xả hàng” còn là một chiêu PR dự án khá khéo của các doanh nghiệp bất động sản trong bối cảnh chợ chiều mua bán, đặc biệt là căn hộ chung cư có giá trên 2.000 USD/m2 và đất nền dự án.

Thế nào là giá gốc?

Xưa nay, chuyện mua nhà giá gốc vẫn được hiểu theo nghĩa là mua được nhà với giá của chính chủ đầu tư công bố, không phải mất tiền chênh lệch lên đến hàng trăm triệu đồng cho giới đầu cơ, môi giới hay từ các suất “ngoại giao”, “giữ quan hệ”.

Tuy nhiên, giá gốc ở đây là so với giá nào, so với thời điểm nào khi mà giá các căn hộ chung cư, đất nền trên thị trường Hà Nội đang rớt từng ngày? Đó là chưa nói đến chuyện giá của 1m2 căn hộ chung cư tại Hà Nội dù đã giảm nhiều so với hồi đầu năm, nhưng vẫn ở mức cao ngất ngưởng so với giá của 1m2 căn hộ cùng phân khúc tại Tp.HCM. Do vậy, chuyện giá gốc đôi khi vẫn chỉ là chuyện hoang tưởng.

Đem câu chuyện giá thành nhà ở gửi tới thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, ông thừa nhận, chuyện giá thành căn hộ tại Hà Nội “đúng là có vấn đề thật”. Tuy nhiên, các quan hệ mua bán trên thị trường bất động sản hiện nay đều phụ thuộc quy luật cung – cầu, giá trị sử dụng nên cơ quan quản lý cũng không thể đi giám sát giá thành căn hộ của các chủ đầu tư dự án.

Cùng với đó, ông Nam cũng thừa nhận rằng, thực tế là lợi nhuận từ đầu tư bất động sản vẫn rất lớn, có thể từ 50 – 100% nên mới có nhiều người lao vào bất động sản như vậy.

Do vậy, giải pháp cơ bản mà cơ quan quản lý có thể đưa ra vào lúc này chỉ có thể là đẩy mạnh nguồn cung, thực hiện nghiêm túc bán qua sàn, đẩy mạnh nhà ở xã hội, tránh mua bán lòng vòng.

