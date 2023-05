Mua nhà giá rẻ: Được và mất gì?

Sóng giảm giá căn hộ tại Hà Nội không còn lăn tăn ở một vài dự án mà đã bắt đầu lan nhanh và rộng, từ doanh nghiệp nhỏ cho đến doanh nghiệp lớn, từ dự án ở phân khúc giá cao cho đến dự án giá thấp.

Theo thống kê sơ bộ, có khoảng trên 10 dự án căn hộ tại thị trường Hà Nội đang được chính thức chào bán với số lượng căn hộ của những đợt chào bán này ước tính cũng trên dưới 1500 căn. Nhiều chuyên gia cho rằng, mặt bằng chung cư giá rẻ hiện nay trên địa bàn Hà Nội vào khoảng 14 triệu đồng/m2, đây cũng là mức giá phù hợp với nhu cầu thị trường.

Lựa chọn dự án tốt

Dự án chung cư Đại Thanh đi tiên phong trong việc giảm giá bán. Cách đây không lâu, các căn hộ thuộc Khu đô thị Đại Thanh được chào bán với giá 14 triệu đồng/m2 và trở thành dự án căn hộ thương mại có giá chào bán thấp nhất tại Hà Nội trong năm nay.

Không chỉ vậy, chủ đầu tư đã tiếp tục công bố giá bán mới chỉ còn 10 triệu đồng/m2, thấp hơn cả giá nhà thu nhập thấp ở Hà Nội. Ngay lập tức, những căn hộ dự án này trở thành một "hiện tượng" trên thị trường BĐS.

Đối với người mua, những căn hộ này như một cơ hội lớn cho những người có thu nhập thấp có nhà, bởi mức tiền cho mỗi căn hộ chỉ khoảng 600 triệu đồng. Để mua được căn hộ này trực tiếp từ chủ đầu tư với giá gốc không phải là điều dễ dàng, ngay khi mở bán, mỗi căn hộ đều chênh hàng chục triệu đồng/căn, có khi lên tới 80 triệu đồng/căn.

Cho đến nay, dự án này đang tiến hành xây dựng qua tầng 10 và tiến độ luôn được đốc thúc nên đã tạo được niềm tin cho người mua nhà. Trong khi đó, với chất lượng đã được khẳng định qua các dự án Xa La, Linh Đàm… chất lượng xây dựng của chủ đầu tư này là điều không đáng ngại.

Vào thời điểm cuối của năm 2011, thị trường BĐS đã bắt đầu xuất hiện mặt bằng giá mới của phân khúc căn hộ chung cư, đó là những dự án có mức giá trên dưới 15 triệu đồng/m2.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân với giá trị căn hộ chỉ trên dưới 1 tỷ đồng/căn, từ đó hàng loạt dự án bắt đầu nhắm đến mặt bằng giá này. Tuy nhiên, nhiều dự án hiện vẫn chỉ là những bãi đất hoang, những tòa nhà chung cư hiện đại vẫn đang nằm trên giấy. Thậm chí gần đây đã xuất hiện tình trạng lợi dung chiêu giá rẻ để lừa đảo chiếm dụng vốn của người mua nhà.

Cách đây không lâu, dự án An Bình Tower do Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tổng hợp An Bình làm chủ đầu tư được công bố là 15 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT), tiến độ đóng tiền được chia làm 6 đợt, với đợt đầu là 20% ngay sau khi ký hợp đồng góp vốn.

Nhưng đến nay, thực trạng của dự án hiện nay cho thấy công trường vẫn rất "yên bình" không động tĩnh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng dự án "bỏ hoang" nhưng rõ ràng người mua đã vấp phải thiệt thòi khi gặp rủi ro tiến độ từ dự án này.

Cũng giống như An Bình Tower, chung cư The Sun Garden do CTCP Thương Mại Hà Tây làm chủ đầu tư tại Hà Đông vẫn nằm im bất động, hiện dự án vẫn chưa làm xong móng. Sàn giao dịch Maxland, đơn vị tiếp thị dự án đã tung ra thị trường căn hộ dự án này với giá từ 14,2 triệu đồng/m2 (chưa VAT) thông qua hợp đồng góp vốn.

Những rủi ro về dự án hợp đồng góp vốn trong thời gian vừa qua đã khiến cho người mua rè chừng, và không ai muốn tham "của rẻ" để rồi "ngậm trái đắng". Vì thế, khát nhà giá rẻ nhưng người mua cũng cần thận trọng chọn dự án để khỏi bị lừa.

Những điều đánh đổi

Với mức giá thấp, người mua cũng phải chấp nhận một thực tế là vị trí dự án thường ở xa trung tâm, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện.

Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc đang chào bán ra thị trường căn hộ dự án Phúc Thịnh Tower với giá trung bình cho một m2 căn hộ ở đây chỉ dao động từ 13-14 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Các căn hộ có mức giá chỉ từ 720 triệu đồng cho các diện tích từ 53.1m2 đến 94.7m2. Phúc Thịnh Tower được coi là "phát súng đầu tiên" cho làn sóng căn hộ giá rẻ tại khu vực phía Tây Bắc Hà Nội.

Đối diện với Khu đô thị mới Tân Tây Đô do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Tân Việt làm chủ đầu tư cũng chào bán ở mức giá 14 triệu đồng/m2. Với diện tích trung bình trên dưới 80m2/căn, một căn hộ tại đây chỉ khoảng một tỷ đồng.

So với các dự án, mức giá hấp dẫn của các dự án này vẫn chưa đủ để thu hút khách hàng, bởi vị trí cách Trung tâm Hà Nội hơn 10 km, cơ sở hạ tầng tại khu vực này đang hoàn thiện. Đơn cử như những biệt thự Tân Tây Đô nằm cùng dự án đã hoàn thiện và bàn giao nhà vẫn "cửa đóng then cài" không người ở.

Bên cạnh đó, để chào bán với mức giá "mềm", chủ đầu tư đã cắt giảm nhiều yếu tố. Như dự án Xuân Mai Tower ở Hà Đông, mức giá này được chủ đầu tư đưa ra chỉ áp dụng cho các căn hộ bàn giao thô, với những căn hộ đầy đủ nội thất giá từ 17,6 triệu/m2. Tương tự như vậy, dự án chung cư Unimax tại Hà Đông cũng đang chào bán với giá 14 triệu đồng/m2 với những căn hộ bàn giao thô.

Tưởng rẻ nhưng những người có mức thu nhập trung bình vẫn e ngại các dự án này, nguyên nhân từ việc các căn hộ diện tích từ 100m2, tính ra mỗi căn cũng vào khoảng trên 1,5 tỷ đồng, chưa phải là căn hộ giá rẻ.

Vì thế, mức giá 14 triệu đồng/m2 khá phù hợp với đông đảo người dân có mức thu nhập trung bình nhưng không phải dự này nào cũng bán hết "veo". Lý giải điều này, Knight Frank Việt Nam cho rằng, những rủi ro từ việc dự án treo, dự án chậm tiến độ hoặc dự án "giả" đã làm cho người mua thận trọng hơn bao giờ hết trước khi quyết định mua nhà.

Theo CBRE VN, giá bán thấp cũng có rủi ro tiềm ẩn, do đó, người mua cần cân nhắc kỹ cả hai yếu tố giá cả và chất lượng. "Không bao giờ quá thừa khi nhắc lại rằng việc mua các căn hộ "chưa hoàn thiện" cũng giống như việc đầu tư vào tương lai. Nếu sản phẩm được bàn giao có chất lượng thấp hơn so với kỳ vọng, người mua đang phải trả quá đắt cho sản phẩm đó", đại diện CBRE VN nhận định.